El cónsul de la Argentina en Nueva York advierte: “Se están haciendo pasar por mí”

El cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, sostuvo que una persona se hace pasar por él a través de una casilla de correo electrónico. En sus redes sociales, aclaró que no utiliza canales personales para comunicaciones institucionales.

Qué dijo el cónsul de la Argentina en Nueva York

Bartolomé advirtió sobre lo ocurrido en su cuenta de LinkedIn. En un breve comunicado, confirmó el envío de mensajes a través de un correo electrónico haciéndose pasar por él.

El cónsul aseguró que toda comunicación profesional se enviaba a través de los canales institucionales Captura de pantalla/LinkedIn

“Esa cuenta no me pertenece y no utilizo correos personales para asuntos de trabajo”, aseguró.

En ese contexto, informó que toda comunicación profesional se realizaba “de forma exclusiva” por medio de canales institucionales y advirtió a la ciudadanía que desestimara cualquier mensaje enviado a esa dirección de correo electrónico.

Incremento de estafas migratorias en EE.UU.

Los fraudes migratorios en EE.UU. han experimentado un aumento significativo durante el segundo mandato de Donald Trump. Según el informe de ProPublica, mientras que entre 2021 y 2024 la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) recibía unas 960 quejas anuales, en 2025 la cifra subió a casi 2000 reclamos.

Se estiman que se han robado al menos US$94,5 millones en los últimos cinco años Freepik

De igual modo, se estima que se han robado cerca de US$94.4 millones en los últimos cinco años, aunque se cree que la cifra podría ser mayor porque muchas víctimas no denuncian por temor a ser deportados.

“Que alguien se aproveche de esa buena voluntad con intenciones maliciosas es muy frustrante”, dijo Chris Ross, vicepresidente de servicios de migración y reasentamiento de refugiados de Catholic Charities.

El estudio contempla cuatro métodos comunes de estafa:

Suplantación de identidad: se hacen pasar por agentes de ICE, oficiales de inmigración, sacerdotes o abogados conocidos.

se hacen pasar por agentes de ICE, oficiales de inmigración, sacerdotes o abogados conocidos. Promesas de residencia: aseguran de manera falsa que pueden conseguir la residencia permanente o detener procesos de deportación a cambio de un pago de hasta US$15.000.

aseguran de manera falsa que pueden conseguir la residencia permanente o detener procesos de deportación Uso de organizaciones prestigiosas: utiliza de manera ilegal el nombre de grupos como Caridades Católicas para ganar la confianza de las víctimas.

La postura de la administración Trump ante las estafas

Tras en incremento de las estafas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) habría iniciado investigaciones mediante la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para rastrear números de WhatsApp, URLs y cuentas de Zelle vinculadas a los estafadores.

El DHS habría iniciado investigaciones mediante la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para rastrear números de WhatsApp, URLs y cuentas de Zelle vinculadas a los estafadores Magnific

“Los estafadores migratorios contribuyen a un entorno sin ley, socavando nuestro sistema de inmigración”, dijo Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) a ProPublica.

De igual modo, fiscales generales de estados como California, Carolina del Norte y Nueva York, así como la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), han emitido alertas públicas para prevenir estos engaños.