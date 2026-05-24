El DMV de Nueva York permite llevar la licencia de conducir en el celular: los pasos para activarla gratis

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) tiene en funcionamiento la Identificación en Dispositivo (MiD) en el estado de Nueva York. La herramienta consiste en una versión digital de la licencia de conducir diseñada para teléfonos celulares que se puede descargar sin costo.

Cómo funciona el sistema MiD del DMV de Nueva York

El DMV de Nueva York establece que, para hacer uso del sistema MiD, los usuarios deben contar con un documento físico vigente de la categoría de licencia, permiso o identificación de no conductor. El proceso de inscripción requiere la captura de imágenes del frente y dorso de la tarjeta en cuestión.

Pasos a seguir para utilizar el sistema de identificación digital del DMV de Nueva York en el celular

En caso de que el documento presente daños o dificultades para la lectura, la persona tiene la obligación de solicitar un reemplazo antes de iniciar el trámite en su dispositivo. En cuanto a la tecnología, el celular debe contar con un sistema operativo Android 7 o posterior. O bien, con un iPhone 6 en adelante.

Para evitar inconvenientes durante el proceso, los usuarios deben activar las funciones de reconocimiento de rostro o de huella dactilar, además de configurar la región del equipo en Estados Unidos.

Procedimiento para la instalación y verificación de MiD en Nueva York

Para poner en marcha el sistema MiD, el DMV de Nueva York señala que los usuarios deben seguir una serie de pasos para asegurar su identidad.

Descargar la aplicación desde las tiendas oficiales de Google o Apple.

Registrar el número de celular para vincular la identidad con el dispositivo.

Preparar el documento físico sobre una superficie plana de tono oscuro para tomar una foto de cada lado.

Capturar una imagen del rostro bajo las instrucciones del sistema (para personas con visión reducida es importante tener el volumen encendido).

bajo las instrucciones del sistema (para personas con visión reducida es importante tener el volumen encendido). Esperar por la confirmación de los datos por parte del organismo.

El sistema revisa la foto y la información con los registros del DMV. Una vez que la validación concluye, la MiD queda activa para su uso en Nueva York.

Solamente se permite el uso de la identificación en un equipo a la vez. Por eso, si se realiza la instalación en un dispositivo de reemplazo, la aplicación en el equipo anterior se desactiva.

Los pasos a seguir para descargar la app de MiD en el celular y obtener la identificación digital del DMV DMV Nueva York

Cómo usar el sistema MiD del DMV y control de la información

El DMV aclara que la MiD no sirve si el usuario enseña únicamente la foto de la licencia en la pantalla del teléfono. Cuando un negocio u organismo pide el documento, es necesario mostrar un código que se genera desde la aplicación.

Al leer el código, los dispositivos establecen una conexión segura para transferir los datos autorizados. El sistema puede funcionar sin conexión a internet ni señal en el teléfono.

A través de este canal, el verificador envía una petición sobre los datos que requiere conocer. El usuario mantiene el control sobre la información que comparte y debe autorizar la transferencia antes de que la información se pase al otro equipo.

Privacidad y seguridad del sistema MiD para los habitantes de Nueva York

La protección de los datos personales es un pilar de la herramienta. La información sobre el uso, como el sitio, el momento y los datos que se comparten, se almacena con cifrado solo en el equipo del usuario.

El DMV no puede ver cuándo ni dónde se presenta la identificación, ya que el sistema no utiliza funciones de geolocalización. Solo el reconocimiento del rostro, la huella o un código de seis dígitos permiten el acceso al programa.

En cuanto a su aceptación, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) permite el uso de la MiD en puntos de control de aeropuertos participantes. De igual forma, diversos comercios y servicios se sumaron a la red.

Beneficios para el sector de los negocios de Nueva York

En su sitio web oficial, el organismo indicó que las empresas y las organizaciones también pueden utilizar el sistema, a través de la aplicación MiD Verify que permite la autenticación de la identidad de los clientes en tiempo real. Este método elimina la necesidad de contacto con el dispositivo del usuario y reduce los riesgos vinculados a las falsificaciones.

Los comercios pueden aprovechar los beneficios de este sistema al descargar la aplicación MiD Verify DMV Nueva York

Además, el DMV envía actualizaciones a la MiD de manera automática cuando ocurren cambios en el domicilio o ante la suspensión o revocación de una licencia.