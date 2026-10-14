Mamdani lo logró: Nueva York avanza para eliminar carruajes con caballos y los paseos en el Central Park

Nueva York se encamina a poner fin a una de sus atracciones turísticas más tradicionales: los paseos en carruajes tirados por caballos en Central Park. El alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, llegaron a un acuerdo para impulsar una legislación que busca terminar con esta actividad centenaria, cuestionada durante años por organizaciones defensoras de los animales y que volvió al centro del debate tras la muerte de una persona.

Mamdani y el Ayuntamiento de Nueva York acuerdan prohibir los carruajes

Según informó CNN, el proyecto será sometido a votación en el Concejo Municipal durante octubre y contempla una eliminación progresiva de la actividad, con fecha límite el 1° de junio de 2028.

La iniciativa también incluye disposiciones sobre el destino de los caballos y la transición laboral de los conductores, dos cuestiones que generaron fuertes diferencias entre las autoridades, los defensores de los animales y el sindicato que representa a los trabajadores.

Los propietarios de los caballos deberán informar a la Oficina del Alcalde para el Bienestar Animal antes de desprenderse de los animales. Además, estará prohibido venderlos o transferirlos para sacrificio o para incorporarlos a otro negocio de carruajes.

En cuanto a la transición laboral, el gobierno de Mamdani deberá elaborar un plan para facilitar la incorporación de los conductores a otros empleos, con capacitación y oportunidades en distintas agencias y sectores.

La aprobación definitiva de la legislación y las condiciones en las que se implementará la prohibición establecerán cómo se producirá el cambio.

Nueva York eliminaría los carruajes en Central Park a partir de 2028

De acuerdo con la información publicada por The New York Times, Menin manifestó su confianza en que el proyecto conseguirá los votos necesarios para avanzar.

necesarios para avanzar. El organismo legislativo de la ciudad cuenta con 51 integrantes y la presidenta considera que la iniciativa podría reunir una mayoría suficiente .

considera que la . El acuerdo entre el Ejecutivo municipal y la conducción del Concejo constituye un paso importante después de años de desacuerdos sobre cómo terminar con esta práctica.

Las preocupaciones iniciales de Mamdani se centraron en asegurar que la normativa ofreciera garantías económicas adecuadas para evitar perjuicios a las familias de los trabajadores NYC Mayor Office

La propuesta es conocida como Romanch’s Law, o Ley de Romanch, en homenaje al turista cuya muerte intensificó los reclamos para modificar la regulación vigente.

El proyecto busca que la desaparición de los carruajes sea acompañada por medidas destinadas a impedir que los caballos terminen en circuitos de explotación y a ofrecer alternativas laborales a quienes pierdan sus empleos.

La muerte de Romanch Mahajan aceleró la prohibición de los carruajes en Nueva York

La iniciativa adquirió un nuevo impulso después de la muerte de Romanch Mahajan, un turista de 18 años procedente de India que falleció tras caer de un carruaje descontrolado en Central Park durante el verano de 2026.

La iniciativa adquirió un impulso tras la muerte de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que cayó de un carruaje WABC-TV

El joven viajaba con su familia cuando ocurrió el accidente, que reavivó las críticas sobre los riesgos asociados con esta actividad. Según The New York Times, el fallecimiento fue un punto de inflexión para Menin, quien consideró que el episodio hacía necesario actuar frente a una controversia que llevaba muchos años sin una resolución definitiva.

En julio, el alcalde manifestó su respaldo al espíritu de la propuesta, aunque cuestionó que las garantías económicas para los trabajadores eran insuficientes.

Su preocupación estaba relacionada con la necesidad de evitar que una medida destinada a mejorar la seguridad y el bienestar animal terminara por perjudicar de manera desproporcionada a los conductores.

Buscan que se apruebe una ley para prohibir los carruajes con caballos en Nueva York (Unsplash) (Unsplash)

La tragedia tuvo un impacto especialmente fuerte porque, según el sindicato de los trabajadores y la organización Central Park Conservancy, que administra el parque, Mahajan fue la primera persona fallecida en un accidente relacionado con estos carruajes desde que comenzaron los paseos hace más de 150 años.