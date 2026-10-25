Genaro Ozuna, jardinero de 65 años: “Si te mantienes en movimiento la edad no te limita tanto”

En Nueva York, Genaro Ozuna, de 65 años, mantiene su vitalidad física con un trabajo que requiere estar de pie y entrenar su fuerza, frente a las exigencias económicas de Nueva York. El maestro dominicano debió cambiar de oficio al no hallar vacantes en su área. Actualmente, se desempeña como jardinero en Bryant Park para cubrir el elevado costo de vida. En una entrevista reciente, resumió su perspectiva de vida en una premisa: “Si te mantienes en movimiento la edad no te limita tanto”.

De la docencia y el arte a la jardinería en Nueva York: la transformación de Genaro Ozuna

Antes de labrar la tierra entre las plantas de Bryant Park, Genaro Ozuna desarrolló una trayectoria en el ámbito cultural. Graduado en Puerto Rico hace diez años, es maestro de artes visuales y miembro fundador del Ballet Folklórico Nacional Dominicano.

Genaro Ozuna realiza horas extra todas las semanas para poder mantenerse en Nueva York Univision

Sin embargo, ante la imposibilidad de conseguir un puesto como docente a su llegada a la ciudad, tuvo que adaptarse. El migrante trabaja en el mantenimiento de jardines desde hace 10 años. Frente al elevado costo de vida, realiza horas extras de forma continua para evitar quedarse corto con sus gastos o enfrentar el riesgo de ser desalojado de su vivienda.

“Hago horas extra todas las semanas, porque a mí el sueldo no me rinde. Si no hago horas extra, me quedo corto”, lamentó en una entrevista con Univision.

Fue en este contexto de alta exigencia donde remarcó su motivación: “Si te mantienes en movimiento, la edad no te limita tanto”.

En sus inicios en el parque ganaba alrededor de 11 dólares por hora. Actualmente, percibe más del doble de salario. En el verano, mantiene vivas sus raíces artísticas al participar con el grupo “Hermandad Cultural Gagá pal Pueblo”.

El jardinero de 65 años remarcó la importancia de trabajar y sostuvo: "Si usted se mantiene en movimiento, la edad no lo limita tanto" Magnific

La motivación familiar y el llamado a aprovechar nuevas oportunidades

El motor principal detrás del continuo sacrificio de Ozuna radica en el futuro de sus dos hijas. Según contó, una de ellas ya se graduó como bailarina y la otra aspira a convertirse en veterinaria, una meta que Genaro sueña con ver realizada bajo la convicción de que “el que realmente quiere, lo hace”.

En esa línea, instó a otras personas en su situación a aprovechar la reciente convocatoria lanzada por la ciudad. “Si la ciudad está ofreciendo US$73, yo les digo que apliquen”, indicó.

El Departamento de Parques y Recreación de Nueva York abrió recientemente tres puestos temporales de seis meses. Por estos cargos, ofrecen un pago de US$73,90 por hora para operar sistemas de calefacción y refrigeración.

El anuncio de Mamdani sobre la nueva oficina de trabajo en Nueva York

Cómo aplicar al empleo de Parques y Recreación de Nueva York

La página web oficial del gobierno de Nueva York exhibe la vacante para el puesto de ingeniero de planta, que implica operar, mantener y ajustar la planta de energía de vapor y el equipo mecánico electrónico del edificio. Para aplicar, es necesario contar con:

Certificado de calificación válido para Ingeniero Operador de Sistemas de Refrigeración (Q-01/Q-99*), emitido por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

para Ingeniero Operador de Sistemas de Refrigeración (Q-01/Q-99*), emitido por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. Certificación de Técnico Universal Sección 608 válido emitida por una organización certificadora aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

válido emitida por una organización certificadora aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Licencia de conducir válida en el estado de Nueva York.

válida en el estado de Nueva York. Licencia para operar calderas de alta presión.

Para postularse, es necesario ingresar al portal oficial y completar el formulario con datos personales, experiencia y educación, además de adjuntar el currículum vitae. Asimismo, el peticionario puede agregar un mensaje o carta de presentación para el equipo encargado de la contratación.