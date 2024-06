Esta es la razón por la que Uber está bloqueando a algunos de sus conductores en Nueva York

Escuchar

Durante el último mes, Uber ha estado bloqueando a los conductores de la ciudad de Nueva York de sus aplicaciones en los períodos de baja demanda, detonando malestar entre los trabajadores del volante. Esta acción se deriva de una normativa impuesta por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC, por sus siglas en inglés), la cual exige a las empresas de transporte pagar a sus empleados por el tiempo de inactividad entre viajes.

La regla, vigente desde hace seis años, pretende garantizar que los conductores de plataformas como Uber sean compensados adecuadamente durante las esperas entre viajes. Sin embargo, esta firma ha interpretado esta normativa como una restricción a los trabajadores durante los tiempos muertos, con lo que limitó así la remuneración.

Crece el malestar entre los conductores de Uber en Nueva York BlackWolf

Esta estrategia no solo afecta los ingresos de los conductores, sino que también introduce incertidumbre en sus horarios de trabajo, ya que no pueden prever cuándo se les denegará el acceso a la aplicación. Ante la polémica, Uber respondió públicamente al señalar la regla salarial de la TLC como la causa de sus acciones.

Por su parte, Bloomberg reprodujo un correo electrónico que fue enviado a los conductores, en el que Uber alentaba a sus empleados a expresar a la TLC cómo estas reglas afectan sus ingresos y condiciones laborales. Esta estrategia busca que sean los propios trabajadores los que intenten tomar medidas al respecto contra la comisión.

Uber envió un mail a sus conductores criticando la medida tomada por la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York Aleksey H - Shutterstock

“Solía trabajar 10 horas y ganar entre 300 y 350 dólares”, dijo a The New York Post Nikoloz Tsulukidze, un conductor de Uber a tiempo completo. “Ahora, solo trabajé 10 horas y apenas gané $170. Estoy tan decepcionado. Estoy logrando cubrir la gasolina, nada más, no puedo ganar dinero”, agregó el trabajador de la plataforma de viajes.

Uber no permite que más conductores se sumen en Nueva York

El sitio web de registro para posibles conductores de la plataforma de viajes de Uber restringe el ingreso de nuevos colaboradores. El anuncio comenzó a regir el 1 de abril de 2023 y afirma: “Limitaremos las inscripciones de nuevos conductores de vehículos de alquiler en la ciudad de Nueva York, en gran parte debido a las regulaciones de utilización de TLC”. De esta manera, la compañía invita a los aspirantes a ese puesto a inscribirse en una lista de espera. La firma amenaza con no contratar más personal hasta que la normativa se modifique.

Bhairavi Desai, referente sindical de los conductores, criticó la medida de Uber en Nueva York Freepik

Por su parte, Bhairavi Desai, quien se desempeña como presidenta de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, una organización que representa a 28.000 conductores en la ciudad, le dijo a Bloomberg que Uber “manejó mal” su contratación al permitir que demasiados conductores se unieran a su plataforma. La dirigente sindical aseguró que la empresa debe cumplir con la regulación impuesta por la comisión y la acusó de “engañar al sistema” al utilizar la norma de pago de la TLC como pretexto para tomar “tiempo que debería pagarse según la ley y dejarlo sin pagar”. Por ahora, la controversia continúa.

