“La mejor de EE.UU.”: la playa escondida en Long Island a la que se puede llegar en tren desde Nueva York

Ubicada en la costa sur de Long Island, Nueva York, Coopers Beach fue nombrada como la mejor playa de Estados Unidos en un listado y se mantiene como un atractivo para cientos de personas por sus paisajes. Los interesados en visitarla pueden llegar en tren fácilmente.

Coopers Beach, la playa de Long Island ideal para el verano 2026

De acuerdo con el gobierno local, Southampton Village cuenta con casi 11 kilómetros de costa y es hogar de 11 playas; Coopers Beach está entre las más destacadas.

Coopers Beach, la playa de Long Island elegida como la mejor de EE.UU.

Esta playa se diferencia del resto por ser la única que cuenta con personal, salvavidas y servicios como duchas, baños, puestos de comida y alquiler de sillas, paraguas, mesas y cabañas.

Para disfrutar del día es posible realizar distintas actividades como nadar, tomar el sol, practicar voleibol y surfear. Además, regularmente se realizan conciertos y festivales.

El lugar es accesible tanto para residentes como para visitantes. No obstante, durante la temporada alta, desde el 20 de junio y hasta el 7 de septiembre, se requiere un permiso de estacionamiento que tiene un costo de US$55 al día.

Para evitar ese pago, la alternativa para muchos visitantes es llegar en tren desde Nueva York.

Cómo llegar a Coopers Beach desde Nueva York

De acuerdo con Secret NYC, se debe tomar la línea Montauk Branch del Long Island Rail Road desde Penn Station o Grand Central Madison hasta la estación de Southampton. El trayecto toma alrededor de dos horas.

Una vez en la estación, la playa está a unos tres kilómetros. Para llegar se puede tomar un taxi o abordar uno de los vehículos eléctricos compartidos que ofrece el gobierno local todos los días en el rango horario de 10 a 18 hs.

El gobierno local ofrece un servicio gratuito de transporte a la playa Coopers Circuit

El servicio es gratuito y puede solicitarse desde la aplicación Ride Circuit. La playa Coopers se ubica en 268 Meadow Lane.

Qué hacer en Southampton además de visitar Coopers Beach

El pueblo de Southampton ofrece otros atractivos para disfrutar, de acuerdo con la guía Secret NYC:

Paseo por Main Street . La zona está llena de boutiques de lujo, galerías de arte y edificios históricos.

. La zona está llena de boutiques de lujo, galerías de arte y edificios históricos. Gastronomía . Aunque hay diversas opciones, una de las más destacadas es Sip ‘n Soda, una cafetería retro de los ’50 reconocida por sus helados caseros.

. Aunque hay diversas opciones, una de las más destacadas es Sip ‘n Soda, una cafetería retro de los ’50 reconocida por sus helados caseros. Parrish Art Museum. Ofrece una amplia colección de obras de artistas locales como Willem de Kooning y Jackson Pollock.

Coopers Beach, elegida como la mejor playa de EE.UU. en 2025

En 2025, el profesor de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida Stephen Leatherman, también conocido como Dr. Beach, nombró a Coopers Beach como la mejor playa del país norteamericano.

Por su arena blanca y servicios, la playa Cooper es recomendada para familias Dr. Beach

En la lista del 2026 ya no aparece en el top 10, pero en su momento destacó por su arena blanca de cuarzo, grandes dunas cubiertas de hierba playera y alrededores con históricas mansiones.

Además, Coopers Beach obtuvo el primer puesto por estar protegida de las corrientes del Labrador y brindar uno de los mejores accesos a la playa en los Hamptons.