Trabajo en Nueva York: hay tres vacantes y pagan US$73,90 la hora

El Departamento de Parques y Recreación de Nueva York abrió una convocatoria para cubrir puestos temporales con una remuneración que supera los 70 dólares por hora. La búsqueda está dirigida a profesionales con experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de sistemas mecánicos, de calefacción y refrigeración y exige licencias y certificaciones para poder acceder al empleo.

Nueva York busca trabajadores temporales: pagan US$73,90 la hora

El Departamento de Parques y Recreación publicó una oferta para contratar a ingenieros de instalaciones, bajo el cargo de Stationary Engineer, una función vinculada con la operación, inspección y conservación de equipos esenciales para el funcionamiento de edificios públicos.

Los profesionales contratados tendrán la responsabilidad de operar, ajustar e inspeccionar centrales de vapor, generadores, bombas, motores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios públicos Stock en canva

Según el aviso oficial de empleo de la agencia municipal, se trata de una contratación temporal de seis meses, con una remuneración de US$73,90 por hora y una jornada de 40 horas semanales.

La convocatoria apunta a personas que puedan trabajar con calderas, bombas, generadores, motores, sistemas de refrigeración y otros equipos mecánicos y eléctricos.

Sin embargo, el salario y la experiencia técnica no son los únicos factores que deben considerar los candidatos: el puesto requiere una licencia para operar calderas de alta presión, una licencia de conducir válida en el estado y certificaciones relacionadas con los sistemas de refrigeración.

La búsqueda, identificada como Job ID 801245 en el portal, tiene tres vacantes. Los interesados pueden presentar solicitudes hasta el 26 de octubre.

Qué tareas deberán realizar los trabajadores temporales en Nueva York

El puesto de Stationary Engineer implica una responsabilidad técnica importante, ya que los empleados deberán contribuir al funcionamiento seguro y continuo de los equipos que utilizan las instalaciones públicas.

De acuerdo con la descripción oficial de NYC Parks, los trabajadores deberán operar, mantener y ajustar centrales de vapor y equipos electromecánicos de edificios bajo supervisión. Entre sus responsabilidades se encuentran el control de calderas, hornos, motores, bombas, intercambiadores de calor, generadores y sistemas destinados a la calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación.

La oferta laboral temporal publicada por Nueva York comprende un contrato de seis meses con una jornada de 40 horas semanales y una remuneración diaria de US$591,20 Stock en canva

También tendrán que inspeccionar periódicamente los equipos y realizar reparaciones menores. Parte de sus funciones incluirá manejar consolas de control y sistemas de gestión de edificios desde salas destinadas a esa actividad, además de leer medidores, revisar indicadores y registrar los datos de funcionamiento.

Otras oportunidades laborales en el Departamento de Parques de Nueva York

La búsqueda de ingenieros de instalaciones no es la única oportunidad que aparece en el portal. La agencia mantiene una lista de vacantes de jornada completa y contrataciones estacionales en áreas relacionadas con la construcción, el mantenimiento, el medioambiente, la seguridad, la recreación y la administración.

El anuncio de Mamdani sobre la nueva oficina de trabajo en Nueva York

Entre las otras vacantes que aparecen en el listado se encuentran las siguientes: