Halloween en Nueva York: el megaevento que tendrá 160 calles y manzanas libres de autos en los cinco distritos

Nueva York desplegará durante octubre una edición récord de Trick-or-Streets, el programa de Halloween que habilitará 160 Open Streets y plazas sin tránsito vehicular en los cinco distritos. La propuesta convertirá sectores de calles sin automóviles en Nueva York en espacios para pedir dulces, jugar, escuchar música y participar de actividades comunitarias gratuitas para todas las edades.

Cómo será Trick-or-Streets 2026 en Nueva York

Según anunció en un comunicado la Oficina del Alcalde de Nueva York , Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte local ( NYC DOT , por sus siglas en inglés), Mike Flynn , presentaron la nueva edición de Trick-or-Streets .

, y el comisionado del local ( , por sus siglas en inglés), , presentaron la nueva edición de . El despliegue alcanzará un récord de 160 espacios distribuidos entre el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

El NYC DOT repartirá 75 mil golosinas durante la edición 2026 del programa (Unsplash)

El programa incluirá pedidos de dulces, pintura facial, espectáculos en vivo, juegos y otras propuestas durante todo octubre. Organizaciones culturales, grupos comunitarios y escuelas utilizarán calles y plazas de distintos barrios para la celebración de Halloween y las actividades de otoño.

Cuándo y dónde serán los principales eventos de Halloween

La programación oficial incluye cinco eventos principales, uno en cada distrito. Además, el NYC DOT publicó un mapa interactivo de trick-or-treets que permite consultar todas las actividades previstas.

Las fechas y horarios informados por la alcaldía son los siguientes:

Brooklyn: Hillel Plaza, jueves 22 de octubre, de 14 a 18 hs (hora local), junto con Flatbush Nostrand Junction BID y J Ember Design.

Hillel Plaza, jueves 22 de octubre, de 14 a 18 hs (hora local), junto con Flatbush Nostrand Junction BID y J Ember Design. Staten Island: Water Street Open Street, sábado 24 de octubre, de 12 a 17 hs (hora local), junto con Van Duzer Civic Association y NYC KidsFest.

Water Street Open Street, sábado 24 de octubre, de 12 a 17 hs (hora local), junto con Van Duzer Civic Association y NYC KidsFest. Queens: Austin Street Open Street, domingo 25 de octubre, de 14 a 17 hs (hora local), junto con Neighbors for a Safer Austin Street y Hive Public Space.

Austin Street Open Street, domingo 25 de octubre, de 14 a 17 hs (hora local), junto con Neighbors for a Safer Austin Street y Hive Public Space. Manhattan: Canal Open Street y Division Plaza, miércoles 28 de octubre, de 15 a 19 hs (hora local), junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions.

Canal Open Street y Division Plaza, miércoles 28 de octubre, de 15 a 19 hs (hora local), junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions. Bronx: James Baldwin Plaza, sábado 31 de octubre, de 10 a 15 hs (hora local), junto con James Baldwin Outdoor Learning Center y Orisha Wholeness.

Los principales encuentros se realizarán en Brooklyn, Staten Island, Queens, Manhattan y el Bronx NYC

Además de esas cinco sedes, Street Lab participará en encuentros frente a escuelas públicas.

La lista incluye PS 59 The Community School of Technology, PS 28 Mount Hope Centennial School y PS 159 Luis Muñoz Marín, en el Bronx.

PS 18 Edward Bush, PS 137 y Dock Street School for STEAM Studies, en Brooklyn.

Community Health Academy of the Heights y PS 102 Jacques Cartier, en Manhattan; y PS 95Q The Eastwood School, en Queens.

Trick-or-Streets 2026: dulces, música y recorridos gratuitos

La edición de 2026 sumará recorridos peatonales guiados y gratuitos a través de una nueva colaboración con la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York. Las visitas se enfocarán en la historia, la arquitectura y los espacios públicos de los barrios participantes.

El NYC DOT también distribuirá 75.000 golosinas durante la programación. Flynn señaló que los espacios sin autos buscan ofrecer celebraciones seguras y utilizar el espacio público como punto de encuentro para los barrios.

Mamdani destacó la apertura de las 160 calles y plazas para propuestas de dulces, juegos y música. El alcalde también remarcó el carácter festivo de la iniciativa durante octubre.

Las organizaciones locales tendrán un papel central en las distintas sedes. Hive Public Space y Neighbors for a Safer Austin Street trabajarán en Austin Street, en Queens. NYC KidsFest y Van Duzer Civic Association participarán en Water Street, en Staten Island.

En Brooklyn, J. Ember Design colaborará con Flatbush Nostrand Junction BID, escuelas, comercios y organizaciones culturales en Hillel Plaza. Allí, la programación contemplará música, baile y propuestas vinculadas con Halloween y la temporada de cosecha.

Halloween gratis en Nueva York: qué ofrecerá cada distrito durante octubre

La iniciativa ofrecerá eventos gratuitos en los cinco distritos a lo largo de octubre. Las asociaciones participantes prepararán propuestas para familias, niños y vecinos en los espacios peatonales seleccionados.

Cómo hacer una calabaza para Halloween

En Staten Island, NYC KidsFest anticipó un concurso de disfraces, música en vivo, pintura facial y otras actividades para personas de distintas edades y capacidades.

Van Duzer Civic Association también prevé música, propuestas recreativas y pedidos de dulces con disfraces en Water Street.

Por su parte, Closed Frame Productions desarrollará actividades familiares vinculadas con Halloween y la cosecha. La organización participará de la programación de Canal Open Street y División Plaza, en Manhattan.

Orisha Wholeness tendrá presencia en James Baldwin Plaza, en el Bronx. Su propuesta se orientará a actividades gratuitas para familias en el espacio público.

Street Lab, además, trabajará frente a escuelas con juegos y opciones creativas para niños durante Halloween y otras fechas de octubre.