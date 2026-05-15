DMV en Nueva York: cuánto cuesta sacar la licencia de conducir como inmigrante en mayo 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York mantiene vigente el sistema que permite a residentes de 16 años o más solicitar una licencia de conducir estándar a migrantes incluso si no cuentan con estatus regular. El trámite se realiza tras el pago de una tarifa que varía según diversas categorías.

Cuánto cuesta la licencia de conducir en Nueva York

El costo de obtener una licencia de conducir en Nueva York para cualquier residente depende principalmente de la edad del solicitante y del lugar donde viva. Según el sitio web oficial, para un permiso estándar (clase D o DJ), que es el que pueden solicitar los inmigrantes sin estatus regular, los precios generales oscilan entre US$64,25 y US$102,50.

Cualquier residente de al menos 16 años puede solicitar una licencia de conducir estándar en Nueva York DMV

El total incluye la tarifa de solicitud, el costo por el tipo de licencia y la cuota de documentos. El desglose por edad es el siguiente:

21 años o más : el costo total varía entre US$64,25 y US$77,50 , si vive en el área metropolitana.

: el costo total varía entre , si vive en el área metropolitana. 18 a 21 años : el costo varía entre US$76,75 y US$90 .

: el costo varía entre . Menores de 18 años: los precios fluctúan desde los US$76,75 hasta los US$102,50.

Quienes residen en la ciudad de Nueva York o en condados incluidos en el Distrito de Transporte Metropolitano (MCTD) deben sumar un recargo adicional. Ese cargo corresponde a un dólar por cada seis meses de vigencia de la licencia, lo que puede representar hasta US$16 extra en documentos con duración de ocho años.

Las autoridades estatales también ofrecen otros servicios relacionados con licencias comerciales, documentos compatibles con Real ID y trámites que pueden completarse en línea, por correo o de forma presencial en las oficinas del DMV.

Qué licencia de conducir pueden obtener los inmigrantes indocumentados en Nueva York

Los inmigrantes que no tengan número de Seguro Social o no puedan demostrar presencia legal pueden acceder a una licencia estándar bajo la denominada Ley Green Light. Ese documento contiene la leyenda “Not for federal purposes”, lo que impide utilizarlo para vuelos domésticos o ingresos a edificios federales.

El costo de ese permiso es igual al que paga cualquier residente del estado dentro de la misma categoría de edad y lugar de residencia. El DMV remarcó que solamente la agencia estatal está autorizada para emitir estos documentos.

Para obtener un permiso de conducir en Nueva York se debe completar un curso de pre-licencia y aprobar un examen práctico de manejo Freepik

Las oficinas aceptan pagos en efectivo, cheques personales, giros postales y la mayoría de las tarjetas de crédito o débito, aclaró la agencia en un documento informativo.

Cómo obtener la licencia de conducir en Nueva York

El primer paso consiste en solicitar un permiso de aprendizaje o Learner Permit. Para eso, el interesado debe aprobar un examen teórico basado en el Manual del Conductor del estado.

El curso que puede evitar la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

Además, es obligatorio presentar documentación original que reúna al menos seis puntos de identidad, junto con pruebas de fecha de nacimiento y residencia en Nueva York. Las personas que nunca obtuvieron un número de Seguro Social deben completar una declaración jurada que indique esa situación.

Luego de obtener el permiso, el conductor debe practicar acompañado por una persona con un permiso válido. Además, tendrá que completar un curso obligatorio de pre-licencia antes de solicitar el examen práctico de manejo.

Examen práctico y restricciones para menores en Nueva York

El examen de carretera es la última etapa del proceso. Durante la prueba, un examinador del DMV evalúa las habilidades de conducción del solicitante antes de aprobar la licencia definitiva.

Los menores de 18 años están sujetos a reglas especiales establecidas por el sistema de Licencia Graduada (GDL), que exige más horas de práctica supervisada y restricciones adicionales para conducir.

Qué documentos sirven para sumar los seis puntos de identidad

Para obtener una licencia de conducir estándar en Nueva York, se deberá presentar una combinación de documentos que sumen al menos seis puntos de identidad:

La tarjeta de identificación municipal de la ciudad de Nueva York (también sirve como prueba de residencia) vale cuatro puntos .

de la ciudad de Nueva York (también sirve como prueba de residencia) vale . Pasaporte extranjero válido que debe ser emitido por el país de origen del solicitante vale cuatro puntos .

que debe ser emitido por el país de origen del solicitante vale . Identificación Consular válida emitida por el consulado del país del inmigrante vale cuatro puntos .

emitida por el consulado del país del inmigrante vale . Licencia de conducir extranjera , que puede estar vigente o haber expirado hace no más de 24 meses, vale cuatro puntos .

, que puede estar vigente o haber expirado hace no más de 24 meses, vale . Boleta de calificaciones o registro escolar extranjero vale un punto, pero si incluye una fotografía vale dos puntos.

vale un punto, pero si incluye una fotografía vale dos puntos. Documentos de impuestos valen un punto y también pueden servir como prueba de residencia.

Para los menores de 21 años, existe la opción de que un padre o tutor verifique su identidad al completar el formulario MV-45, siempre que el adulto responsable presente sus propios seis puntos de identidad.