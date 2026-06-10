LA NACION

Ante Uscis: los motivos legales por los que un residente permanente podría perder su green card en junio

La agencia puede iniciar procedimientos de rescisión dentro de los cinco años posteriores al ajuste, si determina que la persona no era elegible cuando obtuvo el beneficio.

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Un residente permanente puede perder su green card por distintos motivos legales en 2026, incluida una nueva revisión de su caso
Un residente permanente puede perder su green card por distintos motivos legales en 2026, incluida una nueva revisión de su casoImagen ilustrativa generada con IA

Los residentes permanentes pueden perder su green card por distintos motivos previstos en la ley migratoria estadounidense. Entre ellos figuran la rescisión del ajuste de estatus cuando se determina que la persona no era elegible al momento de recibir la residencia, la terminación de la residencia condicional, el abandono del estatus por viajes prolongados fuera de Estados Unidos y ciertos procesos de remoción.

Cuáles son los motivos legales por los que un residente permanente podría perder su green card en junio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone en su sitio web de un apartado en el que explica algunas de las causas más comunes de la revocación de la green card.

Si se considera que el procedimiento fue erróneo o se presentaron documentos falsos, el Uscis puede revocar la green card del residente permanente
Si se considera que el procedimiento fue erróneo o se presentaron documentos falsos, el Uscis puede revocar la green card del residente permanenteImagen ilustrativa generada con IA

Durante los cinco años posteriores a la concesión del ajuste de estatus, la agencia puede iniciar un procedimiento de rescisión si determina que la persona no era elegible originalmente para recibir la residencia permanente.

Otro motivo corresponde a los residentes condicionales que obtuvieron la green card mediante el matrimonio. Uscis puede iniciar la terminación del estatus si concluye que la unión que dio origen al beneficio no era válida o fue utilizada indebidamente para obtener la residencia.

A su vez, una razón adicional es la falta de presentación del Formulario I-751 para eliminar las condiciones de residencia. En el Manual de Políticas, la agencia indica que también puede anular la residencia si establece que la persona no habría sido elegible para el ajuste bajo ninguna otra disposición de la ley. Esto implica que se puede revertir la residencia legal permanente si, cuando se concedió, hubo un error o fraude en el proceso de solicitud.

Los funcionarios migratorios pueden evaluar factores como:

  • Documentación falsa o incompleta
  • Errores en la interpretación de las leyes migratorias al momento de la aprobación
  • Información no revelada que resultaba clave para la decisión
  • Cambios posteriores que afectaron la elegibilidad inicial

El abandono de residencia por viajes prolongados fuera de EE.UU.

Al margen de las razones mencionadas, una de las más frecuentes consiste en el “abandono” de la residencia. El Uscis explica que se produce cuando el titular demuestra su intención de dejar de residir en Estados Unidos después de haber salido del país.

Si bien los residentes permanentes legales pueden salir de EE.UU., una ausencia prolongada o ciertos actos que demuestren falta de intención de residir en el país pueden llevar a una determinación de abandono del estatus.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado
El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Para determinar si un solicitante tenía la intención objetiva de abandono, la agencia revisa múltiples factores, entre los que se incluyen:

  • Duración de la ausencia
  • Motivo del viaje
  • Intención de regresar como residente permanente legal
  • Existencia de vínculos con Estados Unidos

Principales riesgos de perder la green card en EE.UU.

Uno de los principales riesgos de perder la green card es quedar expuesto a un proceso de remoción. Si una persona pierde su residencia permanente, las autoridades migratorias pueden iniciar procedimientos para determinar si corresponde su salida de EE.UU.

En la mayoría de los casos, quienes pierden la residencia no tienen una alternativa legal para permanecer. Por este motivo, no están autorizados a trabajar, estudiar ni residir.

La mayoría de las personas que pierden su estatus de residente permanente legal se exponen a la deportación
La mayoría de las personas que pierden su estatus de residente permanente legal se exponen a la deportaciónImagen generada con inteligencia artificial

Existen algunas situaciones particulares en las que una persona cuya residencia fue revocada puede seguir en EE.UU. de forma legal. Por ejemplo, si contaba con otro estatus migratorio vigente o si el Uscis determina que su estadía sigue autorizada bajo ciertas condiciones.

LA NACION
Más leídas
  1. El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei
    1

    El duro diagnóstico de Ricardo Darín tras el femicidio de Agostina Vega y su opinión sobre el gobierno de Javier Milei

  2. La oposición cuestiona a Adorni y pide excluir a los funcionarios de la Inocencia Fiscal
    2

    Tras la maniobra de Adorni, la oposición eleva las críticas y pide excluir a los funcionarios de la ley de Inocencia Fiscal

  3. Los elogios de los medios internacionales a Messi tras su rendimiento en el último amistoso antes del Mundial
    3

    Mundial 2026, EN VIVO: último día antes de que empiece la cita mundialista

  4. El puesto que peleó con Scaloni, el pedido especial de Lautaro y la sorpresa que puede esconder Messi
    4

    Javier Zanetti: “Ya le renovaría a Scaloni hasta 2030, aun sin saber qué pasará en el Mundial”