Es oficial: Mamdani extiende al 6 de octubre el plazo para evitar el impuesto a propiedades de lujo en Nueva York

La ciudad de Nueva York postergó el vencimiento para solicitar la exención del impuesto a las propiedades de lujo, conocido como pied-à-terre tax. El plazo, que vencía el 18 de septiembre, ahora se extiende hasta el 6 de octubre.

Cómo avanza el trámite de exenciones de impuestos en la ciudad de Nueva York

La Gran Manzana envió avisos a unos 17.000 propietarios y, de ese total, 11.000 ya iniciaron una solicitud de exención, según informó NBC New York.

y, de ese total, 11.000 ya iniciaron una solicitud de exención, según informó NBC New York. El gobierno local aprobó 2900 exenciones hasta el momento y mantiene en revisión otras miles.

y mantiene en revisión otras miles. Esta es la segunda extensión del plazo: la fecha original vencía a fines de agosto, luego pasó al 18 de septiembre y ahora quedó fijada para el 6 de octubre.

Por qué crece la disputa legal en Nueva York

Un grupo de propietarios cuestiona el proceso con el que la ciudad notificó a los 17.000 dueños de inmuebles.

Un juez de Staten Island emitió una orden de restricción temporal que frenó el avance del plan, aunque la apelación municipal permitió continuar con el análisis de las solicitudes .

que frenó el avance del plan, aunque la apelación municipal permitió . “Han extendido el plazo. Es lo correcto”, expresó Andrew Rein, de la Citizens Budget Commission.

Qué dice Zohran Mamdani y los legisladores

Zohran Mamdani , alcalde de la ciudad de Nueva York, sostuvo que la Gran Manzana mantiene la proyección de recaudar US$500 millones anuales con el nuevo tributo, pese a la menor cantidad de segundas residencias detectadas frente a las estimaciones iniciales.

, alcalde de la ciudad de Nueva York, sostuvo que la Gran Manzana mantiene la proyección de con el nuevo tributo, pese a la menor cantidad de segundas residencias detectadas frente a las estimaciones iniciales. “Seguimos confiando en esa evaluación de cómo se verán esos ingresos anuales”, afirmó Mamdani, según lo citado por NBC New York.

El legislador estatal Tony Simone, demócrata, defendió la medida y mencionó departamentos vacíos en su distrito de Hudson Yards que, según dijo, pertenecen a “algún oligarca o un multimillonario tecnológico de otro país o estado”.

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo que la ciudad mantiene la proyección de recaudar US$500 millones anuales con el nuevo tributo nyc.gov/

Qué hacer si recibo una carta por el impuesto a propiedades de lujo

En el caso de contar con una carta enviada por parte de la ciudad de Nueva York sobre el tributo, se puede presentar la solicitud de exención hasta el 6 de octubre.

El trámite aplica para quienes usan el inmueble como residencia principal, propia, de un inquilino, de un familiar directo o de los beneficiarios de un fideicomiso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.