Actualizaciones del DMV en Nueva York: el trámite de 5 minutos que evita suspensión de licencias en 2026

Desde febrero de 2026, los conductores de Nueva York enfrentan reglas más estrictas dentro del sistema de puntos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). El estado aumentó el valor de varias infracciones y amplió el periodo de revisión para aplicar suspensiones de licencias. Ante esos cambios, existe un trámite preventivo que tarda menos de cinco minutos: inscribirse en el curso oficial de manejo defensivo aprobado por el estado.

El trámite para evitar una suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

El DMV explicó en un comunicado que el programa Defensive Driving Course funciona como una herramienta para disminuir el impacto de las infracciones. Los conductores pueden registrarse en línea con proveedores autorizados por el estado y comenzar el proceso en pocos minutos desde una computadora o celular.

El DMV de Nueva York dispone beneficios en el sistema de puntos para quienes completen un curso de manejo defensivo stock en canva

Completar el curso permite reducir hasta cuatro puntos para fines administrativos relacionados con posibles suspensiones. La medida no elimina multas ni borra condenas del historial de manejo, pero sí evita que algunos automovilistas alcancen el límite de 11 puntos que activa sanciones sobre la licencia.

La agencia estatal aclaró que los puntos continúan visibles para tribunales, aseguradoras y autoridades de tránsito. El ajuste solo modifica el cálculo interno que utiliza el DMV para evaluar suspensiones.

Además, las infracciones relacionadas con alcohol o drogas permanecen sujetas a otras sanciones independientes. El programa incluye temas sobre velocidad, distancia de seguridad, reglas estatales de tránsito y riesgos del uso de dispositivos móviles mientras el vehículo permanece en circulación.

El DMV también informó que algunos conductores pueden recibir una reducción mínima del 10% en el costo base de su seguro automotriz durante tres años después de completar el curso.

El DMV de Nueva York baja puntos de licencias de conducir a partir de la realización de un curso de manejo defensivo DMV de Nueva York

Cómo revisar puntos del historial antes de perder la licencia en Nueva York

El DMV recomendó revisar periódicamente el historial de manejo para identificar acumulación de puntos antes de recibir una suspensión. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal oficial “MyDMV” del estado de Nueva York.

del estado de Nueva York. Crear una cuenta o iniciar sesión con los datos de la licencia de conducir.

con los datos de la licencia de conducir. Acceder a la sección “ My License, Permit or ID ”.

”. Verificar el historial de infracciones y verificar cuántos puntos aparecen activos dentro del periodo de evaluación del DMV.

y verificar cuántos puntos aparecen activos dentro del periodo de evaluación del DMV. Confirmar la fecha exacta de cada infracción , ya que Nueva York calcula los puntos según el día en que ocurrió la falta y no cuando un tribunal dicta la condena.

, ya que Nueva York calcula los puntos según el día en que ocurrió la falta y no cuando un tribunal dicta la condena. Comprobar si el historial ya alcanzó seis puntos , debido a que esa cifra activa el cobro adicional conocido como Driver Responsibility Assessment.

, debido a que esa cifra activa el cobro adicional conocido como Driver Responsibility Assessment. Inscribirse en un curso oficial de manejo defensivo aprobado por el DMV si el conductor busca reducir hasta cuatro puntos para efectos administrativos y disminuir el riesgo de suspensión.

aprobado por el DMV si el conductor busca para efectos administrativos y disminuir el riesgo de suspensión. Consultar periódicamente el historial porque el Estado amplió de 18 a 24 meses el periodo utilizado para calcular sanciones relacionadas con acumulación de puntos.

El curso que puede evitar la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

Nuevos valores por infracciones de tránsito en Nueva York

El DMV confirmó además que varias infracciones aumentaron su valor dentro del sistema estatal de puntos desde el 16 de febrero de 2026. Estas son algunas de las infracciones y el valor que ahora tienen dentro del historial de manejo:

Exceso de velocidad de 1 a 10 mph sobre el límite: tres puntos.

Exceso de velocidad de 11 a 20 mph: cuatro puntos.

Exceso de velocidad de 21 a 30 mph: seis puntos.

Exceso de velocidad de 31 a 40 mph: ocho puntos.

Exceso de velocidad de más de 40 mph: 11 puntos.

Uso de teléfono celular o dispositivos electrónicos mientras se conduce: cinco puntos.

Conducción temeraria: cinco puntos.

No detenerse ante un autobús escolar: cinco puntos.

Manejo relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos.

Conducir con licencia suspendida: 11 puntos.

Acumular 11 puntos dentro del periodo de revisión activa una suspensión de licencia en Nueva York.