Por qué se celebra Halloween en Estados Unidos y qué dice la Biblia al respecto

Halloween o Noche de Brujas se festeja el 31 de octubre de cada año y está vinculado con fiestas de disfraces, calabazas, decoraciones terroríficas y el famoso lema “dulce o truco”, que repiten aquellos que salen a pedir caramelos de puerta en puerta. Sin embargo, la Biblia y la religión tienen una postura respecto de esta festividad que se asocia con los espíritus malignos.

Qué dice la Biblia sobre el Halloween

La Biblia no menciona a Halloween, ya que esta celebración habría surgido mucho tiempo después de que se crearan los textos bíblicos. Aunque los temas asociados con la Noche de Brujas sí se abordan en las Sagradas Escrituras, de acuerdo con Bible Study Tools.

Halloween es una celebración de origen pagano y de costumbres celtas (Archivo-Pexels/cottonbro studio)

Esto debido a que el 31 de octubre está ligado con la muerte, la oscuridad y fuerzas espirituales malignas, además de tener orígenes paganos que se contraponen a las escrituras judeocristianas.

Una de estas celebraciones pertenece al Samhain, tradición de origen celta que tenía lugar alrededor del 1 de noviembre para marcar el fin de la temporada de cosecha y el inicio del invierno.

Durante este día también se creía que el velo entre vivos y muertos se difuminaba, por lo que muchos hacían ofrendas y rituales para calmar a los espíritus que rondaban.

En EE.UU., Halloween se celebra con fiestas de disfraces y decoraciones terroríficas (Archivo) Unsplash

La Biblia menciona que los creyentes no deben involucrarse en este tipo de tradiciones, o sugerir adoraciones a otras deidades que no sean las mencionadas en las Sagradas Escrituras.

“No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, si no más bien denúncienlas”, se menciona en Efesios 5:11.

Las costumbres europeas adoptadas por la iglesia

La Iglesia católica de la Europa medieval adoptó algunas de las costumbres relacionadas con la Noche de Brujas, según Jehovah’s Witnesses Organization.

Se animó a los fieles a disfrazarse y a salir por la noche, a pedir pequeños obsequios a cambio de una oración por los difuntos, similar a la tradición de “dulce o truco” del 31 de octubre.

Además, la iglesia cristiana fijó el 1 de noviembre como la fecha para conmemorar el Día de Todos los Santos, mientras que la noche anterior era conocida como All Hallow’s Eve (víspera de Todos los Santos), nombre que con el tiempo se abrevió a Halloween.

Estatua De Mármol En La Basílica De San Pedro, Ciudad Del Vaticano (Pexels/Regan Dsouza)

La iglesia católica celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, para honrar a las figuras canonizadas y no canonizadas que ya se encuentran en el cielo y disfrutan de la visión beatífica.

El Día de los Fieles Difuntos, el 2 del mismo mes, para conmemorar a todos los creyentes fallecidos, particularmente a aquellos cuyas almas están en el purgatorio en espera de la plena santificación, de acuerdo con Catholic Answers.

Por qué se celebra Halloween en EE.UU.

El mes de octubre está fuertemente marcado por la celebración de Halloween en Estados Unidos, debido a que se considera una festividad llena de alegría que fue traída a Norteamérica desde Europa, por inmigrantes que llegaron en el siglo XIX.

La tradición que se conoce actualmente se desprende de las creencias populares de hace muchos años, donde se pensaba que los muertos y otros espíritus malignos podían volver a la tierra de los vivos y dañar las cosechas o a las personas.

Es por ello que muchos comenzaron a disfrazarse de monstruos en busca de ahuyentar a estos entes oscuros, poco a poco todas las prácticas de folclore se fusionaron con la cultura actual

Aunque hace referencia a lo sobrenatural, muchos celebran la Noche de Brujas con más emoción por la decoración de sus hogares o los disfraces que utilizarán.

Los locales generalmente utilizan atuendos para referir a personajes terroríficos, como brujas, vampiros o momias. Aunque existen quienes se disfrazan de superhéroes, o de sus artistas favoritos que ya fallecieron y son muy reconocidos por su imagen, como Michael Jackson o Marilyn Monroe.

Los adornos terroríficos de Halloween forman parte de la tradición en EE.UU. (homedepot.com)

Pedir dulces es otra de las tradiciones imprescindibles de la Noche de Brujas en el país norteamericano, donde niños, jóvenes y adultos tocan de puerta en puerta en sus vecindarios y dicen “Trick or treat” (Truco o trato o dulce o travesura).

Los estadounidenses también puede tallar calabazas, como parte de la celebración de Halloween, generalmente con rostros tenebrosos o sonrientes, que pueden ser usados como adornos.