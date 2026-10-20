Trabajo en Nueva York: hay tres vacantes y pagan US$73,90 la hora
La ciudad busca técnicos para operar y mantener equipos mecánicos durante seis meses
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El Departamento de Parques y Recreación de Nueva York abrió una convocatoria para cubrir puestos temporales con una remuneración que supera los 70 dólares por hora. La búsqueda está dirigida a profesionales con experiencia en el funcionamiento y mantenimiento de sistemas mecánicos, de calefacción y refrigeración y exige licencias y certificaciones para poder acceder al empleo.
Nueva York busca trabajadores temporales: pagan US$73,90 la hora
El Departamento de Parques y Recreación publicó una oferta para contratar a ingenieros de instalaciones, bajo el cargo de Stationary Engineer, una función vinculada con la operación, inspección y conservación de equipos esenciales para el funcionamiento de edificios públicos.
Según el aviso oficial de empleo de la agencia municipal, se trata de una contratación temporal de seis meses, con una remuneración de US$73,90 por hora y una jornada de 40 horas semanales.
La convocatoria apunta a personas que puedan trabajar con calderas, bombas, generadores, motores, sistemas de refrigeración y otros equipos mecánicos y eléctricos.
Sin embargo, el salario y la experiencia técnica no son los únicos factores que deben considerar los candidatos: el puesto requiere una licencia para operar calderas de alta presión, una licencia de conducir válida en el estado y certificaciones relacionadas con los sistemas de refrigeración.
La búsqueda, identificada como Job ID 801245 en el portal, tiene tres vacantes. Los interesados pueden presentar solicitudes hasta el 26 de octubre.
Qué tareas deberán realizar los trabajadores temporales en Nueva York
El puesto de Stationary Engineer implica una responsabilidad técnica importante, ya que los empleados deberán contribuir al funcionamiento seguro y continuo de los equipos que utilizan las instalaciones públicas.
De acuerdo con la descripción oficial de NYC Parks, los trabajadores deberán operar, mantener y ajustar centrales de vapor y equipos electromecánicos de edificios bajo supervisión. Entre sus responsabilidades se encuentran el control de calderas, hornos, motores, bombas, intercambiadores de calor, generadores y sistemas destinados a la calefacción, ventilación, aire acondicionado e iluminación.
También tendrán que inspeccionar periódicamente los equipos y realizar reparaciones menores. Parte de sus funciones incluirá manejar consolas de control y sistemas de gestión de edificios desde salas destinadas a esa actividad, además de leer medidores, revisar indicadores y registrar los datos de funcionamiento.
Otras oportunidades laborales en el Departamento de Parques de Nueva York
La búsqueda de ingenieros de instalaciones no es la única oportunidad que aparece en el portal. La agencia mantiene una lista de vacantes de jornada completa y contrataciones estacionales en áreas relacionadas con la construcción, el mantenimiento, el medioambiente, la seguridad, la recreación y la administración.
Entre las otras vacantes que aparecen en el listado se encuentran las siguientes:
- Ingeniero estructural sénior: puesto de jornada completa en el área de Diseño y Construcción, con plazo de inscripción hasta el 30 de octubre de 2026.
- Integrante de cuadrilla de áreas naturales: contratación estacional para tareas vinculadas con el mantenimiento de espacios naturales, con fecha límite del 20 de octubre de 2026.
- Coordinador del proyecto de censo de árboles mediante tecnología LIDAR: puesto estacional con cierre previsto para el 26 de octubre de 2026.
- Gestor forestal: empleo de jornada completa, con plazo hasta el 29 de noviembre de 2026.
- Escalador y podador: puesto de jornada completa, también con fecha límite del 29 de noviembre de 2026.
- Personal de patrulla de cumplimiento en parques: puesto de jornada completa, con inscripción hasta el 10 de noviembre de 2026.
- Especialista en actividades acuáticas: vacante de jornada completa, con fecha límite del 10 de noviembre de 2026.
- Especialista en actividades acuáticas a tiempo parcial: puesto estacional, con plazo hasta el 4 de noviembre de 2026.
- Asociado de jornadas deportivas: contratación estacional con fecha límite del 3 de noviembre de 2026.
- Coordinador de horarios: puesto estacional con plazo hasta el 3 de noviembre de 2026.
- Coordinador de información deportiva: contratación estacional, con inscripción hasta el 3 de noviembre de 2026.
- Especialista en recreación: puesto de jornada completa con fecha límite del 20 de octubre de 2026.
- Jefe de gabinete del comisionado del distrito: puesto de jornada completa en el área administrativa, con plazo hasta el 26 de octubre de 2026.
- Asistente de coordinación de servicios documentales y archivos: puesto de jornada completa, con fecha límite del 26 de octubre de 2026.
- Trabajador del programa POP: puesto estacional cuyo período de inscripción figura abierto hasta cubrir la vacante.