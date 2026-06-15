Confirmado en Nueva York: Mamdani celebra a los Knicks y anuncia fiesta en la ciudad para el 18 de junio

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la ciudad celebrará el jueves 18 de junio un desfile en Manhattan para homenajear a los New York Knicks, campeones de la NBA por primera vez en 53 años, con un recorrido por el tradicional “Cañón de los Héroes” en Broadway y una ceremonia posterior en el City Hall en la que se entregarán las llaves de la ciudad al equipo, según informaron medios locales y agencias internacionales.

Mamdani confirma desfile y acto oficial en Nueva York

El anuncio se produjo inmediatamente después de que los Knicks vencieran a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales y aseguraran su tercer anillo, desatando festejos masivos en distintos barrios de la ciudad.

El histórico título de la NBA de los Knicks

Momentos después del triunfo definitivo ante los Spurs, Mamdani publicó en su cuenta de X el mensaje “Desfile. Jueves. Manhattan”.

Fuentes municipales citadas por la prensa señalaron que, tras el recorrido, se realizará una ceremonia en el City Hall, donde los jugadores recibirán las llaves de la ciudad.

Un fanático de los Knicks de Nueva York celebra después de que su equipo venciera a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA, el sábado 13 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) Darren Abate - FR115 AP

Será el primer desfile de este tipo dedicado a los Knicks, que no ganaban el campeonato desde 1973 y que ahora suman su tercer título de la NBA. Además, edificios municipales se iluminarán de azul y naranja la noche del jueves para acompañar la fiesta.

Un título que desató una fiesta masiva en Nueva York

La victoria sobre San Antonio en cinco partidos provocó escenas de euforia en Manhattan, Brooklyn, Queens y otros barrios, con miles de aficionados en las calles, de acuerdo con crónicas de medios europeos y estadounidenses.

Algunos reportes describen concentraciones multitudinarias con cánticos, fuegos artificiales y una fuerte presencia policial para controlar incidentes aislados, incluidos disturbios y vehículos incendiados en algunos sectores de la ciudad.

En un comunicado, el alcalde destacó que los neoyorquinos han apoyado al equipo “desde salas abarrotadas en el Bronx hasta fiestas para ver el partido en Brooklyn y bares en Queens y Staten Island”, y llamó a “celebrar juntos” el logro del equipo.

El alcalde organizará un desfile en Nueva York para celebrar el título de los Knicks el próximo jueves @ZohranKMamdani

El clima de celebración llega después de semanas de alta expectativa en la ciudad, que ya había vivido fiestas masivas por las victorias previas en la serie final.

El rol de Mamdani durante la histórica campaña de los Knicks

Durante todo el camino de los Knicks hacia el título, Mamdani buscó capitalizar el fervor deportivo con medidas simbólicas y actos públicos.

A finales de mayo, firmó una orden ejecutiva simbólica para “derogar la hora de dormir” de los escolares y alentarlos a ver los partidos de las Finales, una iniciativa sin efecto legal pero que reflejó el clima de entusiasmo generalizado.

También promovió fiestas públicas para ver los partidos en distintos puntos de la ciudad y declaró un “Día de Vestir de Azul y Anaranjado”, invitando a estudiantes, docentes y empleados municipales a usar los colores del equipo.

En paralelo, el alcalde mantuvo cruces públicos con James Dolan, propietario del Madison Square Garden, en torno a los permisos y el aforo de las pantallas gigantes para ver los encuentros fuera del estadio.

El equipo de los Knicks recorrerá la calle de Broadway como parte de un desfile en su honor Imagen generada con Inteligencia Artificial

Pese a esas tensiones, la consagración de los Knicks terminó por colocar al equipo y a la ciudad en el centro de la agenda deportiva global, con el desfile del 18 de junio como punto culminante de la celebración.

El Ayuntamiento y las autoridades locales ultiman los detalles de seguridad y logística para el desfile, que se espera convoque a cientos de miles de personas en el centro de Manhattan, de acuerdo con las estimaciones citadas por la prensa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.