Confirmado en Nueva York: Mamdani celebra a los Knicks y anuncia fiesta en la ciudad para el 18 de junio
Tras el histórico título de la NBA, Nueva York confirmó un desfile de los Knicks próximo jueves en Manhattan
- 4 minutos de lectura'
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la ciudad celebrará el jueves 18 de junio un desfile en Manhattan para homenajear a los New York Knicks, campeones de la NBA por primera vez en 53 años, con un recorrido por el tradicional “Cañón de los Héroes” en Broadway y una ceremonia posterior en el City Hall en la que se entregarán las llaves de la ciudad al equipo, según informaron medios locales y agencias internacionales.
Mamdani confirma desfile y acto oficial en Nueva York
El anuncio se produjo inmediatamente después de que los Knicks vencieran a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales y aseguraran su tercer anillo, desatando festejos masivos en distintos barrios de la ciudad.
Momentos después del triunfo definitivo ante los Spurs, Mamdani publicó en su cuenta de X el mensaje “Desfile. Jueves. Manhattan”.
Fuentes municipales citadas por la prensa señalaron que, tras el recorrido, se realizará una ceremonia en el City Hall, donde los jugadores recibirán las llaves de la ciudad.
Será el primer desfile de este tipo dedicado a los Knicks, que no ganaban el campeonato desde 1973 y que ahora suman su tercer título de la NBA. Además, edificios municipales se iluminarán de azul y naranja la noche del jueves para acompañar la fiesta.
Un título que desató una fiesta masiva en Nueva York
La victoria sobre San Antonio en cinco partidos provocó escenas de euforia en Manhattan, Brooklyn, Queens y otros barrios, con miles de aficionados en las calles, de acuerdo con crónicas de medios europeos y estadounidenses.
Algunos reportes describen concentraciones multitudinarias con cánticos, fuegos artificiales y una fuerte presencia policial para controlar incidentes aislados, incluidos disturbios y vehículos incendiados en algunos sectores de la ciudad.
En un comunicado, el alcalde destacó que los neoyorquinos han apoyado al equipo “desde salas abarrotadas en el Bronx hasta fiestas para ver el partido en Brooklyn y bares en Queens y Staten Island”, y llamó a “celebrar juntos” el logro del equipo.
El clima de celebración llega después de semanas de alta expectativa en la ciudad, que ya había vivido fiestas masivas por las victorias previas en la serie final.
El rol de Mamdani durante la histórica campaña de los Knicks
Durante todo el camino de los Knicks hacia el título, Mamdani buscó capitalizar el fervor deportivo con medidas simbólicas y actos públicos.
- A finales de mayo, firmó una orden ejecutiva simbólica para “derogar la hora de dormir” de los escolares y alentarlos a ver los partidos de las Finales, una iniciativa sin efecto legal pero que reflejó el clima de entusiasmo generalizado.
- También promovió fiestas públicas para ver los partidos en distintos puntos de la ciudad y declaró un “Día de Vestir de Azul y Anaranjado”, invitando a estudiantes, docentes y empleados municipales a usar los colores del equipo.
En paralelo, el alcalde mantuvo cruces públicos con James Dolan, propietario del Madison Square Garden, en torno a los permisos y el aforo de las pantallas gigantes para ver los encuentros fuera del estadio.
Pese a esas tensiones, la consagración de los Knicks terminó por colocar al equipo y a la ciudad en el centro de la agenda deportiva global, con el desfile del 18 de junio como punto culminante de la celebración.
El Ayuntamiento y las autoridades locales ultiman los detalles de seguridad y logística para el desfile, que se espera convoque a cientos de miles de personas en el centro de Manhattan, de acuerdo con las estimaciones citadas por la prensa.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Es argentina, estudió en una escuela rural, trabajó con un exitoso empresario y ahora tiene su propio proyecto
- 2
El electrodoméstico que hay que desenchufar porque puede provocar un cortocircuito
- 3
La selección argentina, modelo para Inglaterra: la confesión de un defensor antes del debut en el Mundial
- 4
Chilavert destruyó al DT Alfaro tras la goleada sufrida ante EE.UU. y calificó como “mudo” al arquero Gill