Alerta en Nueva York: recomiendan cuidados por la calidad del aire en Long Island

Las autoridades de Nueva York emitieron advertencias por niveles elevados de contaminación atmosférica en Long Island y el área metropolitana de la Gran Manzana. Los pronósticos oficiales muestran un deterioro de la calidad del aire vinculado principalmente al ozono, un contaminante que puede afectar especialmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y menores de edad.

Qué ocurre con la calidad del aire en Long Island

Según el sistema de monitoreo de AirNow, la región de Old Westbury, dentro del área de reporte de Long Island, registró niveles moderados de partículas finas PM2.5 con un índice AQI de 58.

Long Island: con un pronóstico de 112 puntos AQI por ozono, la región costera se posiciona como el área con los registros de contaminación más elevados de todo el estado dec.ny.gov

El organismo indicó que quienes son particularmente sensibles a este tipo de contaminación deberían considerar reducir el nivel de actividad física o disminuir el tiempo de permanencia al aire libre.

En paralelo, el monitoreo actual del ozono mostró un índice AQI de 36, categoría considerada “buena”, lo que significa que la calidad del aire no representa riesgos importantes para la mayoría de la población y permite realizar actividades exteriores sin restricciones.

Sin embargo, el principal foco de preocupación está puesto en el pronóstico emitido para el resto de este martes. De acuerdo con la previsión difundida por el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, el índice AQI esperado para Long Island alcanzará los 112 puntos por ozono, una cifra ubicada dentro de la categoría “Unhealthy for Sensitive Groups”, es decir, “insalubre para grupos sensibles”.

La advertencia también llevó a declarar un “Action Day”, una denominación utilizada cuando las condiciones atmosféricas pueden provocar efectos negativos sobre la salud de determinados sectores de la población.

Quiénes podrían verse más afectados por la mala calidad del aire

El informe oficial explica que los grupos sensibles son quienes enfrentan mayores probabilidades de experimentar complicaciones relacionadas con la contaminación del aire.

Entre ellos aparecen personas con enfermedades pulmonares, como asma, niños y adolescentes, adultos mayores y quienes realizan actividades físicas al aire libre durante seis horas o más al día.

Para estos grupos, las autoridades recomendaron reducir la exposición al aire contaminado mediante actividades menos intensas o al acortar el tiempo de permanencia en exteriores.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York emitió una orden de contingencia para este martes 19 de mayo de 2026 ante los riesgos sanitarios para la población vulnerable airnow.gov

Además, el organismo sugirió prestar atención a síntomas como tos o dificultad para respirar y seguir las indicaciones médicas en caso de problemas respiratorios previos. En cambio, para el resto de la población, el pronóstico no implica restricciones estrictas y todavía se considera posible disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante los períodos del día en los que la contaminación disminuye.

Cómo será la calidad del aire en Nueva York este martes

El reporte del Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York mostró que Long Island será una de las regiones más afectadas del estado durante la jornada del martes. El pronóstico AQI de 112 por ozono fue el más elevado entre todas las zonas monitoreadas.

Estos fueron los valores difundidos oficialmente:

Long Island : 112 AQI por ozono y 55 por partículas finas.

: 112 AQI por ozono y 55 por partículas finas. Área metropolitana de Nueva York : 101 AQI por ozono y 60 por partículas finas.

: 101 AQI por ozono y 60 por partículas finas. Lower Hudson Valley : 58 AQI por ozono y 53 por partículas finas.

: 58 AQI por ozono y 53 por partículas finas. Upper Hudson Valley : 51 AQI por ozono y 52 por partículas finas.

: 51 AQI por ozono y 52 por partículas finas. Adirondacks : 51 AQI por ozono y 30 por partículas finas.

: 51 AQI por ozono y 30 por partículas finas. Eastern Lake Ontario : 56 AQI por ozono y 51 por partículas finas.

: 56 AQI por ozono y 51 por partículas finas. Región Central : 54 AQI por ozono y 51 por partículas finas.

: 54 AQI por ozono y 51 por partículas finas. Región Oeste: 51 AQI por ozono y 51 por partículas finas.

¿Cómo funciona la escala de calidad del aire?

El sistema AQI utilizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York clasifica la calidad del aire mediante colores y rangos numéricos para informar rápidamente el nivel de riesgo sanitario.

La categoría verde, correspondiente a valores entre 0 y 50, representa condiciones satisfactorias y con bajo riesgo para la salud. La categoría amarilla, entre 51 y 100, indica una calidad del aire aceptable, aunque algunas personas extremadamente sensibles podrían sufrir efectos leves.

Cuando el índice se ubica entre 101 y 150 aparece la categoría naranja, actualmente pronosticada para Long Island y el área metropolitana de Nueva York. En este nivel, los grupos sensibles pueden experimentar problemas de salud, aunque la población general suele verse menos afectada.

Por encima de ese rango aparecen las categorías roja, púrpura y bordó, asociadas a riesgos crecientes para toda la población y situaciones consideradas directamente peligrosas.