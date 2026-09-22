Confirmado por Mamdani: cómo se aplicará la norma que congela los alquileres en Nueva York y ya entra en vigor en octubre 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que, a partir del 1° de octubre, va a entrar en vigor el congelamiento de alquileres aprobado por la Junta de Directrices de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés). La Orden Nº58 establece un ajuste de 0% para contratos regulados de uno a dos años durante el nuevo período regulatorio.

Qué se sabe de la nueva medida que afecta los alquileres en Nueva York

La regla se aplica a los apartamentos con renta estabilizada cuyos contratos comiencen desde el 1° de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027 , según la Orden Nº58 de la RGB.

cuyos contratos comiencen , según la Orden Nº58 de la RGB. El tope de 0% incluye contratos de renovación y también unidades vacantes que pasen a estar ocupadas durante ese período .

y también . La disposición alcanza a determinados lofts regulados bajo el Artículo 7-C de la Ley de Viviendas Múltiples.

La medida aplica a los apartamentos cuyos contratos comienzan desde el 1° de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027 https://www.zillow.com/homedetails/565-Broome-St-APT-S9B-New-York-NY-10013/321901237_zpid/?

Cómo se aplicará el 0% para los contratos de alquiler

Los contratos de hasta 12 meses y tendrán un ajuste máximo de 0%.

y tendrán un ajuste máximo de 0%. Los acuerdos de más de 12 meses y hasta 24 meses también tendrán un aumento máximo de 0%.

también tendrán La RGB precisó que no se puede sumar más de un ajuste anual de sus directrices durante el período cubierto por la Orden Nº58.

Qué unidades no se rigen bajo el nuevo fallo comunicado por Mamdani

La resolución no aplica a los hoteles, pensiones ni unidades de ocupación individual , conocidas como SRO , porque esos inmuebles se rigen por órdenes específicas de la Junta de Directrices de Alquiler de la Ciudad de Nueva York ( RGB , por sus siglas en inglés).

, conocidas como , porque esos inmuebles se rigen por órdenes específicas de la Junta de Directrices de Alquiler de la Ciudad de Nueva York ( , por sus siglas en inglés). Las viviendas que estaban bajo control de renta al 30 de septiembre de 2026 y luego quedan vacantes no ingresan al esquema general: su renta estabilizada inicial queda sujeta a revisión de la agencia estatal HCR.

La resolución no se aplica a hoteles, pensiones ni unidades de ocupación individual, conocidas como SRO Dragos Condrea

Los datos de alquileres y costos que analizó la RGB de Nueva York

Según datos incorporados en la normativa, el ingreso neto operativo de los edificios con unidades estabilizadas aumentó 6,2% entre 2023 y 2024 , aunque el crecimiento fue de 2,2% al ajustarlo por inflación.

con unidades estabilizadas , aunque el crecimiento El incremento varió según el distrito y llegó a 15,1% en Staten Island y 10% en Core Manhattan, mientras que el Bronx registró una caída de 0,1%.

“Tras analizar los datos y escuchar a los neoyorquinos de toda la ciudad, el organismo independiente RGB ha logrado congelar los contratos de arrendamiento de un año y, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, congelar los contratos de alquiler de dos años”, dijo Mamdani en un comunicado luego de la aprobación de la normativa.

“Este es el alivio que merecen los trabajadores de toda la ciudad”, agregó.

La noticia en pocas líneas

¿A qué alquileres aplica la norma que entra en vigor el 1° de octubre de 2026? Aplica a los apartamentos y lofts de renta estabilizada cuyos contratos de renovación o nuevos ingresos inicien entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, bajo la Orden Nº58 de la Rent Guidelines Board (RGB).

Aplica a los apartamentos y lofts de renta estabilizada cuyos contratos de renovación o nuevos ingresos inicien entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, bajo la Orden Nº58 de la Rent Guidelines Board (RGB). ¿De cuánto es el ajuste permitido para los nuevos contratos? El ajuste fijado por la RGB es del 0% tanto para contratos de un año (12 meses) como de dos años (24 meses), por lo que el precio del alquiler se mantendrá congelado.

El ajuste fijado por la RGB es del 0% tanto para contratos de un año (12 meses) como de dos años (24 meses), por lo que el precio del alquiler se mantendrá congelado. ¿Qué inmuebles quedan excluidos de esta medida? Quedan fuera de esta norma los hoteles, pensiones y unidades de ocupación individual (SRO), así como las viviendas que estaban bajo control de renta al 30 de septiembre de 2026 y queden vacantes, las cuales quedan sujetas a la revisión de la agencia estatal HCR.

Quedan fuera de esta norma los hoteles, pensiones y unidades de ocupación individual (SRO), así como las viviendas que estaban bajo control de renta al 30 de septiembre de 2026 y queden vacantes, las cuales quedan sujetas a la revisión de la agencia estatal HCR. ¿Qué datos económicos justificaron la decisión de la RGB? La junta analizó que el ingreso neto operativo de los edificios con unidades estabilizadas creció un 6,2% entre 2023 y 2024 (2,2% ajustado por inflación), con subas marcadas en distritos como Staten Island (15,1%) y Core Manhattan (10%).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.