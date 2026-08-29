Mamdani les da una segunda oportunidad: Nueva York posterga la fecha límite del nuevo impuesto a los ricos

El gobierno de Zohran Mamdani dio más tiempo a miles de propietarios de Nueva York para acreditar que sus inmuebles funcionan como residencia principal y evitar así el recargo. La ciudad llevó el vencimiento al 6 de octubre, en medio de la disputa judicial por el impuesto a las propiedades de lujo.

Nueva York extiende al 6 de octubre el plazo para evitar el impuesto a propiedades de lujo

Según informó NBC New York, la administración municipal cambió el vencimiento del 18 de septiembre y lo postergó al 6 de octubre. El trámite corresponde a quienes recibieron una notificación y consideran que su inmueble funciona como residencia principal.

Las propiedades que funcionan como residencia principal del dueño, un inquilino o determinados familiares pueden quedar exentas 19Dutch

De acuerdo con ABC7 New York, esta es la segunda extensión del plazo. La fecha original vencía a fines de agosto, después pasó al 18 de septiembre y ahora quedó establecida para el 6 de octubre.

La ciudad envió avisos a unos 17.000 propietarios. Alrededor de 11.000 iniciaron una solicitud de exención y, de ese total, el gobierno local ya evaluó 5544 pedidos: 2892 fueron aprobados y 2652 seguían bajo revisión.

Además, el municipio determinó mediante datos fiscales estatales que otros 1210 propietarios utilizaban esos inmuebles como residencia principal.

La administración municipal prepara nuevos avisos para 10.800 propietarios a partir de datos fiscales estatales de 2025. El medio señaló que esas cartas debían salir antes del 31 de agosto.

Quiénes deben pagar el nuevo impuesto de Nueva York y cuáles son las tasas

El Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York (DOF, por sus siglas en inglés) explicó que el nuevo impuesto a las segundas residencias de lujo rige para los años fiscales 2026-27 y 2027-28. El recargo puede alcanzar a determinados inmuebles según su valor de mercado:

Casas de una, dos o tres familias:

0,8%: entre US$5 millones y menos de US$15 millones.

entre US$5 millones y menos de US$15 millones. 1,05%: desde US$15 millones hasta menos de US$25 millones.

desde US$15 millones hasta menos de US$25 millones. 1,3%: desde US$25 millones.

Condominios y cooperativas:

4%: entre US$1 millón y menos de US$3 millones.

entre US$1 millón y menos de US$3 millones. 5,25%: desde US$3 millones hasta menos de US$5 millones.

desde US$3 millones hasta menos de US$5 millones. 6,5%: desde US$5 millones.

Qué documentos exige el DOF para pedir la exención del impuesto en Nueva York

El DOF aclaró que una propiedad queda fuera del recargo si funciona como residencia principal del dueño, de un inquilino o subinquilino, de un familiar directo, de personas con participación mayoritaria en la entidad propietaria o de los beneficiarios exclusivos de un fideicomiso.

El Departamento de Finanzas fijó el 6 de octubre como vencimiento para las solicitudes de exención AP Foto

Para acreditar residencia principal, el organismo pide una declaración de impuestos federal o estatal reciente, una licencia de conducir u otra identificación del Departamento de Vehículos Motorizados. Como alternativa, acepta una tarjeta de identificación electoral junto con otra prueba de residencia.

Los casos con inquilinos requieren además un contrato vigente y documentación adicional, como una factura de servicios, un comprobante de alquiler o una póliza de seguro. Las propiedades bajo una empresa, sociedad o fideicomiso requieren documentos sobre la estructura de esa entidad.

La demanda contra el impuesto de Mamdani: qué cuestionan los propietarios en Nueva York

Gothamist informó que más de la mitad de los inmuebles que recibieron avisos pertenecen a fideicomisos o entidades como sociedades, corporaciones y compañías de responsabilidad limitada. El asesor jurídico general del DOF, Michael Smilowitz, sostuvo en una presentación judicial que el organismo no cuenta con información suficiente sobre esas estructuras para determinar quién vive en cada propiedad.

Zohran Mamdani presentó el nuevo impuesto a las propiedades en Nueva York

La controversia derivó en una demanda presentada el 7 de agosto por propietarios que cuestionaron el proceso aplicado por la ciudad. El municipio publicó primero un registro suplementario con cerca de un millón de direcciones y luego notificó a unos 17.000 propietarios.

Un juez de Staten Island frenó inicialmente el procedimiento, pero la apelación de la ciudad permitió al DOF continuar con el análisis de las solicitudes de exención y los preparativos para cobrar el tributo.

Mamdani sostuvo que, aun con una cantidad menor de segundas residencias respecto de las proyecciones iniciales, la ciudad mantiene su proyección de US$500 millones anuales por este recargo. ABC7 New York señaló además que el alcalde reconoció una sobreestimación del impacto inicial después de que el estado facilitara el acceso anticipado a declaraciones fiscales de 2025.