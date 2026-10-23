Hochul vs. el ICE por la detención de un empleado del gobierno de Nueva York: “Tiene autorización federal para trabajar hasta 2029″

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por la detención de Germán Machado, un técnico informático de la Universidad Estatal de Nueva York en Brockport (SUNY Brockport). El trabajador venezolano fue arrestado el 13 de octubre frente a su vivienda en Batavia y, según los reportes difundidos sobre el caso, permanecía bajo custodia migratoria.

Por qué Hochul cuestiona al ICE por la detención de German Machado

“Es un esposo, padre y empleado del estado de Nueva York que cumple con la ley y tiene autorización federal para trabajar hasta 2029″, escribió Hochul en un mensaje en redes sociales luego de una breve descripción sobre las condiciones del arresto.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó al ICE por detener a German Machado, un empleado estatal venezolano Captura de pantalla

La gobernadora también cuestionó al presidente Donald Trump y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por sostener que las operaciones migratorias están dirigidas contra los inmigrantes considerados “lo peor de lo peor”.

El caso, informado por Times Union, volvió a avivar la tensión entre Nueva York y el gobierno federal por los operativos migratorios. La oficina de Hochul informó que todavía no había recibido una respuesta del ICE sobre la situación del empleado estatal.

El migrante detenido en Nueva York dice que solicitó asilo

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Machado ingresó legalmente a Estados Unidos el 30 de agosto de 2016 y su autorización inicial para permanecer en el país venció el 27 de febrero de 2017. La agencia sostiene que el venezolano no se retiró después de esa fecha y que permanecerá detenido mientras avanzan los procedimientos de deportación.

“Se quedó más tiempo del permitido por casi una década y no se fue”, afirmó un portavoz del organismo. El DHS también sostuvo que contar con un permiso de trabajo vigente o una solicitud pendiente no otorga, por sí solo, estatus migratorio legal en EE.UU.

Kathy Hochul apuntó públicamente contra el ICE tras la detención del migrante SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, la esposa del trabajador, la periodista venezolana María Velázquez, cuestionó esa versión. Según explicó en un comunicado difundido por el sindicato United University Professions (UUP), la pareja solicitó asilo afirmativo después de llegar al país norteamericano y el expediente continúa pendiente de resolución.

Velázquez también indicó que su marido cuenta con un documento de autorización de empleo emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), válido hasta 2029. El sindicato, que representa a trabajadores de SUNY, pidió su liberación y reclamó que se respeten sus derechos durante el procedimiento migratorio.

Crece la tensión entre Nueva York y el ICE por los operativos migratorios

La detención de Machado se produce en un momento de cruces entre autoridades de la ciudad y el estado contra la agencia federal. Recientemente, el alcalde Zohran Mamdani apuntó contra la administración Trump por el operativo que terminó en un tiroteo contra Oscar Belgal, un dominicano de 28 años.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

De acuerdo con un informe publicado por Times Union, el ICE arrestó a casi 2200 personas en el estado durante una operación migratoria de un mes realizada entre julio y agosto.