Qué se sabe de los registros electorales a los que accedió el ICE y que podría complicar a miles de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tuvo acceso a más de 100 millones de registros electorales, según documentos internos de la agencia. Los datos se cruzaron con una herramienta que identifica migrantes sujetos a deportación.

Qué se sabe sobre el acceso de ICE al registro electoral

El Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés) aportó 50.6 millones de registros, según información publicada por la organización de Democracy Forward.

, por sus siglas en inglés) aportó 50.6 millones de registros, según información publicada por la organización de Democracy Forward. Heather Honey , asesora sénior del director del ICE , aportó 48.4 millones de registros de “fuentes independientes” .

, asesora sénior del director del , aportó 48.4 millones de registros de . Ese segundo grupo incluye listas públicas de votantes de California, Nueva Jersey, Pensilvania y Nevada.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) aportó 50.6 millones de registros al ICE Magnific

Uso de los registros electorales en investigaciones migratorias del ICE

Al contrastar los padrones con archivos del Uscis, el ICE generó más de 1500 pistas para sus oficinas regionales.

para sus oficinas regionales. Según Democracy Forward, datos de algunos estados pudieron ingresar a ELITE , la aplicación de la empresa de big data Palantir que la agencia federal usa para ubicar objetivos de deportación .

, la aplicación de la empresa de big data Palantir que la agencia federal . Las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) evaluaron usar agentes encubiertos contra organizaciones sin fines de lucro, con prioridad en Nueva Jersey y Pensilvania, según el mismo organismo.

Al contrastar los padrones con archivos del Uscis, el ICE generó más de 1500 pistas para sus oficinas regionales Fotomontaje realizado con IA

Estados prioritarios para votantes inmigrantes

El ICE fijó como prioritarios Texas, Pensilvania, California, Nueva Jersey , Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, Georgia y Ohio, según Democracy Forward.

fijó como prioritarios , Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, Georgia y Ohio, según Democracy Forward. “La información revelada debería preocupar a todos los estadounidenses” , expresó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado de la organización.

, expresó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado de la organización. “Constituye una prueba más de un alarmante intento del poder ejecutivo por socavar nuestras elecciones” , agregó Perryman.

, agregó Perryman. Antes de las elecciones generales del 3 de noviembre, la agencia federal aseguró que no planea desplegar agentes en los centros de votación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.