Es oficial en Nueva York: la MTA y Hochul confirman un acuerdo y se reactivan los trenes desde Long Island

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) anunciaron el fin de la huelga que afectó al Long Island Rail Road (LIRR) tras tres días de paro. El entendimiento alcanzado entre la agencia y cinco gremios ferroviarios permitirá la reanudación gradual de los trenes.

A qué hora reanuda el servicio LIRR: el acuerdo que logró levantar el paro en Nueva York

“La MTA llegó a un acuerdo justo con los cinco sindicatos que otorga aumentos a los trabajadores mientras protege a los pasajeros y contribuyentes”, anunció Hochul en su cuenta de X.

La gobernadora confirma la reanudación del servicio LIRR tras tres días de huelga X @GovKathyHochul

El organismo ferroviario indicó que la recuperación del servicio será escalonada durante el mediodía de este martes 19 de mayo y se espera que alcance la operación habitual durante la hora pico de la tarde. Mientras las formaciones vuelven a operar, continuará vigente parte del esquema especial de transporte implementado durante la huelga.

“La huelga de Long Island Rail Road ha finalizado y el servicio, de carácter limitado, se reanudará”, señaló la MTA en un comunicado. “Se recomienda a los usuarios que, de ser posible, continúen con sus trabajos desde casa este mismo día”, aconsejó.

El regreso de los trenes también facilitará los traslados hacia Manhattan para eventos programados en la ciudad. La gobernadora señaló que el servicio llega justo para que los aficionados de la NBA se puedan acercar al Madison Square Garden para ver el primer partido de las finales de la Conferencia Este, que comienzan este martes a las 20 hs (hora local) entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland.

El acuerdo contempla mejoras salariales para aproximadamente 3500 trabajadores del ferrocarril. Desde el gobierno estatal señalaron que el convenio no implicará incrementos en las tarifas del transporte ni subas impositivas para los residentes.

“Quiero que sepan que valoro y respeto profundamente la dedicación que demuestran. Su labor es fundamental para toda la región y merecen un salario justo”, dijo Hochul durante una rueda de prensa.

Hochul dio por finalizada la huelga del LIRR

Qué alternativas de transporte mantiene la MTA mientras se normaliza el servicio del LIRR

Aunque el conflicto sindical fue resuelto, el organismo mantendrá durante parte del día varias alternativas de transporte para cubrir la demanda de pasajeros afectados por la interrupción del LIRR.

Entre las medidas previstas figuran los autobuses gratuitos de enlace para trabajadores esenciales y personas que no pueden realizar tareas remotas.

Hacia Manhattan funcionará de forma limitada desde las 4.30 a 9 hs y conectará hacia estaciones de transferencia del subte en Queens.

funcionará de forma limitada y conectará hacia estaciones de transferencia del subte en Queens. Hacia Long Island de 15 a 19 hs desde Queens.

de 15 a 19 hs desde Queens. Rutas principales: incluyen puntos de origen como Bay Shore, Huntington, Ronkonkoma, Hicksville y Mineola. Estos autobuses son gratuitos.

Los pasajeros en el condado de Nassau pueden usar los autobuses de NICE para conectar con puntos en Queens, como las estaciones de las líneas E, F, A, 7, J y Z. La MTA también aumentó la frecuencia en varias líneas de metro para absorber la demanda de los pasajeros que habitualmente usan el LIRR.

Las autoridades también sugirieron utilizar determinados puntos de descenso de pasajeros, como Far Rockaway-Mott Av, Kew Gardens-Union Turnpike y Woodhaven Boulevard, para facilitar el acceso a la red metropolitana.

Los trenes volverán a su normalidad de forma escalonada a partir de este martes al mediodía MTA LIRR

Por qué los sindicatos del LIRR iniciaron la huelga ferroviaria en Long Island

El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones entre la MTA y cinco sindicatos ferroviarios que buscaban renovar un contrato laboral de cuatro años. Los gremios reclamaban una mejora salarial del 16% distribuida en ese período.

“El costo de vida se ha disparado. Sin embargo, la MTA y el ferrocarril de Long Island todavía esperan que nuestros miembros se conformen con menos”, dijo en medio de las negociaciones Sean O’Connor, presidente general de la Asociación Internacional de Maquinistas, a CBS News.

Además de la discusión salarial, las partes mantenían diferencias vinculadas a condiciones operativas y normas internas de trabajo dentro del sistema ferroviario.

“Los trabajadores simplemente buscan un contrato que les permita alcanzar el punto de equilibrio”, señaló Kevin Sexton, vicepresidente de la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen.

Qué dijo Kathy Hochul sobre el acuerdo salarial que puso fin a la huelga del LIRR

La gobernadora Kathy Hochul afirmó que el convenio alcanzado busca equilibrar la situación económica de los trabajadores con la protección financiera de los pasajeros y contribuyentes .

. La mandataria sostuvo que el acuerdo garantiza una remuneración para los empleados ferroviarios sin trasladar costos adicionales a los usuarios mediante aumentos tarifarios.

“En un momento en que todo está subiendo, como todos sabemos, no iba a permitir que aumentaran los impuestos ni las tarifas”, dijo Hochul.

“Por eso nos mantuvimos firmes en un acuerdo que no requiriera ningún aumento adicional de tarifas ni de impuestos, punto. Punto final. Lo logramos”, agregó.