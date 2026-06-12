El grupo migrante que desplazó a los dominicanos en Nueva York por primera vez desde 1990

Nueva York registró una modificación en la composición de su población inmigrante. Las personas nacidas en China alcanzaron las 397.249 y superaron a las originarias de República Dominicana, que totalizaron 389.779. Ambas comunidades representan juntas una cuarta parte de los 3,09 millones de residentes nacidos fuera de Estados Unidos que viven en la ciudad.

China supera a República Dominicana entre los inmigrantes de Nueva York

De acuerdo con The Newest New Yorkers 2026, elaborado por el Departamento de Planificación Urbana de Nueva York (DCP, por sus siglas en inglés), la comunidad dominicana encabezó la clasificación de residentes nacidos en el exterior desde 1990. Durante ese período se consolidó como una de las presencias más visibles dentro de la vida económica, social y cultural de la ciudad.

China creció mientras la población dominicana disminuyó en la última década Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Sin embargo, la última década mostró trayectorias distintas para los dos grupos que ocupan la parte superior del ranking. Mientras la cantidad de personas originarias de China continental, Hong Kong y Taiwán aumentó un 5,2%, la procedente de República Dominicana registró una caída del 6,3% entre 2013 y 2023.

Aunque la población nacida en China superó por 7470 personas a la originaria de República Dominicana, el informe ubicó a ambas comunidades en el primer puesto de la clasificación por los márgenes de error propios de la encuesta utilizada.

El nuevo mapa migratorio de Nueva York según el informe del DCP

La transformación forma parte de un proceso más amplio que modificó la procedencia de quienes eligieron la ciudad para establecerse. Durante gran parte del siglo XX, Europa fue el principal origen de la población nacida en el exterior. Con el paso de las décadas, ese predominio dio lugar a una composición mucho más diversa.

En 1970, el 64% de la población extranjera provenía de países europeos. Para 2023, esa proporción cayó al 13,8%. Al mismo tiempo, creció el peso de América Latina, Asia, el Caribe no hispano y África dentro de la estructura demográfica local.

El informe señala que actualmente ninguna región concentra una mayoría absoluta. América Latina representa el 32% del total, Asia el 30,2%, el Caribe no hispano el 17,2%, Europa el 13,8% y África el 5,4%.

América Latina y Asia concentran hoy la mayor parte de la población extranjera Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Ranking de comunidades inmigrantes en Nueva York con datos de 2023

La clasificación publicada en 2026 con registros del 2023 revela que los grupos más numerosos son:

Puesto País de nacimiento Población 1° China 397.249 1° República Dominicana 389.779 3° Jamaica 162.490 3° México 148.405 5° Ecuador 136.828 5° Guyana 129.004 7° Bangladesh 110.793 8° Colombia 86.318 8° Haití 84.120 10° Trinidad y Tobago 69.332 10° Ucrania 68.093 10° India 64.154 13° Corea del Sur 54.889 13° Filipinas 51.927 13° Rusia 48.149 16° Ghana 36.295 16° Italia 36.975 16° Pakistán 34.212 16° El Salvador 33.817 16° Reino Unido 33.460

Bangladesh, Colombia y Ghana ganan peso entre los inmigrantes de Nueva York

Aunque la cantidad total de migrantes se mantuvo prácticamente estable entre 2013 y 2023, varias comunidades registraron avances significativos:

Bangladesh protagonizó uno de los mayores aumentos del período. Su población creció un 45,2% , pasó del noveno al séptimo puesto y se convirtió en el principal origen del sur de Asia dentro de la ciudad.

protagonizó uno de los mayores aumentos del período. Su población , pasó del noveno al séptimo puesto y se convirtió en el principal origen del sur de Asia dentro de la ciudad. Colombia también mostró una expansión importante. El número de ciudadanos de ese país aumentó un 33,6% , lo que permitió su regreso al grupo de las diez comunidades más numerosas por primera vez desde 2000.

también mostró una expansión importante. El número de ciudadanos de ese país , lo que permitió su regreso al grupo de las diez comunidades más numerosas por primera vez desde 2000. Otro dato destacado fue el crecimiento de Ghana. Con un incremento del 36,3%, se convirtió en el primer país africano que integra el listado de los 20 principales orígenes migratorios de Nueva York desde la reforma migratoria de 1965.

Costo de vida y salida de dominicanos: las claves del cambio en Nueva York

Referentes comunitarios consultados por Gothamist vincularon la disminución de la población dominicana con las crecientes dificultades para afrontar el costo de vida en la ciudad.

Diana Caba, vicepresidenta de desarrollo comunitario y económico de la Hispanic Federation, señaló que muchos integrantes de esa colectividad se trasladaron a otros estados.

Según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de CUNY, cerca de 100 mil dominicanos abandonaron Nueva York entre 2021 y 2023.

Los datos económicos incluidos en The Newest New Yorkers muestran que el ingreso medio de los hogares dominicanos fue de US$36.000 anuales. Entre los hogares de origen chino, la cifra alcanzó los US$60.000.