Prohíben automóviles en 50 manzanas de Nueva York: la iniciativa de Mamdani en las escuelas antes del Mundial 2026

La ciudad de Nueva York cerró temporalmente al tránsito vehicular 50 manzanas escolares para implementar la iniciativa “Calles de Fútbol”. El alcalde Zohran Mamdani lidera este proyecto, que transformará espacios públicos en áreas deportivas antes del Mundial 2026.

Nueva York transforma manzanas escolares en canchas de fútbol

La serie itinerante “Calles de Fútbol” recorre 50 escuelas públicas distribuidas en los cinco distritos de la ciudad. Según el comunicado oficial, la medida consiste en cerrar calles al tráfico vehicular para habilitar canchas de fútbol, espacios artísticos y fiestas vecinales para los estudiantes.

Las solicitudes para todas las escuelas ya están abiertas en la ciudad de Nuevs York X Zohran Mamdani

Las actividades deportivas y comunitarias comenzaron el 1° de mayo y el programa mantendrá su vigencia en distintos establecimientos educativos hasta el cierre del ciclo lectivo, el 26 de junio.

Los alumnos participarán en partidos informales y realizarán ejercicios de entrenamiento técnico en estas zonas peatonales. Por su parte, el personal docente y los niños ya pintan banderas de equipo para celebrar la llegada de la Copa del Mundo.

“Calles Abiertas es una de las mejores herramientas que tenemos para recuperar el espacio público para la ciudadanía, y estas iniciativas son un paso más para acercar el Mundial a los jóvenes de nuestra ciudad”, declaró Mamdani. Los cinco distritos involucrados en el programa son el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Desarrollo infantil y comunitario: el objetivo del plan anunciado por Mamdani

Por su parte, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) colaboró activamente en el plan. Según Mamdani, para muchos centros educativos, la calle representa el único espacio disponible para actividades al aire libre.

En ese sentido, el superintendente escolar Kamar Samuels resaltó la importancia del juego y la actividad física en el desarrollo integral infantil. “Iniciativas como esta nos recuerdan que la calle justo afuera de la escuela puede ser un entorno de aprendizaje tan poderoso como las aulas en su interior”, manifestó.

El mensaje de Zohran Mamdani en redes sociales sobre la iniciativa en la ciudad de Nueva York X Zohran Mamdani

La organización sin fines de lucro Street Lab y la empresa Chobani actúan como socios en este despliegue que busca fomentar el sentido de pertenencia y la conexión vecinal a través del deporte. Hamdi Ulukaya, directivo de Chobani, destacó el poder del fútbol para unir comunidades y alimentar los sueños de los jóvenes: “Eso es lo que hace que el fútbol sea tan especial”.

Cómo pueden sumarse las escuelas a Calles de Fútbol

“Calles de Fútbol” es el programa más amplio de “Calles Abiertas” para las escuelas del NYC DOT. Se trata de un permiso que habilita el cierre de vías adyacentes para el recreo, el aprendizaje y la seguridad de los alumnos.

Las autoridades ya reciben solicitudes de escuelas interesadas para el próximo período escolar 2026-27. El movimiento surge desde las bases y busca inspirar una nueva visión sobre el uso de las calles neoyorquinas.

Las entidades interesadas en formar parte del programa deben contactarse con Street Lab para obtener más información. “Las solicitudes ya están abiertas y la ciudad anima a más escuelas a unirse al programa”, invitan las autoridades.

“Calles de Fútbol se suma al esfuerzo más amplio del alcalde Mamdani para garantizar que todos los neoyorquinos, no solo los turistas, puedan participar y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el comunicado publicado por la Oficina del alcalde.