Una latina junto a Mamdani: la alianza que podría llevar a AOC a la Casa Blanca en las elecciones 2028

La alianza entre el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez representa una base sólida de cara a las elecciones presidenciales 2028. Tras las dudas que surgieron sobre una posible colaboración, este respaldo evolucionó en una coordinación estratégica profunda que prevé transformar tanto la ciudad como la política nacional.

Evolución de la alianza entre Mamdani y Ocasio-Cortez

A principios de 2025, Ocasio-Cortez (más conocida como AOC) cuestionó la experiencia de Mamdani para la alcaldía de la Gran Manzana. Desde este punto, algunos de sus aliados lo consideraban un “Quijote de Queens”.

Los aliados de AOC consideraban a Mamdani como “Quijote de Queens” al principio de su campaña por la alcaldía de la ciudad de Nueva York EPA

No obstante, conforme Mamdani avanzaba en las encuestas de la ciudad, la congresista determinó que tenía mejores posibilidades de derrotar al exgobernador Andrew M. Cuomo, algo que finalmente ocurrió.

“Alex es una estratega”, dijo la representante Nydia Velázquez, una de las primeras partidarias de Mamdani, según consignó The New York Times. “Sabe cuál es el mejor momento para atacar”.

Tras brindarle su apoyo, AOC se convirtió en una confidente para Mamdani en temas relacionados con la salud mental y en cómo afrontar los primeros pasos. Incluso envió a su jefa de gabinete para ayudarlo en su preparación de los debates por la alcaldía el año pasado.

Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en una aliada de Mamdani ARCHIVO - ARCHIVO

“Es como tener una hermana mayor”, dijo Emily Gallagher, asambleísta de Brooklyn y también socialista-demócrata, al recordar las conversaciones con Mamdani sobre Ocasio-Cortez durante sus viajes a Albany.

El respaldo rumbo a las elecciones presidenciales 2028

La alianza entre ambos dirigentes tiene un factor determinante para los comicios presidenciales 2028. Según Axios, el equipo de la representante se prepara para una postulación tanto a la presidencia como al Senado de Estados Unidos.

En caso de apostar por las primarias demócratas presidenciales, Mamdani, quien cuenta con una popularidad considerable (entre el 48% y 58%), podría mejorar la imagen de AOC entre los votantes de izquierda que dudan de algunas de sus posturas.

“Mamdani se ha convertido en una superestrella. La alianza ahora mismo la beneficia más a ella, que puede impulsarla entre aquellos votantes de izquierda que no están convencidos de algunas posiciones que mantuvo en el pasado”, aseguró Theodore Hamm, profesor de periodismo y autor de la biografía Meet Mayor Mamdani, según consignó El País.

En una entrevista con The New York Times, Mamdani mostró su apoyo a la congresista al remarcar que “será buena en todo lo que haga”. “Es una gran congresista y, sin importar lo que decida hacer, llevará esas mismas cualidades a cualquier trabajo”, aseguró.

Posturas encontradas tras la alianza entre AOC y Mamdani

La alianza enfrenta obstáculos de cara a 2028. Según El País, el presidente Donald Trump y los republicanos ya utilizan esta asociación para atacar al Partido Demócrata, al sostener que representa una amenaza vinculada al comunismo.