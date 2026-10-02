Confirmado en las elecciones 2026: el ICE no estará en los centros de votación en noviembre

Las elecciones de mitad de mandato están cada vez más cerca y la posible presencia de agentes de inmigración en los centros de votación se convirtió en una preocupación. La administración de Donald Trump aseguró que no tiene previsto desplegar oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de manera generalizada en estos edificios, aunque dejó abierta la posibilidad de que puedan intervenir en circunstancias específicas.

DHS confirmó qué hará el ICE en los centros de votación

Según informó ABC News, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicaron a responsables electorales estatales que los agentes de inmigración no estarán destinados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de mandato, el próximo 3 de noviembre.

El departamento también rechazó las advertencias sobre un posible despliegue masivo y calificó esas preocupaciones como una forma de “alarmismo”.

Los principales puntos confirmados sobre la posición de la administración son:

El DHS aseguró que el ICE no planificará operaciones dirigidas específicamente contra centros de votación.

Los agentes de inmigración no serán enviados de manera generalizada para patrullar o vigilar los lugares de votación.

El ICE podría intervenir en un lugar determinado si existe una razón específica, como una orden de arresto activa o una amenaza relacionada con la seguridad pública.

Funcionarios de la administración ya informaron al Congreso que no tenían previsto enviar agentes a los centros de votación.

Responsables electorales locales y organizaciones que trabajan con votantes se preparan ante la posibilidad de que agentes federales aparezcan cerca de los lugares donde se emiten o reciben votos.

Según informó ABC News, distintas organizaciones que representan a votantes latinos, afroamericanos y asiático-estadounidenses aseguran que el aumento de las operaciones migratorias y las declaraciones públicas de funcionarios federales generaron preocupación entre sus comunidades.

ICE y la posición oficial de la administración sobre los operativos durante las elecciones

El entonces director interino del ICE, Todd Lyons, declaró durante un testimonio ante el Congreso que no existían planes para enviar agentes a los centros de votación. Una posición similar expresó Rodney Scott, responsable de la Customs and Border Protection.

Markwayne Mullin aclaró que los agentes no acudirán a vigilar los establecimientos electorales de forma general Imagen creada con IA

En septiembre, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, volvió a referirse al tema y rechazó las advertencias sobre una posible presencia generalizada del ICE en los centros electorales. Su explicación estableció una diferencia entre patrullar los lugares de votación y responder ante situaciones concretas.

Mullin sostuvo que los agentes no acudirían a los centros para vigilarlos de manera amplia, aunque podrían presentarse por motivos específicos. Entre los ejemplos mencionados estuvieron la detención de una persona sobre la que exista una orden de arresto o una respuesta ante una amenaza.

El propio DHS reiteró esa posición en una declaración consignada por ABC News. El organismo sostuvo que las personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos “no tienen nada que temer” y explicó que el ICE realiza acciones de cumplimiento migratorio basadas en información y dirigidas contra personas específicas.

El departamento señaló que si una amenaza activa para la seguridad pública pusiera en peligro un centro electoral, los agentes podrían detener a la persona involucrada como parte de una intervención específica.

Los centros de votación y los límites establecidos por la ley

La normativa federal vigente desde la época de la Guerra Civil establece restricciones para el despliegue de tropas o personas armadas en los lugares donde se realizan elecciones.

La administración federal precisó que las únicas excepciones para una actuación del ICE incluirían circunstancias extraordinarias Archivo

La ley contempla una excepción cuando una fuerza de ese tipo sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. Expertos en derecho electoral citados por ABC sostienen que se trata de un estándar muy elevado.

David Becker, exabogado del Departamento de Justicia y responsable del Center for Election Innovation & Research, sostuvo que la presencia de una persona armada en un centro de votación podría desencadenar inmediatamente una disputa judicial.

Por su parte, Jonathan Diaz, director de defensa del voto y asociaciones del Campaign Legal Center, explicó que la interpretación de su organización sobre las restricciones alcanza los distintos lugares vinculados con el proceso electoral: centros de votación tradicionales, establecimientos destinados al voto anticipado, los buzones electorales y las oficinas donde se reciben las boletas.