La playa estadounidense en forma de media luna que encabeza un ranking de lugares paradisíacos

El científico costero Stephen Leatherman, conocido como Dr. Beach, publicó el ranking de las 10 mejores playas de Estados Unidos para 2026 y colocó a Poipu Beach, en Kauai, Hawái, en el primer puesto. Este sitio destacó por su calidad ambiental y una geografía en forma de media luna que divide el litoral en dos sectores. La clasificación se publica cada año antes del fin de semana del Memorial Day.

¿Cómo es Poipu Beach, el lugar que quedó primero en el ranking?

Poipu Beach está en la costa sur de Kauai, a unos 30 minutos al suroeste de Lihue, dentro de una de las zonas turísticas más visitadas de Hawái.

Poipu Beach se ubica en la costa sur de Kauai y figura entre las zonas turísticas más populares y seguras de Hawái Tripadvisor

El portal oficial Go Hawaii ubica al área entre las más populares y seguras de la isla. El paisaje presenta una formación natural poco frecuente.

Una estrecha lengua de arena, conocida como tómbolo, separa dos pequeñas bahías y crea ambientes distintos dentro del mismo parque costero.

El Dr. Beach explica que la isla ubicada frente al litoral reduce la fuerza del oleaje y, a medida que avanza la geografía curva, la intensidad del mar cambia por la exposición directa al océano Pacífico.

Poipu Beach se distingue por sus “arenas coralinas doradas” y sus “aguas cristalinas”. Además, las políticas de no fumar sumaron puntos dentro de la evaluación científica que influyó en el ranking.

La metodología científica de Dr. Beach evalúa factores como calidad del agua, seguridad, oleaje y gestión ambiental Tripadvisor

El sitio especializado Kauai.com indica que uno de los sectores resulta ideal para familias con niños pequeños y principiantes de bodyboard.

Además, el lugar concentra una importante presencia de fauna marina. Entre diciembre y mayo suelen observarse ballenas jorobadas cerca de la orilla. También aparecen tortugas marinas verdes hawaianas y focas monje hawaianas en peligro de extinción.

El listado completo de Dr. Beach para 2026

La selección incluyó destinos no solo de Hawái, sino también de Florida, Nueva York, Carolina del Sur y Massachusetts. La Florida International University (FIU), institución en donde Leatherman ejerce como profesor de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y director del Laboratorio de Investigación Costera, afirmó que el investigador utiliza una metodología basada en 50 criterios científicos para elaborar el ranking anual. Entre esos parámetros aparecen:

La calidad del agua.

La suavidad de la arena.

Las condiciones del oleaje.

La seguridad.

La gestión ambiental.

El estado ecológico del entorno.

El destino también atrae visitantes por la presencia de ballenas jorobadas, tortugas marinas y focas monje hawaianas Tripadvisor

El ranking completo de 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Poipu Beach, Kauai, Hawái.

St. Andrews State Park, Panama City, Florida.

Caladesi Island State Park, Dunedin/Clearwater, Florida.

Wailea Beach, Maui, Hawái.

Main Beach, East Hampton, Nueva York.

Delnor-Wiggins Pass State Park, Naples, Florida.

Beachwalker Park, Kiawah Island, Carolina del Sur.

Kaunaoa Beach, Big Island, Hawái.

Lanikai Beach, Oahu, Hawái.

Coast Guard Beach, Cape Cod, Massachusetts.

¿Qué problemas ambientales afectan a otros destinos costeros?

La edición 2026 también destacó el impacto de distintos problemas ambientales sobre varios sitios históricos de EE.UU. La FIU informó que Lighthouse Beach, en Carolina del Norte, quedó fuera del top 10 por la erosión provocada por tormentas costeras. Según detalló el informe, ese proceso dejó expuestos restos de una antigua estación de espionaje submarino de la Armada estadounidense que filtró sustancias aceitosas.

Otra costa que salió de la clasificación fue Coronado Beach, cerca de San Diego. Leatherman describió que el área enfrenta problemas vinculados con aguas residuales contaminadas provenientes del río Tijuana.

En contraste, Caladesi Island State Park regresó al top 10 después de recuperarse de los daños causados por el huracán Helene en 2024. Las tareas de restauración permitieron reabrir gran parte de las instalaciones afectadas.