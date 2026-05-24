El DMV de Nueva York confirmó qué migrantes no podrán obtener la licencia comercial en mayo de 2026

En mayo de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) aplica una nueva regla que afecta a los migrantes. Bajo estos términos, solo las personas con ciertos estatus pueden obtener o renovar una licencia de conducir comercial (CDL) o un permiso de aprendiz comercial (CLP). Además, se redujo la vigencia de estas tarjetas.

Qué conductores no domiciliados pueden obtener o renovar una CDL en Nueva York

Las normativas, que entraron en vigor en marzo y se mantienen en mayo, redefinieron quiénes pueden acceder a una CDL no domiciliada en EE.UU., incluido el Estado Imperial. La medida fue diseñada por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (Fmcsa, por sus siglas en inglés) y restringe el acceso a ciertos extranjeros al permiso comercial.

Los cambios que entraron en vigor en el DMV de Nueva York afectan a los migrantes no domiciliados Freepik

A partir de la fecha de entrada en vigor, solo las personas con los siguientes estatus migratorios pueden avanzar con la obtención o renovación de una CLP (permiso) o CDL no domiciliada:

H-2A: trabajadores agrícolas temporales

trabajadores agrícolas temporales H-2B: empleados temporales no agrícolas

empleados temporales no agrícolas E-2: inversionistas por tratado

De esta manera, según la nueva normativa federal quienes formen parte de otras categorías, como DACA o solicitantes de asilo con procesos pendientes, ya no son elegibles para avanzar con el proceso de las licencias comerciales.

Si un conductor consiguió su CLP antes de marzo de 2026, pero no tiene uno de los tres estatus mencionados, no podrá acceder a la CDL definitiva.

Otros cambios importantes a la licencia comercial del DMV de Nueva York

Bajo las reglas mencionadas, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) ya no son aceptados como evidencia de estatus migratorio legal para los trámites relacionados con las CDL.

Los estados deberán verificar la situación de los solicitantes a través del sistema SAVE. Además, tendrán que basarse en documentos como el formulario I-94 o el I-797A (Aviso de Acción), siempre que este último indique uno de los tres permitidos (H-2A, H-2B y E-2).

A partir de las nuevas regulaciones, los EAD ya no son aceptados por el DMV de Nueva York como evidencia de estatus migratorio legal DMV

Junto con esta modificación, la duración de las CDL no domiciliadas se redujo drásticamente:

El permiso es válido únicamente por el tiempo que indique la fecha de “ admisión hasta ” (Admit Until Date) del formulario I-94 o por un máximo de un año , lo que sea menor.

” (Admit Until Date) del formulario I-94 o por un , lo que sea menor. La validez es de solo un año si el estatus es indefinido (marcado como “D/S”).

Asimismo, las regulaciones también introdujeron cambios en el formato. Desde la entrada en vigor de la normativa, el término “non-domiciled” (no domiciliado) debe aparecer de manera clara en el frente de la tarjeta.

Qué tipo de licencia de conducir pueden solicitar los migrantes en Nueva York

Más allá de las restricciones para las CDL que afectan a los migrantes con ciertos estatus migratorios, todos los extranjeros pueden obtener un permiso de conducir regular en Nueva York.

Descrita por el DMV en su sitio web oficial, la Ley de Acceso y Privacidad, conocida como “Ley de la Luz Verde”, permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar una licencia de conducir estándar, no comercial y para fines no federales, o un permiso de aprendizaje, independientemente de su situación legal en EE.UU.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

En estos casos, los permisos de personas indocumentadas no se verán diferentes de otros otorgados en Nueva York. Todas las tarjetas tienen el mismo aspecto, independientemente de los documentos que presente el peticionario al solicitarlas.

No obstante, para iniciar el pedido el solicitante deberá presentar ciertos documentos, que dependerán del formulario presentado. Asimismo, tendrá que aprobar un examen de conducir teórico y uno práctico.