ICE en Nueva York: las 12 agencias policiales que deberán terminar sus acuerdos 287(g) antes del 25 de agosto

A partir de la entrada en vigor de una nueva ley impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, 12 agencias policiales deberán romper sus acuerdos de la sección 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la nueva legislación estatal, las agencias deberán utilizar las cláusulas de terminación de sus memorandos. Los acuerdos que continúen vigentes quedarán nulos e inaplicables el 25 de agosto.

La lista de las 12 agencias policiales de Nueva York que romperán sus acuerdos con el ICE

El 24 de julio, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York envió cartas a las 12 agencias policiales que mantenían acuerdos 287(g) con ICE. La gobernadora Kathy Hochul difundió la medida y sostuvo que las fuerzas locales deben concentrarse en los delitos de sus comunidades. “Hoy, el estado de Nueva York le dijo a 12 agencias de aplicación de la ley que es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con ICE. La seguridad pública es más fuerte cuando los policías locales se centran en el crimen local”, escribió en un mensaje en redes sociales.

Hochul se dirigió a 12 agencias locales de Nueva York y sostuvo: "Es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE" @GovKathyHochul

Las agencias deberán responder a la Fiscalía General antes del viernes 14 de agosto, a las 17 hs del Este, e informar el estado de sus acuerdos, las actividades todavía en curso y las medidas adoptadas para terminarlos.

La medida se encuadra en el marco de la aplicación de la ley Local Cops, Local Crimes Act, que incluye las restricciones a la cooperación. En concreto, la carta citada por Hochul y enviada al Departamento de Policía del condado de Nassau indica que la legislación prohíbe a las agencias locales celebrar, modificar, renovar o extender acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Bajo estos términos, todos los memorandos 287(g) existentes se consideran inconsistentes con la ley estatal y quedarán nulos y sin efecto a partir del 25 de agosto. Las 12 agencias notificadas son:

Nassau County Police Department.

Mohawk Village Police Department.

Madison County Sheriff’s Office.

Niagara County Sheriff’s Office.

Nassau County Sheriff’s Office.

Steuben County Sheriff’s Office.

Cattaraugus County Sheriff’s Office.

Camden Police Department.

Broome County Sheriff’s Office.

Allegany Village Police Department.

Rensselaer County Sheriff’s Office.

Otsego County Sheriff’s Office.

Bajo los términos de la nueva ley en Nueva York, los acuerdos con las 12 agencias policiales quedarán sin efecto el 25 de agosto Fotomontaje generado con IA

Cómo funcionan los acuerdos del ICE con las agencias policiales de EE.UU.

La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite que ICE celebre acuerdos con gobiernos estatales o locales y autorice a determinados agentes a ejercer funciones migratorias específicas bajo capacitación, dirección y supervisión federal. A lo largo de EE.UU., la agencia federal opera tres modelos del programa:

Jail Enforcement Model : permite a los funcionarios de inmigración designados identificar y procesar a los extranjeros sujetos a deportación que tengan cargos penales pendientes o en curso.

: permite a los funcionarios de inmigración designados identificar y procesar a los extranjeros sujetos a deportación que tengan cargos penales pendientes o en curso. Task Force Model : habilita a los oficiales designados a ejercer una autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias o como participantes activos en un grupo de trabajo dirigido por el ICE.

: habilita a los oficiales designados a ejercer una autoridad migratoria limitada mientras realizan tareas policiales rutinarias o como participantes activos en un grupo de trabajo dirigido por el ICE. Warrant Service Officer: otorga a los agentes la posibilidad de notificar y ejecutar órdenes administrativas contra extranjeros bajo su custodia.

“En Nueva York, no toleraremos que se desvíen recursos locales para la aplicación de la ley federal de inmigración civil a expensas de la seguridad pública. Por eso aprobamos un conjunto de leyes de sentido común que se oponen a la extralimitación federal y garantizan que las fuerzas del orden locales no sean designadas como agentes por la agencia policial con mayor presupuesto del país“, declaró Hochul en un comunicado.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

La ley impulsada por Hochul que exige romper los acuerdos con el ICE

El 27 de mayo, Hochul promulgó la Local Cops, Local Crimes Act, que, además de exigir la terminación de los acuerdos con el ICE, establece ciertas restricciones para los agentes: