Nueva York y Nueva Jersey vs. FIFA: los estados exigen que la organización pague el transporte al Mundial 2026

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey intensificaron la presión sobre la FIFA para que financie parte del operativo de transporte del Mundial 2026. Varios legisladores y autoridades estatales sostuvieron que los costos previstos para trasladar a los asistentes a los partidos en el MetLife Stadium no deben recaer sobre los usuarios habituales del sistema público ni sobre los contribuyentes locales.

Congresistas enviaron una carta a Infantino por la financiación del transporte en Nueva York y Nueva Jersey

Los representantes demócratas Nellie Pou (Nueva Jersey), Rob Menendez (Nueva Jersey), Jerry Nadler (Nueva York) y Dan Goldman (Nueva York) enviaron una carta formal al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que la entidad asuma parte de los costos del traslado de los aficionados.

Legisladores de Nueva York y Nueva Jersey reclamaron a la FIFA para no trasladar el costo del transporte a los usuarios Imagen ilustrativa generada con IA

En la carta, los legisladores señalaron que el acceso al sistema de transporte se volvió un factor central para garantizar la asistencia a los partidos. También advirtieron que los precios proyectados son considerablemente superiores a los que se aplican habitualmente en eventos realizados en el estadio ubicado en Nueva Jersey.

“Dado el ingreso que la FIFA generará con estos partidos, es responsabilidad de la organización subvencionar los costos de transporte para que los ciudadanos de todo el mundo puedan disfrutar del evento deportivo más popular del planeta”, señalaron.

Los congresistas remarcaron además que la FIFA proyecta ingresos superiores a los US$11 mil millones durante el Mundial 2026. Según plantearon, parte de esos recursos debería destinarse a reducir el costo de movilidad para los espectadores.

La discusión se originó luego de que NJ Transit fijara la tarifa de ida y vuelta en US$150, cifra que luego se redujo a US$105 tras la presión de la gobernadora Sherrill y el apoyo de patrocinadores.

A eso se suma un servicio especial de autobuses impulsado por el comité organizador regional, con tarifas cercanas a los US$80 por pasajero, según lo que consignó Gothamist.

La disputa por el financiamiento del transporte en Nueva Jersey durante el Mundial 2026

Las autoridades locales estimaron que el operativo de transporte y seguridad para los ocho encuentros demandará alrededor de US$62 millones en total, de los cuales US$48 millones recaen sobre NJ Transit tras los aportes del gobierno federal y del comité organizador.

Representantes de Nueva Jersey y Nueva York le exigen a la FIFA costear los gastos del transporte al MetLife Stadium durante el Mundial 2026 Flickr/Gabriel Argudo Jr/Creative Commons

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, fue quien inició el reclamo. Previamente a la carta de los representantes, la mandataria sostuvo que la FIFA debería aportar fondos para cubrir el servicio especial y afirmó que el sistema estatal no puede absorber durante años los costos derivados del torneo internacional.

“No voy a cargar a los viajeros de Nueva Jersey con esa cuenta durante años. La FIFA debería pagar por los viajes", dijo Sherrill en su cuenta de X. Desde la organización deportiva indicaron, según The Athletic, que los acuerdos firmados con las ciudades anfitrionas establecen que el transporte debe ofrecerse a valores equivalentes al costo del servicio.

El impacto del Mundial 2026 sobre la infraestructura de Nueva York y Nueva Jersey

La zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey concentra cerca de 20 millones de habitantes que utilizan diariamente trenes, metro y autobuses. Durante la Copa del Mundo, la demanda crecerá de forma considerable por la llegada de visitantes y por los eventos paralelos organizados alrededor del campeonato.

Mikie Sherrill exige que la FIFA pague por los gastos en el transporte público

Uno de los puntos que complica la logística es la capacidad limitada de estacionamiento en el MetLife Stadium. Esa situación obligará a gran parte de los asistentes a utilizar transporte público o servicios especiales de enlace para llegar a los partidos.

Además, las autoridades prevén restricciones operativas en estaciones estratégicas, especialmente en Manhattan. En horarios previos a los encuentros, algunas áreas de la terminal Penn Station podrían quedar reservadas únicamente para personas con entradas válidas para los partidos.

El MetLife Stadium será sede de ocho partidos, incluida la final del torneo prevista para el 19 de julio. La programación abarca partidos de fase de grupos, instancias eliminatorias y el cierre del campeonato.