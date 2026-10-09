Mamdani acorrala a Trump y le exige sacar al ICE de Nueva York: “Actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, exigió al presidente Donald Trump que detenga las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad, tras el tiroteo contra un dominicano de 28 años en el Bronx. El hombre recibió un disparo durante un operativo federal mientras estaba dentro de un automóvil con un niño de cinco años.

Disparos contra un migrante: Mamdani exigió que el ICE abandone Nueva York

Según informó Associated Press, el hombre fue identificado como Oscar Belgal y recibió un disparo en el cuello durante un intento de arresto. Mamdani condenó el procedimiento y reclamó que los agentes federales abandonaran el lugar y suspendieran sus operativos en la ciudad.

“Lo ocurrido hoy es una confirmación devastadora de lo que sabemos desde hace tiempo: el ICE actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.

Mamdani también pidió la abolición de la agencia federal. En un comunicado difundido por la alcaldía el jueves, afirmó que no permanecería indiferente ante las acciones de los agentes migratorios en los barrios de la ciudad y reclamó que se retiraran de las calles, los hospitales y los espacios frecuentados por niños.

El alcalde aseguró que habló dos horas por teléfono con Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para intentar negociar la liberación de Belgal. Sin embargo, las conversaciones no tuvieron éxito y el migrante quedó bajo custodia del ICE.

Qué ocurrió durante el operativo del ICE en Nueva York

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que el episodio ocurrió alrededor de las 16 hs, cuando Belgal se encontraba dentro de un Honda CR-V gris e intentaba estacionar. Un agente federal se acercó a la ventanilla del conductor con el arma desenfundada, mientras otro oficial también se aproximaba al automóvil.

Según el relato de Tisch, cuando el vehículo comenzó a avanzar, uno de los agentes abrió fuego. La comisionada indicó que se efectuaron siete disparos.

Mamdani apuntó contra los operativos del ICE Fotomontaje realizado con IA (foto: AP)

Tras el tiroteo, Belgal fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde llegó en condición estable. Más tarde, agentes federales se hicieron cargo de su custodia.

En el automóvil también estaba un niño de cinco años, hijo de Belgal. La comisionada aclaró que la Policía de Nueva York no había participado en el operativo.

Mamdani cuestionó la actuación de los agentes. También señaló que los oficiales llevaban chalecos y máscaras que dificultaban su identificación como integrantes de una fuerza federal.

Los antecedentes del migrante baleado por el ICE en Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el operativo buscaba detener a Belgal por sus antecedentes penales y presuntos vínculos con la pandilla Trinitarios.

Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo durante un operativo del ICE en el que también estaba presente un niño de cinco años Redes sociales

Tisch detalló que Belgal había sido arrestado en Nueva York en dos ocasiones. En un caso de 2023 relacionado con un robo, se declaró culpable de hurto mayor en cuarto grado y recibió cinco años de libertad condicional.

Un segundo caso, de 2025, relacionado con la presunta venta ilegal de sustancias controladas, continúa pendiente, según la comisionada.

El episodio provocó manifestaciones en el Bronx y frente al hospital donde fue atendido Belgal. Los asistentes reclamaron explicaciones sobre el uso de la fuerza y reclamaron que el ICE abandone la zona.

Según informó News 12 The Bronx el 9 de octubre, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el DHS investigan el tiroteo.