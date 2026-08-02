Según The New York Times: estas son las mejores películas que se estrenaron en lo que va del año

NUEVA YORK.- El año apenas va por la mitad y ya ha sido inusual para los amantes del cine. Cineastas de la generación Z lograron megaéxitos con sus debuts (Obsesión, Backrooms), sucesos previstos quedaron apenas bien (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) y figuras consagradas como Steven Spielberg resultaron polarizantes.

La críticas de cine The New York Times, Manohla Dargis, y Alissa Wilkinson, recomiendan cómo ponerse al día con los estrenos en lo que va del año.

El día de la revelación

El día de la revelación (Disclosure Day), de Steven Spielberg

La trama: En este éxito de taquilla de Spielberg, Josh O’Connor interpreta a una figura al estilo de Edward Snowden que robó archivos con evidencia de extraterrestres. Emily Blunt es una meteoróloga que adquiere repentinamente la capacidad de hablar otros idiomas, incluido uno que los extraterrestres comprenden. Los dos se unen cuando se ven huyendo de las autoridades, desesperados por impedir que se revele la verdad. En internet, algunos han cuestionado ciertos giros de la trama, pero ambas críticas quisieron incluirla en esta lista.

La opinión de Manohla Dargis: “Spielberg no se esfuerza por impresionarte. Él alcanzó la cima hace tiempo, lo que le da libertad para dejarse llevar por su ritmo y disfrutar”. En cuanto a las actuaciones, “la dulzura complaciente de O’Connor contrasta con la nitidez de Blunt”.

The Christophers

La trama: El título hace referencia a una serie de pinturas que hicieron famoso al artista Julian (Ian McKellen). Ahora, en el ocaso de su vida, sus hijos tienen un plan que involucra a Lori (Michaela Coel), una artista por derecho propio que no logra ganarse la vida con su trabajo. Quieren que se incorpore como asistente de Julian y falsifique nuevas pinturas con el nombre de él. Dirigida por Steven Soderbergh.

La opinión de Alissa Wilkinson: Es “una película chispeante, divertida y sabia sobre dos pintores, ambos convencidos de que son un fracaso”. Las actuaciones destacan especialmente: “Rara vez he disfrutado tanto la química entre dos actores como la de McKellen y Coel; podría haber durado para siempre y no habría sido suficiente”.

Exit 8

La trama: Un pasajero distraído que no iba prestando atención a su entorno termina atrapado en los laberínticos pasillos de una estación de tren de Tokio. La película, basada en un videojuego, recuerda a films tan distintos como El resplandor y Hechizo del tiempo.

La opinión de Dargis: “Exit 8 es una joyita, tan divertida de ver como de reflexionar después. Dirigida con fluidez por Genki Kawamura, quien comparte el crédito del guion con Kentaro Hirase, le resultará familiar a cualquiera que sea fan de los rompecabezas, que haya visto las películas de Christopher Nolan, que conozca el mito del Minotauro, que sepa algo de terapia cognitivo-conductual o que simplemente haya visto muchas películas de género”.

Exterminio: El templo de los huesos

Exterminio: el templo de huesos

La trama: La directora Nia DaCosta retoma la saga que comenzó en 2003 con Exterminio, cuando una pandemia viral provocó el colapso de la sociedad. Esta entrega se centra en dos figuras: el doctor Kelson (Ralph Fiennes), quien cree que un hombre infectado podría tener cura, y Jimmy Crystal (Jack O’Connell), un siniestro embaucador que incita a sus seguidores a cometer actos de una violencia atroz.

La opinión de Wilkinson: “El talento de DaCosta como directora encaja de forma excelente y segura con este material”, y la película recurre a “algo de buen y anticuado gore, además de algunas escenas que solo puedo describir como completamente desquiciadas y explosivas. (Una en particular, y la reconocerán cuando la vean, provocó algo cercano a una ovación de pie en la proyección a la que asistí). Los actores también se entregan por completo”.

Yes

La trama: En esta feroz sátira de la sociedad israelí de Nadav Lapid, el ambicioso Y y su esposa, Jasmine, son artistas tan ansiosos por triunfar que se acercan a la élite del poder del país, mientras la guerra arde en Gaza.

La opinión de Dargis: “Una y otra vez, Lapid ha dirigido su mirada implacable y diagnóstica hacia Israel y los israelíes, y una y otra vez encuentra fallas, a veces con humor y a menudo con ira. Yes es una película despiadada y puede ser difícil de ver en parte porque la furia cruda y el enfoque maximalista de Lapid pueden rozar un exceso que resulta incómodo”. Pero añade: “Te arrastra de manera inexorable, obligándote a presenciarlo junto a él”.

Blue Heron

La trama: Narrada en parte desde el punto de vista de Sasha, de 8 años, la película sigue la mudanza de su familia de Hungría a la isla de Vancouver en la década de 1990 y el comportamiento cada vez más precario de su medio hermano mayor, Jeremy. Este largometraje debut de Sophy Romvari combina su propia historia con la ficción.

La opinión de Wilkinson: “Puede resultar tentador contar historias sobre familias rotas y dificultades de salud mental con un barniz de fatalismo romántico, pero aquí no hay nada de eso, solo un doloroso deseo de entender lo que vivía Jeremy” y por qué los padres de Sasha “tomaron las decisiones que tomaron”.

Pompeya: Bajo las nubes

La trama: Este documental de Gianfranco Rosi se enfoca en la zona alrededor del monte Vesubio, en Italia. Aunque no hay narración, voces individuales, incluidas las de un arqueólogo y un fiscal, ayudan a dibujar un retrato de la región.

La opinión de Dargis: Rosi “tiene un sentido infalible de la composición y sus imágenes están armoniosamente equilibradas sin ser fetichistamente precisas. Él mismo filmó la película en un exquisito blanco y negro (también se encargó del sonido), una elección que evoca el pasado, pero que, gracias a su enfoque dinámico, nunca se inclina hacia la nostalgia”.

Seeds

La trama: Este documental en blanco y negro se centra en la difícil situación de agricultores afroamericanos como Willie Head Jr. y Carlie Williams, que luchan por ganarse la vida. Aunque explora temas como la lenta implementación de un fondo federal creado por el gobierno de Biden para ellos, la película en realidad trata sobre una forma de vida e incluye escenas de canto en la iglesia y momentos en el hogar.

La opinión de Wilkinson: La película, “extraordinariamente hermosa” de Brittany Shyne, no es periodística. “Es algo más parecido a una balada cantada con suavidad, transmitida de generación en generación. Para hombres como Head y Williams, la lucha por conservar la tierra en la familia y ganarse la vida tiene que ver con preservar el pasado y crear el futuro”.

Espejos No. 3

La trama: En esta libre variación de Vértigo del director Christian Petzold, una mujer que sobrevivió a un accidente automovilístico mortal en el campo alemán se recupera en la casa de un desconocido, quien comienza a moldearla a imagen de otra mujer.

La opinión de Dargis: Este tipo de “alusiones cinematográficas son irresistibles para los amantes del cine, y aunque resulta placentero analizarlas, están tan delicadamente entrelazadas en la historia que nunca distraen de los personajes ni de la emoción, ni se deslizan hacia el lucimiento del director”.

Everybody to Kenmure Street

La trama: Ambientado en Glasgow en 2021, este documental observa lo que ocurrió cuando las autoridades de control migratorio intentaron arrestar a dos ciudadanos indios que habían vivido en la comunidad durante una década. Vecinos y otros manifestantes, que finalmente sumaron unas 2000 personas, se presentaron y exigieron que los liberaran.

La opinión de Wilkinson: Dirigido por Felipe Bustos Sierra, él mismo residente de la zona, “Everybody to Kenmure Street es un documental excepcional, tanto por la historia que cuenta como por la forma en que la cuenta, sobre lo que ocurrió ese día”.