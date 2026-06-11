La llamativa campaña de Mamdani con un guiño a trabajadores e inmigrantes antes del Mundial 2026

Con un guiño a inmigrantes antes del inicio del Mundial de Fútbol de 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó el “Kit de árbitros”, un nuevo recurso de información de derechos que incluye materiales inspirados en el sistema de tarjetas amarillas y rojas. El objetivo de la medida es proteger a residentes y visitantes, así como prevenir la explotación de trabajadores en sectores de servicios y hotelería durante el evento.

Nueva York lanza una campaña para trabajadores e inmigrantes

Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial de Fútbol, que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos, y el área de New York y New Jersey es una de las sedes del torneo. A un día del inicio, la Oficina de Mamdani publicó una campaña que busca que todos los trabajadores conozcan los recursos legales disponibles ante posibles abusos.

El alcalde Zohran Mamdani dio a conocer una nueva campaña para que los inmigrantes y trabajadores de Nueva York conozcan sus derechos laborales @NYCMayor

“El Mundial es un momento en que personas de todo el mundo se unen por su pasión compartida por el fútbol”, expresó el alcalde al anunciar la medida. En esa línea, se refirió a la importancia de la campaña.

“No toleramos a quienes pretenden aprovecharse del torneo para explotar a los neoyorquinos, ya sea mediante prácticas comerciales engañosas, violaciones de nuestras leyes laborales u otras formas de explotación”, enfatizó. Luego, agregó que el objetivo es “garantizar que los neoyorquinos y visitantes conozcan sus derechos”.

Qué incluyen las tarjetas amarillas y rojas de la campaña

Las tarjetas están diseñadas para ser fáciles de llevar y proporcionar información sencilla y accesible. A su vez, incluyen recursos que informan a los inmigrantes sobre:

Sus derechos en caso de tener contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Protecciones laborales y para el consumidor para quienes trabajen durante los eventos de verano

Diversas líneas telefónicas de ayuda gratuitas, seguras y confidenciales de la ciudad.

Las tarjetas rojas, parte de la campaña de Mamdani, contienen información sobre sus derechos para quienes se encuentren con agentes del ICE en su lugar de trabajo, espacios públicos o en casa Zohran Mamdani

Entre las líneas de comunicación, en las tarjetas amarillas figuran los números de la asistencia legal para inmigrantes del MOIA, el teléfono Hope de la ciudad de Nueva York para quienes sufren violencia doméstica o de género, así como para víctimas de cualquier delito, y un recordatorio para llamar al 311 para denunciar violaciones laborales.

En las de color rojo, se ofrece información sobre sus protecciones a quienes puedan encontrarse con agentes del ICE en su lugar de trabajo, espacios públicos o en casa.

La campaña de Mamdani con un guiño a inmigrantes y trabajadores antes del Mundial 2026

Dónde se distribuirán los materiales antes de los partidos

Los nuevos recursos se distribuirán mediante jornadas de divulgación en zonas comerciales de barrios inmigrantes, organizadas por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (MOIA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información de la oficina, las tarjetas están traducidas al español, chino, ruso, bengalí, criollo haitiano, coreano, árabe, polaco, urdu y francés.

Desde ahora hasta el 15 de julio, el Departamento de Protección de los Trabajadores de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés) llevará a cabo campañas intensivas de información sobre derechos laborales en lugares de alto tránsito en los cinco distritos.