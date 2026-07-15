Alerta por cielos grises en Nueva York: por qué empeora la calidad del aire justo en la semana de más calor

Los habitantes de Nueva York afrontarán una combinación inusual de fenómenos durante este miércoles: además de un intenso episodio de calor, el cielo permanecerá brumoso por la llegada de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá, una situación que podría deteriorar la calidad del aire y reducir la visibilidad en distintos sectores del área metropolitana.

Cielos grises en Nueva York por el avance del humo de los incendios de Canadá

De acuerdo con la información publicada por Gothamist, el humo generado por los incendios forestales que afectan a la provincia de Ontario, en Canadá, avanzará sobre la región de los Grandes Lagos y continuará desplazándose hacia el noreste hasta alcanzar el área metropolitana de Nueva York.

El Humo Sobre Nueva York

Como consecuencia, durante este miércoles y parte del jueves los habitantes de la ciudad podrán observar un cielo con una apariencia grisácea o blanquecina. El fenómeno no responderá a nubosidad convencional, sino a partículas de humo suspendidas en la atmósfera.

El meteorólogo James Tomasini, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, explicó que el humo será visible sobre la región y que posteriormente podría descender hacia niveles más cercanos a la superficie.

El comportamiento definitivo del humo dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas. Por ese motivo, los pronosticadores continuarán con el monitoreo de la situación para determinar hasta qué punto las concentraciones de partículas terminarán por afectar la calidad del aire en la ciudad.

Humo y calidad del aire: qué zonas estarán bajo vigilancia

Según informó Gothamist, las autoridades estatales emitieron un aviso sanitario por calidad del aire para la región de Nueva York debido a elevados niveles de ozono durante la jornada del martes. Aunque la alerta correspondió específicamente a ese día, los especialistas advirtieron que el humo de los incendios continuará como un factor de preocupación durante el miércoles y el jueves.

Los incendios en Ontario, Canadá, provocan cielos grises en Nueva York Yuki Iwamura - AP

Las áreas incluidas dentro de la región afectada abarcan:

Los cinco distritos de Nueva York ( Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island ).

). El condado de Rockland.

El condado de Westchester.

Long Island.

Los funcionarios sanitarios recordaron que las personas más sensibles a los episodios de mala calidad del aire serán:

Niños pequeños.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades respiratorias, especialmente asma.

Para estos grupos se recomendó limitar las actividades físicas intensas al aire libre cuando las condiciones del aire empeoren. Además del humo, el calor extremo contribuirá a generar un ambiente todavía más exigente para quienes permanezcan muchas horas en exteriores.

Nueva York enfrentará calor extremo junto con la presencia de humo

El pronóstico de la oficina del NWS Nueva York anticipa que este miércoles será el día más caluroso de la semana en gran parte del área metropolitana.

Satélite De La NOAA Hoy

Las temperaturas máximas alcanzarán los 90°F (32°C) en numerosos sectores, mientras que los puntos urbanos más cálidos de la ciudad y del noreste de Nueva Jersey podrán acercarse a los 100°F (38°C).

A ello se sumará la humedad, que hará que la sensación térmica ronde o incluso supere los 100°F (38°C) en muchas localidades. El organismo mantendrá vigente un Aviso por Calor hasta las 21.00 hs (hora local) para prácticamente toda el área bajo su jurisdicción.

Aunque el jueves aún será una jornada cálida, con temperaturas entre los 80°F (27°C) y los 90°F (32°C), la disminución de la humedad detrás del paso de un frente frío hará que las condiciones resulten menos agobiantes que durante el miércoles.

Cómo influirá el humo en el pronóstico meteorológico de Nueva York

El NWS señaló que la presencia del humo canadiense no solo provocará cielos opacos, sino que también podría modificar parcialmente la evolución atmosférica del día.

Las proyecciones indican que las concentraciones más importantes podrían registrarse durante la tarde y la noche del miércoles, aunque todavía existe incertidumbre respecto del impacto exacto que tendrá el fenómeno en superficie.

Entre los posibles efectos previstos figuran:

Reducción temporal de la visibilidad.

Ambiente más brumoso durante varias horas.

Disminución parcial del calentamiento solar si el humo llega a ser suficientemente denso.

Cambios en la estabilidad de la atmósfera que podrían influir en el desarrollo de tormentas.

Los meteorólogos incluso decidieron extender la presencia de humo en el pronóstico hasta el jueves, ya que los modelos aún muestran nuevas columnas desplazándose hacia la región desde el centro de Ontario.