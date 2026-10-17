Es oficial: Mamdani confirma un programa “demoledor de multas” para propietarios de viviendas y pequeñas empresas en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, anunciaron el lanzamiento del programa de alivio de multas denominado Debt Demolisher. La iniciativa gubernamental permite a los residentes resolver deudas acumuladas por sanciones municipales con descuentos en los cinco distritos de la urbe.

En qué consiste el programa de alivio de multas anunciado por Mamdani en NYC

Debt Demolisher elimina los intereses acumulados y ofrece descuentos sobre determinadas multas pendientes. Para acceder al beneficio, los participantes deben pagar el importe reducido antes del 10 de enero de 2027 y, cuando corresponda, acreditar la corrección de las infracciones.

Zohran Mamdani lanza un alivio de multas en la ciudad de Nueva York Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida abarca las resoluciones de la Junta de Control Ambiental derivadas de sanciones no pagadas de diversos organismos locales. Entre las entidades emisoras figuran el Departamento de Saneamiento, el Departamento de Edificios y el Departamento de Transporte.

Las infracciones elegibles incluyen desde faltas al código de edificación hasta el desecho inadecuado de colchones en la vía pública. El plan ofrece una vía accesible para eliminar moras antiguas y evitar sanciones futuras.

La vigencia del beneficio abarca un período de 90 días naturales desde su inicio el 13 de octubre de 2026 hasta su cierre el 10 de enero de 2027. Los contribuyentes deben completar el proceso de regularización dentro de esta ventana de tiempo establecida.

A quiénes está dirigido el plan de alivio de deudas y los requisitos de elegibilidad

El programa Debt Demolisher está dirigido a los propietarios de pequeñas empresas y a los dueños de viviendas en Nueva York. La administración busca aliviar la carga económica de los comerciantes locales y de las familias de los cinco condados.

La iniciativa ampara a los contribuyentes con deudas por fallos de la Junta de Control Ambiental emitidos antes del plazo límite. De esta manera, los pequeños empresarios pueden renovar licencias, tramitar permisos y acceder a créditos comerciales sin el obstáculo de multas antiguas.

La normativa excluye las sanciones registradas en tribunales después del 15 de julio de 2026 Magnific

Sin embargo, la normativa excluye las sanciones registradas en tribunales después del 15 de julio de 2026. Tampoco califican las deudas incluidas en acuerdos previos con la Oficina del Alguacil o con los mariscales de la ciudad.

A su vez, quedan fuera del programa las infracciones originadas por quejas ciudadanas sobre ruidos o motores encendidos en marcha inactiva. Asimismo, la regla omite las sanciones convertidas en embargos fiscales o vinculadas a investigaciones penales en curso.

Recaudación proyectada y canales de atención en NYC

La administración municipal calcula que el programa recopilará 25 millones de dólares en fondos que la ciudad no habría recuperado por vías ordinarias. La Ley Local 147 y la Orden Ejecutiva 11 sustentan la aplicación de esta medida de amnistía fiscal.

El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas puso a disposición el equipo NYC BEST para orientar a los comerciantes en el trámite. Asimismo, el Departamento de Edificios y el Departamento de Protección Ambiental colaboran en la asistencia a los propietarios.

Mamdani anunció el impuesto en un video grabado frente al penthouse del financiero Ken Griffin

Los ciudadanos pueden verificar su elegibilidad e iniciar la solicitud en el portal web oficial de la ciudad dedicado a este programa. Del mismo modo, la alcaldía habilitó la línea telefónica 311 y los centros de atención presencial del Departamento de Finanzas.

Según la autoridad municipal, esta política elimina las barreras que frenan el desarrollo de los barrios y la estabilidad de los negocios de cercanía. Los funcionarios recomiendan realizar el trámite con anticipación ante el cierre del plazo en enero de 2027.