Trick-or-Streets: Nueva York cierra sus calles a los autos para la celebración de Halloween

Los habitantes de la Ciudad de Nueva York podrán disfrutar de más de 100 eventos para celebrar Halloween este 2025. Trick-or-Streets (que se traduciría como “truco o calles”) es una iniciativa del gobierno local que consiste en cerrar múltiples calles para que los peatones de todas las edades se diviertan de forma segura.

Trick-or-Streets: la celebración de Halloween en la Ciudad de Nueva York

Trick-or-Streets es un proyecto organizado por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York. Como señaló el sitio oficial del DOT, 2025 será el cuarto año en el cual se cerrarán varias calles para que los habitantes participen en eventos de Halloween al aire libre y sin preocuparse por el paso de vehículos.

Esta iniciativa le permite a los neoyorquinos aprovechar todo el espacio de la calle para divertirse durante varios días en octubre (New York City Department of Transportation)

“Todos los jóvenes neoyorquinos merecen una experiencia de Halloween que no solo sea espeluznante, sino también divertida y segura, y nos enorgullece ofrecerla con nuestro programa Trick-or-Streets”, anunció Eric Adams, alcalde de la Ciudad de Nueva York, como reportó NBC New York.

“Uno de los recursos más valiosos de la Ciudad de Nueva York es nuestro espacio y lo aprovecharemos mejor que nunca. Nos aseguraremos de que todos los residentes puedan disfrutar de forma segura de nuestros espacios públicos este Halloween y Día de Muertos”, aseguró el alcalde.

Hasta el momento, la página del DOT señala que existe un total de 141 eventos programados para Halloween y las semanas previas a esta fiesta.

La agencia de gobierno informó que se podrían agregar más actividades y algunas podrían presentar cambios por el clima. Por eso se recomienda estar al tanto del sitio web del DOT o suscribirse a su boletín informativo.

Cuándo y cuáles serán las actividades de Trick-or-Streets

De acuerdo con el DOT, los eventos de Trick-or-Streets comenzaron el viernes 17 de octubre y se llevarán a cabo hasta el viernes 31 de octubre. Los festejos serán organizados por el gobierno en colaboración con múltiples organizaciones y contarán con:

Música y presentaciones en vivo.

en vivo. Espectáculos interactivos y talleres .

interactivos y . Actividades con temática de cosecha y Halloween .

. Venta de artesanías de temporada.

de temporada. Sesiones de fotos festivas.

Durante Trick-or-Streets también se organizan desfiles en honor a Día de Muertos (Facebook/NYC DOT)

El DOT explicó que las celebraciones de esta iniciativa están clasificadas en tres categorías:

Signature events (eventos estrella)

(eventos estrella) Partner events (eventos de socios)

(eventos de socios) Desfiles

En 2025 habrá cinco eventos estrella ubicados en Staten Island, Queens, Brooklyn, Bronx y Manhattan:

Sábado 18 de octubre , de 16.00 hs a 20.00 hs en Castleton Avenue (Castleton Avenue, desde Bement Avenue hasta Davis Avenue).

, de 16.00 hs a 20.00 hs en (Castleton Avenue, desde Bement Avenue hasta Davis Avenue). Viernes 24 de octubre , de 16.00 hs a 20.00 hs en 61st Street Open Street (61 Street, desde Roosevelt Avenue hasta Woodside Avenue).

, de 16.00 hs a 20.00 hs en (61 Street, desde Roosevelt Avenue hasta Woodside Avenue). Sábado 25 de octubre , de 12.00 hs a 18.00 hs en Franklin Avenue Open Street (Franklin Avenue, desde Atlantic Avenue hasta Eastern Parkway).

, de 12.00 hs a 18.00 hs en (Franklin Avenue, desde Atlantic Avenue hasta Eastern Parkway). Viernes 31 de octubre , de 13.00 hs a 18.00 hs en Manor Avenue Open Street (Manor Avenue, desde Westchester Avenue hasta East 172 Street).

, de 13.00 hs a 18.00 hs en (Manor Avenue, desde Westchester Avenue hasta East 172 Street). Viernes 31 de octubre, de 15.00 hs a 20.00 hs en St Nicholas Avenue Open Street (Saint Nicholas Avenue, desde West 116 Street hasta West 118 Street).

En dónde habrá eventos de Trick-or-Streets

Saber en dónde se llevarán a cabo los cientos de celebraciones de Trick-or-Streets es útil tanto para las personas que desean asistir a una fiesta de Halloween, así como para los conductores que prefieran evitar sorpresas durante sus trayectos.

El DOT publicó un mapa interactivo con los eventos que formarán parte de Trick-or-Streets (New York City Department of Transportation)

La página oficial del DOT es el mejor lugar para saber qué calles estarán cerradas. El sitio es actualizado constantemente y la información se puede consultar en un listado o en un mapa interactivo.

En el mapa, los signature events están señalados con un ícono de fantasma, mientras que los partner events están representados con una calabaza. Los festejos se pueden filtrar por dirección o fecha.

Tanto en el mapa como en la lista de eventos se pueden consultar las direcciones exactas, las organizaciones encargadas de cada celebración y sus horarios de inicio y término.