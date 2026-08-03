Confirmado en Nueva York: comenzó la construcción de nuevas viviendas asequibles en Hunts Point

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dio inicio a la construcción de un nuevo complejo de viviendas asequibles en Hunts Point, ubicado en el Bronx. El espacio tendrá 96 hogares y diferentes servicios como un centro de acondicionamiento físico.

Qué se sabe del nuevo complejo de viviendas presentado por Zohran Mamdani

Mamdani presentó el proyecto durante un evento en Hunts Point, acompañado por representantes de la organización The Doe Fund y otros líderes locales. Allí, anunció una inversión de US$1000 millones para crear viviendas de apoyo durante los próximos dos años.

“Las viviendas asequibles con servicios de apoyo son la clave para construir una ciudad donde todos los neoyorquinos puedan vivir con dignidad. Esta inauguración representa un paso más hacia una ciudad más asequible”, dijo Mamdani.

El edificio va a contar con 96 hogares en su totalidad. 58 de ellos están destinados a personas que enfrentan condiciones mentales o trastornos de sustancias, y el resto se encontrarán disponibles por medio de una lotería de vivienda de la ciudad.

“Cerca de 100 familias y personas tendrán un lugar seguro y asequible donde vivir. La mayoría accederá a viviendas con servicios de apoyo que ayudarán a nuestros vecinos a rehacer sus vidas”, señaló Dina Levy, la comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés).

Los servicios que tendrán las viviendas en Hunts Point

Además de la infraestructura, el complejo va a ofrecer una serie de servicios y comodidades en el mismo sitio para apoyar la estabilidad de sus residentes. Algunos de estos son:

Servicios sociales integrales: los residentes tendrán acceso a gestión de casos, programas de educación y capacitación laboral . Estos servicios están orientados a ayudar a los neoyorquinos , sobre todo a aquellos con historias de falta de vivienda, a obtener las herramientas necesarias para un futuro más estable.

los residentes tendrán acceso a . Estos servicios están orientados a , sobre todo a aquellos con historias de falta de vivienda, a obtener las herramientas necesarias para un futuro más estable. Conectividad : el edificio tendrá banda ancha gratuita para todos los residentes.

: el edificio tendrá banda ancha gratuita para todos los residentes. Salud y bienestar: se va a incluir un gimnasio dentro de las instalaciones.

El complejo contará con 96 apartamentos nycmayorsoffice

El proyecto también contará con áreas dedicadas para la comunidad y para la prestación de servicios. Estas serán operadas por The Doe Fund.

Los antecedentes detrás de la iniciativa presentada por Mamdani

Las nuevas viviendas forman parte del programa Block by Block, una iniciativa creada por Mamdani para enfrentar la crisis de vivienda en la Gran Manzana.

Según el documento de la iniciativa, el objetivo central es crear 200 mil nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200 mil ya existentes durante la próxima década mediante una inversión de US$22.000 millones en un período de cinco años.