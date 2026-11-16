El pronóstico del Día de Acción de Gracias en Nueva York, que este año cae el jueves 26 de noviembre, apunta a una jornada más templada y con menos lluvia que los días previos. La primera nevada significativa de la temporada cayó en el norte del estado y en el norte de Nueva Inglaterra con el nor’easter del 12 y 13 de noviembre; en la ciudad, esa tormenta dejó lluvia, descargas eléctricas e inundaciones.

Qué dejó el nor’easter y dónde cayó la nieve en Nueva York

De acuerdo con el balance de Fox Weather, en el centro del estado, entre las montañas Adirondack y Catskill, cayó más de un pie de nieve (más de 30 centímetros) el jueves. Hartwick, al sur de Cooperstown, acumuló 12,5 pulgadas (32 centímetros).

Empieza a nevar en Nueva York y ya se sabe cómo estará el pronóstico para el Día de Acción de Gracias 2026 Fotomontaje generado con IA

En la ciudad predominó el agua. Hubo inundaciones repentinas en barrios residenciales de Brooklyn y Queens y una alerta de tornado cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), donde cayeron 3,32 pulgadas de lluvia (84 milímetros), el segundo día de noviembre más lluvioso registrado.

El mal tiempo provocó paradas de operaciones en tierra en JFK, LaGuardia, Newark Liberty y Boston Logan, con cientos de vuelos demorados. La jornada también dejó casi 50 reportes de tormentas severas entre Delaware y Nueva York, con varios tornados confirmados.

Qué anticipa el pronóstico para Nueva York antes y durante el feriado

El último panorama de Fox Weather, del 15 de noviembre, prevé lluvia entre el lunes 23 y el miércoles 25, desde los valles del Misisipi y de Ohio hacia los Grandes Lagos y la costa este. Para el jueves, ese sistema saldría de la costa y se asentarían condiciones secas en parte del Noreste.

Peatones cruzan la calle 42 cerca de Bryant Park durante una tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Los meteorólogos de Fox Weather advirtieron que las probabilidades de lluvia podrían aumentar el jueves y el fin de semana siguiente, con posible avance hacia el Atlántico Medio según la trayectoria de cada tormenta. Las proyecciones de ese medio son regionales y no incluyen un pronóstico específico para la ciudad de Nueva York.

Cuándo suele nevar por primera vez en Central Park y qué antecedentes hay en Thanksgiving

Nueva York no figura entre las zonas con mayores probabilidades de un Acción de Gracias con nieve en el pronóstico de Fox Weather.

Esa lista la encabezan Montana, Idaho, Wyoming y Colorado, con probabilidades históricas de entre 70 % y 90 % o más en algunos lugares, e incluye el norte de Minnesota, el norte de Wisconsin, la península superior de Míchigan y el norte de Nueva Inglaterra.

Empieza a nevar en Nueva York y ya se sabe cómo estará el pronóstico para el Día de Acción de Gracias 2026

En Central Park, la primera nevada medible llega en promedio el 7 de diciembre, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) que cita NBC New York. La del invierno 2023-2024 se registró el 6 de enero, con 0,2 pulgadas (0,5 centímetros).

En cuanto al feriado, la tabla del NWS con los cinco Días de Acción de Gracias más nevados en Central Park la encabeza 1989, con 4,4 pulgadas (11 centímetros). Siguen 1938, 1898, 1880 y 2024.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.