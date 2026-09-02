El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó “Remembrance Ruck”, un evento organizado por La Gran Manzana que busca honrar a los veteranos y sus familias. Se realizará el próximo 13 de septiembre a las 9 hs (hora local) y consiste en una caminata de 1.5 millas.

Qué se sabe del evento coordinado por Mamdani para los veteranos

La dinámica prevé rendir homenaje al cuerpo militar a través de una caminata que inicia en Cadman Plaza (Brooklyn) y culmina en Foley Square, Manhattan, según explica el sitio web de la actividad.

Confirmado por Mamdani: el alcalde de Nueva York convoca una caminata el 13 de septiembre para honrar a veteranos

El recorrido se puede realizar con una mochila cargada de peso. Esta hace alusión a los morrales utilizados en los entrenamientos de las fuerzas armadas. Este ejercicio se conoce como Rucking.

“Para muchos de nuestros veteranos, llevar una mochila era parte de su servicio diario, un símbolo de resiliencia y resistencia. Este bolso es una oportunidad para honrar su servicio y sacrificio, así como a las familias militares que compartieron con ellos el peso de ese servicio”, dijo Mamdani en un video publicado en su cuenta de X.

Cómo experimentar el “Rucking” durante la caminata anunciada por Mamdani

Para quienes busquen experimentar el rucking, el Departamento de Servicios para Veteranos de la Ciudad de Nueva York (quienes organizan el evento junto con la administración Mamdani) les permitirá llevar una mochila vacía y facilitarle una botella de agua de un galón para que sirva como peso.

En el Remembrance Ruck, las personas pueden cargar una mochila con peso para hacer alusión al entrenamiento de los militares Nikita Buida

“Participar con mochila lastrada es bajo su propia responsabilidad. Por favor, actúe con precaución”, advirtió la organización del evento.

Al culminar la caminata, se organizará una feria de recursos en el Surrogate’s Court. Este espacio estaría diseñado para conectar a los veteranos y familias con servicios de apoyo en áreas como vivienda, salud, atención médica y participación humanitaria.

Otros eventos de Mamdani en Nueva York durante septiembre

El alcalde prevé asistir a las ceremonias pautadas por el 11 de septiembre, según ABC 7 New York. En este contexto, trascendió un pedido por parte de los agentes de policía jubilados de la Autoridad Portuaria para que el demócrata y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no asistieran a los homenajes.

Agentes de policía jubilados de la Autoridad Portuaria le solicitaron a Zohran Mamdani no asistir a los homenajes por el 11 de septiembre Mark Lennihan - AP

“Para nosotros, el 11 de septiembre no es una ocasión política, una oportunidad para tomar fotos ni una plataforma para funcionarios públicos”, escribió John McDevitt, presidente de la asociación, a Mamdani, según Fox News.

“Es un día solemne de recuerdo para quienes fueron asesinados, quienes respondieron a la emergencia, quienes sobrevivieron y las familias que han soportado estas pérdidas durante veinticinco años”, agregó.

Bruce Blakeman le solicitó a Zohran Mamdani y Kathy Hochul "escuchar a los héroes que sobrevivieron" al 11 de septiembre y no asistir a los homenajes X/@NassauExec

Poco después de hacerse pública la solicitud, el candidato republicano por la gobernación del Empire State, Bruce Blakeman, instó a Mamdani y a Hochul a “escuchar a los héroes que sobrevivieron”.

“Este aniversario debería centrarse en recordar las vidas inocentes perdidas, acompañar a sus familias y honrar a los valientes socorristas que corrieron hacia el peligro”, señaló en su cuenta de X.