Saltar al contenido principal
LA NACION

Halloween en Nueva York: el megaevento que tendrá 160 calles y manzanas libres de autos en los cinco distritos

Trick-or-Streets ofrecerá actividades gratuitas durante octubre, con dulces, música, juegos, pintura facial, recorridos guiados y propuestas para todas las edades

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Trick-or-Streets ofrecerá actividades gratuitas durante octubre con propuestas para todas las edades (Freepik/teksomolika)
Trick-or-Streets ofrecerá actividades gratuitas durante octubre con propuestas para todas las edades (Freepik/teksomolika)

Nueva York desplegará durante octubre una edición récord de Trick-or-Streets, el programa de Halloween que habilitará 160 Open Streets y plazas sin tránsito vehicular en los cinco distritos. La propuesta convertirá sectores de calles sin automóviles en Nueva York en espacios para pedir dulces, jugar, escuchar música y participar de actividades comunitarias gratuitas para todas las edades.

Cómo será Trick-or-Streets 2026 en Nueva York

  • Según anunció en un comunicado la Oficina del Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte local (NYC DOT, por sus siglas en inglés), Mike Flynn, presentaron la nueva edición de Trick-or-Streets.
  • El despliegue alcanzará un récord de 160 espacios distribuidos entre el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.
El NYC DOT repartirá 75 mil golosinas durante la edición 2026 del programa (Unsplash)
El NYC DOT repartirá 75 mil golosinas durante la edición 2026 del programa (Unsplash)

El programa incluirá pedidos de dulces, pintura facial, espectáculos en vivo, juegos y otras propuestas durante todo octubre. Organizaciones culturales, grupos comunitarios y escuelas utilizarán calles y plazas de distintos barrios para la celebración de Halloween y las actividades de otoño.

Cuándo y dónde serán los principales eventos de Halloween

La programación oficial incluye cinco eventos principales, uno en cada distrito. Además, el NYC DOT publicó un mapa interactivo de trick-or-treets que permite consultar todas las actividades previstas.

Las fechas y horarios informados por la alcaldía son los siguientes:

  • Brooklyn: Hillel Plaza, jueves 22 de octubre, de 14 a 18 hs (hora local), junto con Flatbush Nostrand Junction BID y J Ember Design.
  • Staten Island: Water Street Open Street, sábado 24 de octubre, de 12 a 17 hs (hora local), junto con Van Duzer Civic Association y NYC KidsFest.
  • Queens: Austin Street Open Street, domingo 25 de octubre, de 14 a 17 hs (hora local), junto con Neighbors for a Safer Austin Street y Hive Public Space.
  • Manhattan: Canal Open Street y Division Plaza, miércoles 28 de octubre, de 15 a 19 hs (hora local), junto con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions.
  • Bronx: James Baldwin Plaza, sábado 31 de octubre, de 10 a 15 hs (hora local), junto con James Baldwin Outdoor Learning Center y Orisha Wholeness.
Los principales encuentros se realizarán en Brooklyn, Staten Island, Queens, Manhattan y el Bronx
Los principales encuentros se realizarán en Brooklyn, Staten Island, Queens, Manhattan y el BronxNYC

Además de esas cinco sedes, Street Lab participará en encuentros frente a escuelas públicas.

  • La lista incluye PS 59 The Community School of Technology, PS 28 Mount Hope Centennial School y PS 159 Luis Muñoz Marín, en el Bronx.
  • PS 18 Edward Bush, PS 137 y Dock Street School for STEAM Studies, en Brooklyn.
  • Community Health Academy of the Heights y PS 102 Jacques Cartier, en Manhattan; y PS 95Q The Eastwood School, en Queens.

Trick-or-Streets 2026: dulces, música y recorridos gratuitos

La edición de 2026 sumará recorridos peatonales guiados y gratuitos a través de una nueva colaboración con la Sociedad Municipal de Arte de Nueva York. Las visitas se enfocarán en la historia, la arquitectura y los espacios públicos de los barrios participantes.

El NYC DOT también distribuirá 75.000 golosinas durante la programación. Flynn señaló que los espacios sin autos buscan ofrecer celebraciones seguras y utilizar el espacio público como punto de encuentro para los barrios.

Mamdani destacó la apertura de las 160 calles y plazas para propuestas de dulces, juegos y música. El alcalde también remarcó el carácter festivo de la iniciativa durante octubre.

Las organizaciones locales tendrán un papel central en las distintas sedes. Hive Public Space y Neighbors for a Safer Austin Street trabajarán en Austin Street, en Queens. NYC KidsFest y Van Duzer Civic Association participarán en Water Street, en Staten Island.

En Brooklyn, J. Ember Design colaborará con Flatbush Nostrand Junction BID, escuelas, comercios y organizaciones culturales en Hillel Plaza. Allí, la programación contemplará música, baile y propuestas vinculadas con Halloween y la temporada de cosecha.

Halloween gratis en Nueva York: qué ofrecerá cada distrito durante octubre

La iniciativa ofrecerá eventos gratuitos en los cinco distritos a lo largo de octubre. Las asociaciones participantes prepararán propuestas para familias, niños y vecinos en los espacios peatonales seleccionados.

Cómo hacer una calabaza para Halloween
Cómo hacer una calabaza para Halloween

En Staten Island, NYC KidsFest anticipó un concurso de disfraces, música en vivo, pintura facial y otras actividades para personas de distintas edades y capacidades.

Van Duzer Civic Association también prevé música, propuestas recreativas y pedidos de dulces con disfraces en Water Street.

Por su parte, Closed Frame Productions desarrollará actividades familiares vinculadas con Halloween y la cosecha. La organización participará de la programación de Canal Open Street y División Plaza, en Manhattan.

Orisha Wholeness tendrá presencia en James Baldwin Plaza, en el Bronx. Su propuesta se orientará a actividades gratuitas para familias en el espacio público.

Street Lab, además, trabajará frente a escuelas con juegos y opciones creativas para niños durante Halloween y otras fechas de octubre.

LA NACION
HalloweenFeriados en Estados Unidos Agenda EEUUCuriosidades USA
Más leídas
  1. Inti Bonomo, experto en Ciencias Ambientales, sobre el avance del fenómeno del Súper Niño: “Va a seguir creciendo y el pico va a ser en diciembre”
    1

    Inti Bonomo, experto en Ciencias Ambientales, sobre el avance del fenómeno del Súper Niño: “Va a seguir creciendo y el pico va a ser en diciembre”

  2. Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: "Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale"
    2

    Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: “Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale”

  3. Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa
    3

    Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa

  4. A cuánto abre el dólar el lunes 26 de octubre
    4

    A cuánto abre el dólar el lunes 26 de octubre