Ante Uscis: los motivos legales por los que un residente permanente podría perder su green card en junio
La agencia puede iniciar procedimientos de rescisión dentro de los cinco años posteriores al ajuste, si determina que la persona no era elegible cuando obtuvo el beneficio.
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Los residentes permanentes pueden perder su green card por distintos motivos previstos en la ley migratoria estadounidense. Entre ellos figuran la rescisión del ajuste de estatus cuando se determina que la persona no era elegible al momento de recibir la residencia, la terminación de la residencia condicional, el abandono del estatus por viajes prolongados fuera de Estados Unidos y ciertos procesos de remoción.
Cuáles son los motivos legales por los que un residente permanente podría perder su green card en junio
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone en su sitio web de un apartado en el que explica algunas de las causas más comunes de la revocación de la green card.
Durante los cinco años posteriores a la concesión del ajuste de estatus, la agencia puede iniciar un procedimiento de rescisión si determina que la persona no era elegible originalmente para recibir la residencia permanente.
Otro motivo corresponde a los residentes condicionales que obtuvieron la green card mediante el matrimonio. Uscis puede iniciar la terminación del estatus si concluye que la unión que dio origen al beneficio no era válida o fue utilizada indebidamente para obtener la residencia.
A su vez, una razón adicional es la falta de presentación del Formulario I-751 para eliminar las condiciones de residencia. En el Manual de Políticas, la agencia indica que también puede anular la residencia si establece que la persona no habría sido elegible para el ajuste bajo ninguna otra disposición de la ley. Esto implica que se puede revertir la residencia legal permanente si, cuando se concedió, hubo un error o fraude en el proceso de solicitud.
Los funcionarios migratorios pueden evaluar factores como:
- Documentación falsa o incompleta
- Errores en la interpretación de las leyes migratorias al momento de la aprobación
- Información no revelada que resultaba clave para la decisión
- Cambios posteriores que afectaron la elegibilidad inicial
El abandono de residencia por viajes prolongados fuera de EE.UU.
Al margen de las razones mencionadas, una de las más frecuentes consiste en el “abandono” de la residencia. El Uscis explica que se produce cuando el titular demuestra su intención de dejar de residir en Estados Unidos después de haber salido del país.
Si bien los residentes permanentes legales pueden salir de EE.UU., una ausencia prolongada o ciertos actos que demuestren falta de intención de residir en el país pueden llevar a una determinación de abandono del estatus.
Para determinar si un solicitante tenía la intención objetiva de abandono, la agencia revisa múltiples factores, entre los que se incluyen:
- Duración de la ausencia
- Motivo del viaje
- Intención de regresar como residente permanente legal
- Existencia de vínculos con Estados Unidos
Principales riesgos de perder la green card en EE.UU.
Uno de los principales riesgos de perder la green card es quedar expuesto a un proceso de remoción. Si una persona pierde su residencia permanente, las autoridades migratorias pueden iniciar procedimientos para determinar si corresponde su salida de EE.UU.
En la mayoría de los casos, quienes pierden la residencia no tienen una alternativa legal para permanecer. Por este motivo, no están autorizados a trabajar, estudiar ni residir.
Existen algunas situaciones particulares en las que una persona cuya residencia fue revocada puede seguir en EE.UU. de forma legal. Por ejemplo, si contaba con otro estatus migratorio vigente o si el Uscis determina que su estadía sigue autorizada bajo ciertas condiciones.
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