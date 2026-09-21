La ley es clara: el mecanismo anunciado por Mamdani en Nueva York que impacta en la vivienda y los inquilinos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un nuevo mecanismo para acelerar los casos más graves de la Corte de Vivienda de la ciudad. La medida, vigente desde el pasado 16 de julio bajo la directiva DRP-227, busca priorizar edificios con condiciones peligrosas.

Qué cambia en los tribunales de vivienda en la ciudad de Nueva York

Los jueces de la Corte de Vivienda deberán acelerar casos con órdenes de desalojo , condiciones peligrosas en todo el edificio o fallas de ascensores, según informó la Oficina del Alcalde de Nueva York.

, condiciones peligrosas en todo el edificio o fallas de ascensores, según informó la Oficina del Alcalde de Nueva York. También se incluyen los procesos del Artículo 7A , en los que la ciudad o los inquilinos piden designar una administración externa por negligencia del propietario.

, en los que la ciudad o los inquilinos piden designar una administración externa por Una vez presentado el caso, se asignará un juez el mismo día y las partes tendrán un máximo de cinco días para comparecer en la corte.

A quiénes protege la medida anunciada por Mamdani

Aplica a edificios con orden de desalojo que afecte a un tercio o más de las unidades , o a la totalidad del inmueble.

que afecte a , o a la totalidad del inmueble. Cubre casos de violaciones Clase C de HPD por falta de servicios esenciales (calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua) en un tercio o más de los apartamentos.

en un Incluye ascensores fuera de servicio en todo un edificio o sección, situación que suele afectar a inquilinos de mayor vulnerabilidad.

El fallo aplica a edificios con orden de desalojo que afecte a un tercio o más de las unidades Captura de Youtube NYC Mayor's Office

El respaldo político y judicial de Mamdani

“Los neoyorquinos merecen un gobierno que aborde la crisis de la vivienda con la urgencia que esta exige” , expresó Mamdani en el comunicado publicado por la Oficina del Alcalde.

, expresó en el comunicado publicado por la Oficina del Alcalde. El juez supervisor de la Corte de Vivienda de Nueva York, Jack Stoller , señaló que el sistema judicial estatal “está comprometido con garantizar que los inquilinos que enfrentan las condiciones de vivienda más severas y peligrosas reciban acceso oportuno a la justicia” .

, señaló que el sistema judicial estatal “está comprometido con garantizar que los inquilinos que enfrentan las condiciones de vivienda más severas y peligrosas . La medida se enmarca en la iniciativa “Fix the City” y en el plan de vivienda Block by Block, que contempla una inversión de US$22.000 millones en cinco años.

A quiénes aplica el nuevo mecanismo

La normativa solo se emplea en casos graves. Es decir, en edificios con orden de desalojo, sin servicios esenciales o con ascensores fuera de servicio.

Los casos que califican van a recibir un juez asignado el mismo día de la presentación. Luego de completada la notificación a la otra parte, las partes tienen un plazo máximo de cinco días para presentarse en la corte, lo que acorta los tiempos habituales, que hoy pueden extenderse meses o años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.