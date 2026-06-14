Los Knicks de Nueva York ganan la NBA y hasta JB Pritzker reaccionó: “Illinois está orgulloso de ti, Jalen”

El base de los New York Knicks, Jalen Brunson, fue elegido Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA 2026 tras liderar a la franquicia al primer título de la organización en 53 años con una actuación de 45 puntos en el Juego 5 ante los San Antonio Spurs, en San Antonio. Poco después de la consagración, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el recorrido del jugador desde su etapa escolar en el estado hasta la cima de la liga, y remató: “Illinois está orgulloso de ti, Jalen”. El saludo subrayó el vínculo del nuevo MVP con Illinois, donde dejó su marca en el básquetbol juvenil antes de llegar a la NBA.

El mensaje de Pritzker tras el título de los Knicks

En un mensaje difundido en su cuenta oficial, el gobernador Pritzker escribió: “Desde la escuela secundaria Stevenson hasta el MVP de las Finales de la NBA. Illinois está orgulloso de ti, Jalen”.”

From Stevenson High School to NBA Finals MVP.



Illinois is proud of you, Jalen. https://t.co/Kh613Nd2DR — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) June 14, 2026

La frase, acompañada por un enlace al video del jugador y la referencia directa a su escuela secundaria, puso el foco en el trayecto del base desde el básquetbol escolar en Illinois hasta el premio al mejor jugador de las Finales.

La reacción de Pritzker se sumó a una ola de felicitaciones de figuras políticas y públicas que celebraron el título de los Knicks y el rendimiento de Brunson.

Las raíces de Jalen Brunson en Illinois

Si bien Brunson nació en New Brunswick, Nueva Jersey, su historia deportiva está estrechamente ligada a Illinois, donde vivió parte de su infancia y adolescencia.

Durante esos años asistió a Adlai E. Stevenson High School, en Lincolnshire, al norte del área de Chicago, y se convirtió en una de las grandes figuras del básquetbol escolar del estado.

Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York durante un entrenamiento previo al inicio de las Finales de la NBA, el martes 2 de junio de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

En Stevenson fue campeón estatal de la Illinois High School Association (IHSA) en 2015 y consolidó una reputación que, según crónicas especializadas, lo colocó dentro de una larga tradición de grandes prospectos salidos del área de Chicago.

Un MVP histórico para los Knicks y para Illinois

En las Finales de 2026, Brunson encabezó a los Knicks ante los Spurs y fue elegido MVP tras una serie en la que registró actuaciones decisivas, incluyendo 45 puntos en el Juego 5, el máximo de su carrera en esa instancia. Medios deportivos subrayaron que se trató también del primer campeonato de la franquicia neoyorquina desde 1973, lo que incrementó el impacto simbólico de la consagración.

Jalen Brunson con el trofeo Larry O'Brien como campeón del NBA (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La liga informó que Brunson se llevó el trofeo Bill Russell que distingue al mejor jugador de las Finales, un reconocimiento que coronó una temporada en la que el base se consolidó como líder ofensivo del equipo.

Para Illinois, el logro fue leído además como la confirmación de un circuito de formación que ha nutrido a la NBA durante décadas y que ahora suma un nuevo MVP de Finales vinculado al estado.

El momento en que los Knicks de Nueva York alzan el trofeo de la Conferencia Este

En las próximas horas se espera que el estado de Illinois y la comunidad educativa de Stevenson High School multipliquen los homenajes, mientras Nueva York prepara los festejos oficiales por el título y la NBA termina de trazar el recorrido de la serie que devolvió a los Knicks al centro de la liga.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.