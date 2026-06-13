El ave más común de Nueva York podría desaparecer en 10 años: qué está pasando en el puerto

Aunque para muchos suele pasar desapercibida, la garza nocturna coroninegra es el ave zancuda más común en Nueva York. No obstante, su población ha ido a la baja en los últimos años y, si no se actúa a tiempo, la especie podría desaparecer del puerto para 2037.

Garza nocturna coroninegra en Nueva York: por qué podría desaparecer del puerto para 2037

De acuerdo con los informes de anidación en el puerto de Nueva York-Nueva Jersey, realizados durante los últimos 40 años por NYC Bird Alliance, la población de la garza nocturna coroninegra registra una disminución del 55% en los últimos 22 años.

Esta ave sale al anochecer para cazar. Por lo general, permanece inmóvil a la orilla del agua hasta que logra atrapar a un pez o un cangrejo. Por la mañana, regresa a una de las pocas islas pequeñas y vírgenes donde anida junto a otras especies de aves zancudas, la garza azulada grande y la garceta grande.

Pero en los últimos años, los especialistas identificaron una importante disminución en la actividad de estos animales, hasta el punto en que estiman que en los próximos 10 años podrían desaparecer. Ese declive, advierten, también funciona como señal de otros problemas ambientales en Nueva York.

“La garza nocturna coroninegra es el indicador clave del estado del puerto. Como depredador superior que se alimenta prácticamente de todos los hábitats que ofrece el puerto, su salud es un reflejo de todo el sistema: el agua donde los neoyorquinos nadan y pescan, las marismas que protegen nuestra costa de las tormentas, la intrincada red de vida que convierte al puerto de Nueva York en uno de los grandes estuarios urbanos del mundo”, se lee en el portal de la NYC Bird Alliance.

El pedido de NYC Bird Alliance para proteger a la garza nocturna coroninegra en Nueva York

Aunque la garza nocturna coroninegra está catalogada dentro de los animales en peligro en Pensilvania y como ejemplar amenazado en Maine y Nueva Jersey, los especialistas de la NYC Bird Alliance advierten que en Nueva York no aparece en ninguna lista.

Las poblaciones de garza nocturna coroninegra han disminuido un 55% en 22 años NYC Bird Alliance

En ese sentido, la alianza hace un llamado a los organismos estatales y locales para que tomen medidas y reduzcan la depredación y las perturbaciones humanas en las islas del puerto que albergan los nidos, además de restaurar el entorno, lo que no solo ayudará a las aves sino que fomentará la resiliencia climática y la biodiversidad.

La organización pide también al público en general firmar su petición para solicitar a los parques de la ciudad de Nueva York y al Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York que financien investigaciones específicas sobre las causas del declive de esta ave.

La organización advirtió que la desaparición de la población de esta especie de garza en el puerto de Nueva York podría poner en peligro el futuro de la especie, no solo en el estado sino en toda la región atlántica.

Depredadores, contaminación y hábitat: las posibles causas del declive de esta especie

La NYC Bird Alliance explica que es necesaria una investigación a largo plazo para entender las causas específicas que ocasionan la disminución de la población de la garza nocturna coroninegra.

Los especialistas piden mayor protección al hábitat de la garza nocturna coroninegra NYC Bird Alliance - 816036558

Hasta ahora, las razones no se comprenden del todo, pero los especialistas especulan que podría estar vinculada con la depredación, los contaminantes, las perturbaciones en el hábitat o una combinación de todos esos factores.

De acuerdo con Gothamist, una teoría es que los nidos son vulnerables a depredadores como los mapaches que llegan a las islas nadando o por las vías del metro. Los mamíferos aprovechan el momento en el que las aves adultas salen a cazar para comerse los huevos y a los polluelos.

Otro factor en contra, según la NYC Bird Alliance, es la actividad humana, el tráfico marítimo y el desarrollo urbanístico, que afectan los pequeños humedales que rodean el puerto de Nueva York y favorecen la presencia de contaminantes como microplásticos y sustancias químicas.