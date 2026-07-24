“Revisen su correo”: la advertencia de Mamdani a los millonarios de Nueva York que deberán pagar el nuevo impuesto

Los propietarios de viviendas de alto valor que no utilizan esos inmuebles como residencia principal comenzaron a recibir una notificación oficial en Nueva York. La administración del alcalde Zohran Mamdani inició el envío de avisos para implementar el nuevo impuesto a las segundas residencias, una medida que busca aumentar la recaudación municipal y destinar esos recursos a servicios públicos.

Mamdani envía cartas por el impuesto a segundas residencias en Nueva York

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el alcalde Zohran Mamdani confirmó el inicio de las notificaciones con un mensaje dirigido a los dueños de propiedades de mayor valor.

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“Si tiene una segunda vivienda en la ciudad de Nueva York con un valor superior a 5 millones de dólares, revise su correo cuando vuelva a los cinco distritos, porque tiene una carta esperándolo”, expresó el mandatario.

También informó que ese mismo día comenzaron a enviarse las cartas para avisar a los propietarios que el nuevo impuesto sobre las viviendas no utilizadas como residencia principal comenzará a aplicarse durante el año fiscal 2026-2027.

En el mismo mensaje sostuvo que “la mejor ciudad del mundo merece los mejores parques, bibliotecas y escuelas del mundo. Eso solo es posible cuando todos pagamos la parte que nos corresponde”. Según la publicación, las notificaciones fueron despachadas el 23 de julio de 2026.

Qué es el impuesto pied-à-terre y a qué propiedades de Nueva York alcanza

De acuerdo con el comunicado difundido por la Alcaldía de Nueva York, el Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar cartas a los propietarios que podrían quedar alcanzados por el nuevo recargo sobre inmuebles que no constituyen la residencia principal de sus dueños.

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La medida forma parte de la implementación del denominado impuesto “pied-à-terre”, impulsado conjuntamente por la administración municipal, la gobernadora Kathy Hochul y el estado de Nueva York. El programa alcanza viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares, además de condominios y cooperativas, siempre que el propietario tenga otra residencia principal distinta.

Para facilitar el proceso, el Departamento de Finanzas habilitó un sitio web específico con preguntas frecuentes, una herramienta para verificar si corresponde una exención, instrucciones para presentar documentación y toda la información necesaria para completar el trámite.

El comunicado también detalla que la ciudad incorporó 13 nuevos puestos dentro del Departamento de Finanzas para administrar el programa y asistir a los contribuyentes, mientras que la Oficina de Apelaciones Administrativas Tributarias (OATA, por sus siglas en inglés) sumó otros 11 empleados para atender eventuales reclamos relacionados con el nuevo recargo.

Quiénes podrían pagar el recargo a viviendas no principales en Nueva York

Según la información publicada en el portal oficial de la ciudad de Nueva York, el nuevo recargo anual se aplica únicamente a determinadas propiedades que no funcionan como residencia principal de sus propietarios.

Durante los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028, el impuesto puede alcanzar:

Viviendas de una, dos y tres familias con un valor superior a US$5 millones.

Unidades de condominio con un valor de mercado de al menos US$1 millón.

Unidades cooperativas valuadas en US$1 millón o más.

El gobierno municipal aclara que, en términos generales, el recargo no corresponde cuando el inmueble constituye la residencia principal del propietario, de un inquilino, de un familiar directo o de una o varias personas que poseen la mayoría de la participación en la entidad propietaria.

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Cuáles son las alícuotas del impuesto pied-à-terre, según el valor de la propiedad

El portal oficial también detalla las alícuotas previstas para los dos primeros años de vigencia del programa.

En el caso de las viviendas de una, dos y tres familias:

Propiedades valuadas entre US$5 y US$15 millones: recargo del 0,8%.

Propiedades valuadas entre US$15 y US$25 millones: recargo del 1,05%.

Propiedades valuadas en US$25 millones o más: recargo del 1,3%.

Para los condominios y cooperativas:

Entre US$1 y US$3 millones: recargo del 4%.

Entre US$3 y US$5 millones: recargo del 5,25%.

A partir de US$5 millones: recargo del 6,5%.

Las autoridades explican que estos porcentajes se calculan sobre el valor de mercado determinado por el Departamento de Finanzas.