Hochul cuestiona el accionar del ICE tras el tiroteo en Nueva York: “Es una agencia deshonesta”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de actuar con impunidad y exigió explicaciones al gobierno de Donald Trump después de que un agente federal disparó contra un auto durante un operativo en el Bronx. El conductor, Oscar Belgal, de 28 años y de origen dominicano, recibió un balazo en el cuello.

Hochul calificó al ICE como una “agencia federal deshonesta”

“Los neoyorquinos han presenciado demasiados actos de violencia perpetrados por una agencia federal deshonesta y agentes sin formación que operan con impunidad”, escribió Hochul en un comunicado oficial publicado el 8 de octubre, en el que reclamó respuestas de las autoridades federales.

“Los neoyorquinos están indignados esta noche. Las comunidades inmigrantes están aterrorizadas. Y exigimos respuestas”, expresó la mandataria al comienzo del texto. También advirtió que todavía se desconocían detalles del procedimiento, aunque los primeros informes indicaban que los agentes del ICE habían disparado contra el vehículo en el que, además del conductor, se encontraba un menor de cinco años.

“Ningún niño debería tener que experimentar el terror de los disparos, y mucho menos preguntarse si volverá a casa con vida”, agregó. Hochul señaló que, como madre y abuela, no podía imaginar el miedo que debieron atravesar los ocupantes del automóvil y sostuvo que cualquier agente de la ley capacitado debía comprender el riesgo que representaba una situación de ese tipo.

La funcionaria reclamó que el gobierno federal esclareciera lo sucedido y pidió que se difundieran las imágenes de las cámaras corporales de los agentes del ICE. El episodio también generó críticas de otros dirigentes de Nueva York, que cuestionaron la actuación de los efectivos y reclamaron una investigación transparente.

El operativo del ICE en Nueva York que terminó con disparos contra un migrante

Según Associated Press, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, relató cómo ocurrió el hecho. Belgal se encontraba en un Honda CR-V gris mientras buscaba estacionar.

En ese momento, un agente federal se acercó con el arma desenfundada. Ante esto, el migrante comenzó a avanzar con su auto y allí comenzaron los disparos.

Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo durante un operativo migratorio en el que también estaba presente un niño de cinco años Redes sociales

Belgal fue llevado al hospital NewYork-Presbyterian Allen sin riesgo para su vida. Por su parte, el niño de cinco años que viajaba junto al hombre no resultó herido.

Las críticas de Mamdani contra el ICE por el operativo en Nueva York

Al igual que Hochul, el alcalde de Nueva York también apuntó contra la agencia federal. “El ICE actúa con total impunidad, siembra el caos y el terror en todo el país”, manifestó Mamdani en una conferencia de prensa.

En esa misma línea, reclamó que la agencia abandone la ciudad y relató que conversó con el presidente Donald Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para negociar la liberación de Belgal, que quedó bajo custodia del ICE.

Hochul contra el ICE: críticas y una ley contra la cooperación local

Los cuestionamientos se suman a las críticas que Hochul había expresado meses antes. El 30 de enero, la gobernadora anunció la iniciativa legislativa Local Cops, Local Crimes Act, destinada a impedir que las fuerzas policiales estatales y locales fueran utilizadas para ejecutar tareas federales de control migratorio civil.

Durante la presentación, la mandataria también describió al ICE como “una agencia federal deshonesta” desplegada en las calles estadounidenses con el propósito de generar “caos, destrucción y miedo”, según ABC7. También sostuvo que las prácticas de los agentes federales representaban un abuso de poder y cuestionó el uso de efectivos enmascarados y armados en los operativos.

La propuesta, que finalmente se convirtió en ley de Nueva York, eliminó los acuerdos 287(g), que permiten delegar determinadas funciones migratorias federales en policías locales, y prohibió el uso de centros de detención locales para procedimientos civiles de inmigración. La iniciativa, sin embargo, no impedía que las autoridades estatales y locales colaboraran con las agencias federales en investigaciones penales.