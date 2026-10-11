Nueva York está ubicada sobre la placa tectónica norteamericana, cuyo interior puede registrar temblores por la reactivación de fallas antiguas. Un ejemplo ocurrió en abril 2024, cuando un sismo de magnitud 4,8 en la escala de Richter sacudió el área de Nueva York. El segundo episodio se repitió más de un año después, el 2 de agosto de 2025, cuando un temblor de magnitud 3,0 sacudió nuevamente la ciudad.

Placa norteamericana: qué territorio abarca

Según LAC Geo, es la segunda placa tectónica más grande del planeta: cubre aproximadamente 76 millones de kilómetros cuadrados.

Se extiende bajo gran parte de América del Norte, Groenlandia y sectores del océano Atlántico occidental. Combina corteza continental y oceánica, de acuerdo con la misma publicación.

La placa tectónica que afecta a Nueva York y genera temblores en la ciudad y la costa este de EE.UU. Ciudad de Nueva York

Por qué hay temblores en Nueva York

La ciudad está lejos de los bordes activos de la placa. Sus sismos intraplaca se relacionan con fallas antiguas que vuelven a activarse dentro de ella.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las ondas sísmicas se propagan eficientemente en el este del país, lo que permite percibir estos movimientos en la región.

El USGS registra 56 sismos de magnitud hasta 3.0 en Nueva York durante los últimos 284 días.

Anyone Else Feel That Workout Today Crazy!

El último “gran sismo” que se sintió en el área metropolitana de Nueva York

El temblor del 2 de agosto de 2025 ocurrió a las 22.17, hora local. Su epicentro estuvo en Hasbrouck Heights, Nueva Jersey, a unos 13 kilómetros al oeste de Central Park, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York informó entonces que no había impactos reportados en servicios públicos, transporte o estabilidad estructural de la ciudad.

Para tener en cuenta ante un temblor

Vivir lejos del límite de una placa no significa estar fuera de una zona donde pueden ocurrir terremotos.

Según LAC Geo, el interior de la placa norteamericana registra menos actividad sísmica que sus bordes, pero puede experimentar sismos importantes. El episodio descrito ocurrió en agosto de 2025; no corresponde a una alerta actual.

Un terremoto sacudió Nueva Jersey y se sintió en todo Nueva York

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.