Nueva York extiende la alerta por un contaminante en el aire: qué zonas están bajo riesgo este 17 de julio

La presencia de humo originado por los incendios forestales en Canadá mantiene bajo vigilancia a gran parte del estado de Nueva York. Para este 17 de julio continúan vigentes las alertas sanitarias por la calidad del aire, luego de que las mediciones detectaran concentraciones elevadas de partículas finas que pueden afectar a la población.

Calidad del aire en Nueva York: regiones con los niveles más elevados de AQI

Las autoridades estatales indicaron que, aunque algunas zonas podrían mostrar mejoras durante la jornada, el desplazamiento de la nube de humo puede generar aumentos temporales de contaminación en distintos puntos del territorio. Por ese motivo, recomendaron seguir la evolución de los reportes oficiales antes de realizar actividades en el exterior.

Debido a los incendios forestales en Canadá, la Gran Manzana está afectada desde el martes por el humo proveniente del país vecino Fotomontaje realizado con IA

El monitoreo oficial utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) para informar sobre el grado de contaminación del aire y sus posibles efectos en la salud. Esta herramienta mide el ozono y las partículas finas denominadas PM2,5 (materia particulada de 2,5 micrones o menos) y aquellas conocidas como PM10.

El AQI se expresa en una escala que va del 0 al 500. Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será el nivel de contaminación atmosférica. De acuerdo con el monitoreo, las zonas que actualmente presentan riesgo son las siguientes:

Región del Este del Lago Ontario: 138 AQI ( no saludable para grupos sensibles ).

). Región del Valle del Bajo Hudson: 145 ( no saludable para grupos sensibles ).

). Región de West Nueva York: 177 ( no saludable ).

). Región del Centro de Nueva York: 178 ( no saludable ).

). Long Island: 180 ( no saludable ).

). Ciudad de Nueva York: 188 (no saludable).

“El humo de los incendios forestales de Canadá ha hecho que la calidad del aire sea perjudicial para la salud en todo el estado”, aseguró la gobernadora Kathy Hochul en una publicación en su cuenta de X. “Sé inteligente, quédate seguro y quédate adentro”, recomendó.

Las recomendaciones de Hochul debido a las alertas que se mantienen vigentes en todo el estado de Nueva York X @GovKathyHochul

Alerta por humo en Nueva York: recomendaciones para proteger la salud

El gobierno estatal pidió a la población reducir el tiempo de permanencia en exteriores y evitar esfuerzos físicos intensos mientras continúe la presencia de contaminación atmosférica. También aconsejó permanecer en espacios cerrados con aire acondicionado cuando sea posible.

Para quienes necesiten salir, a través de un comunicado oficial, el estado recomendó utilizar mascarillas de alta eficiencia, como las N95. La administración Hochul informó que distribuyó más de 100 mil de estos respiradores tanto en condados como en centros de transporte para facilitar el acceso de la población.

La gobernadora calificó la situación como un problema de salud pública. Según explicó, muchas zonas podrían registrar condiciones poco favorables para permanecer en el exterior.

“Si estás experimentando dificultad para respirar o dolores en el pecho en ti mismo o en alguien más, busca atención inmediata“, indicó Hochul en un video compartido en X. “Queremos asegurarnos de que sean inteligentes, esto significa quedarse en interiores. Si tienes que estar al aire libre o perteneces a un grupo sensible, aprovecha nuestras distribuciones masivas de mascarillas o contáctanos y nos aseguraremos de que las recibas", agregó.

Hochul emite una alerta por la mala calidad del aire en Nueva York

Zohran Mamdani difundió medidas ante el humo y el calor en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, donde el índice se mantiene en la categoría “no saludable”, también se refirió a la situación y sostuvo que la combinación entre calor intenso y contaminación representa un riesgo sanitario.

“Si puedes, quédate en un lugar fresco, limita tu tiempo en el exterior, bebe mucha agua y verifica a tus vecinos, especialmente a los neoyorquinos mayores y a cualquiera con una condición de salud”, recomendó Zohran Mamdani en su cuenta de X.

El mandatario municipal también recordó que existen mascarillas KN95 gratuitas disponibles en distintos puntos de distribución y que los centros de enfriamiento permanecen habilitados para quienes los necesiten. También señaló que diferentes organismos municipales adaptan sus actividades según evolucionan las condiciones ambientales.

Mamdani emite recomendaciones tras las alertas en la ciudad de Nueva York X @NYCMayor

Qué significa cada nivel del AQI y cuándo el aire se vuelve peligroso

De acuerdo con la información oficial, el AQI clasifica la contaminación atmosférica en seis categorías:

Verde (0-50) - bueno : la calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación representa poco o ningún riesgo para la salud.

: la calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación representa poco o ningún riesgo para la salud. Amarillo (51-100) - moderado : es aceptable; sin embargo, podría haber una preocupación moderada para un número muy pequeño de personas que son inusualmente sensibles a la contaminación.

: es aceptable; sin embargo, podría haber una preocupación moderada para un número muy pequeño de personas que son inusualmente sensibles a la contaminación. Naranja (101-150) - no saludable para grupos sensibles : los miembros de los grupos de riesgo pueden experimentar efectos en la salud, aunque es poco probable que el público en general se vea afectado.

: los miembros de los grupos de riesgo pueden experimentar efectos en la salud, aunque es poco probable que el público en general se vea afectado. Rojo (151-200) - no saludable : todos pueden comenzar a experimentar efectos en la salud, y los grupos sensibles pueden sufrir consecuencias más graves. En este nivel, se recomienda que todos reduzcan las actividades largas o intensas al aire libre.

: todos pueden comenzar a experimentar efectos en la salud, y los grupos sensibles pueden sufrir consecuencias más graves. En este nivel, se recomienda que todos reduzcan las actividades largas o intensas al aire libre. Púrpura (201-300) - muy insalubre : se considera una alerta de salud, ya que todos pueden experimentar efectos graves. Se aconseja que los grupos sensibles eviten toda actividad física en exteriores y que el resto de la población evite actividades intensas.

: se considera una alerta de salud, ya que todos pueden experimentar efectos graves. Se aconseja que los grupos sensibles eviten toda actividad física en exteriores y que el resto de la población evite actividades intensas. Marrón (301-500) - peligroso: representa una advertencia de salud por condiciones de emergencia. Es muy probable que toda la población se vea afectada.