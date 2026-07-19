En Nueva York: el humo de los incendios amenaza la final del Mundial 2026

Una densa capa de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá y Minnesota avanza sobre Estados Unidos y genera incertidumbre sobre la final del Mundial 2026, que tendrá lugar este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Un contaminante en el aire pone a millones de personas bajo alerta

Millones de habitantes de los Grandes Lagos, el noreste y el Atlántico Medio enfrentan jornadas de aire insalubre debido a la persistencia de las llamas, que permanecen fuera de control, según reportes de AP.

El horizonte de Manhattan quedó oculto por una densa neblina y Chicago cerró sus playas el 16 de julio mientras los incendios forestales canadienses fuera de control arrasaban, enviando humo a Estados Unidos TIMOTHY A. CLARY - AFP

La ciudad de Washington D.C. vivió escenas surrealistas durante el viernes, con sus monumentos envueltos en una neblina anaranjada. Las autoridades advirtieron que la exposición prolongada a esta contaminación resulta peligrosa, especialmente para niños, adultos mayores y personas con patologías cardíacas o respiratorias.

Niveles críticos de humo en Detroir y Chicago

Bob Oravec, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico Nacional en Maryland, indicó que las condiciones no cambiarán de forma inmediata. “El humo seguirá presente durante al menos una semana, probablemente. Dependerá de la dirección del viento para determinar dónde afectará más el humo”, sostuvo el experto. Si bien se esperan tormentas durante el fin de semana en el noreste y la región del Atlántico Medio que podrían mitigar la polución, la preocupación se mantiene alta ante la proximidad de los eventos masivos.

Una persona con mascarilla pasa frente al Empire State Building durante una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo de incendios forestales, en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026 Ryan Murphy - FR172324 AP

En tanto, la calidad del aire llegó a niveles críticos en ciudades como Detroit y Chicago, obligando a las autoridades a distribuir mascarillas K95 y habilitar refugios. En Ohio, los Cleveland Guardians debieron posponer su partido de béisbol, y los organizadores del All-American Soap Box Derby cancelaron actividades programadas para el viernes ante la urgencia de proteger a los participantes.

Humo en Nueva York: el pronóstico para la final del Mundial 2026

El análisis meteorológico de Oravec sugiere que los vientos desplazarán el humo hacia el este, aunque los modelos climáticos proyectan una leve mejoría para la jornada del domingo en el área de Nueva York.

Los meteorólogos proyectan leve mejoría para la jornada del domingo en el área de Nueva York Wikipedia

Las autoridades sanitarias instan a la población a limitar las actividades al aire libre hasta que los niveles de contaminantes desciendan a rangos moderados, mientras los organizadores del evento futbolístico siguen de cerca la evolución del aire para garantizar la salud de los espectadores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA