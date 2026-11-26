El Senado incluyó en el temario de la sesión de hoy el proyecto impulsado por Carolina Losada para aumentar las penas por falsas denuncias. Sin embargo, su tratamiento no está garantizado: aunque figura en el plan de labor, podría quedar sin debatirse si se modifica el orden de la sesión o si, al momento de abordarlo, ya no hay quórum en el recinto.

De avanzar el tratamiento, la iniciativa enfrentaría cuestionamientos de algunos bloques opositores y de organizaciones que advierten que podría sumar obstáculos para las víctimas de violencia y abuso sexual, que ya encuentran dificultades para denunciar. Las falsas denuncias representan aproximadamente una causa cada 1000 expedientes del sistema penal, mientras que los casos por falso testimonio equivalen a una causa cada 4000.

Según el orden previsto, el proyecto quedaría para el final de una jornada que comenzará con acuerdos, continuará con la reforma electoral, el proyecto sobre ludopatía y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista. Sin embargo, su tratamiento dependerá de que el temario se mantenga sin cambios y de que el Senado conserve el quórum hasta el momento de su debate.

Qué dice el proyecto

Losada sostiene que es necesario endurecer las sanciones para proteger a quienes son denunciados injustamente. El proyecto que impulsa busca aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, más aún cuando se trate de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra menores de edad.

En la Argentina, el Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. Actualmente, el delito de falsa denuncia prevé una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. La iniciativa propone modificar múltiples artículos del Código Penal para aumentar las penas de prisión de uno a tres años y, en casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual, de tres a seis años. El cambio alcanza tanto a los autores como a los profesionales que actúen como testigos en el proceso judicial.

La lógica también se traslada al delito de falso testimonio, que, de acuerdo con la iniciativa de Losada, podría tener una pena de hasta ocho años de cárcel, mientras que hoy la ley considera una pena de entre un mes y cuatro años de prisión. Así, en ambos casos, las condenas serían no excarcelables.

Cuestionamientos

El principal cuestionamiento a la iniciativa que debate el Senado es que desalentaría la denuncia, cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. En el caso de las mujeres, casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight.

A la vez, al extenderse a testigos que pudieran declarar en el proceso, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que desalentaría el compromiso de peritos que resultan clave especialmente en este tipo de delitos difíciles de probar. También afirmaron que entra en contradicción con normativas como la Ley Lucio, cuyo objetivo es reforzar la obligación de profesionales de comunicar y denunciar tempranamente cualquier sospecha de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes.

También cuestiona que los agravantes se vinculen con decisiones judiciales, como una detención o una exclusión del hogar, cuyos efectos se atribuirían a quien denunció.

Uno de los mayores temores es que la falta o insuficiencia de pruebas en una causa sea reinterpretada como una “falsa denuncia”. Losada suele contestar que para que haya un juicio por falsa denuncia, debe haber un nuevo proceso contra la persona que denunció.

Además, sostiene la organización, aumentar de esta forma las penas haría que la falsa acusación fuera penada de manera más severa que el propio delito consumado de abuso sexual simple, el cual prevé penas de 6 meses a 4 años de prisión. El ELA sostiene que es necesario investigar una acusación deliberadamente falsa, pero que aumentar penas no mejora por sí mismo la producción de pruebas ni acelera los procesos.

Los registros

Sobre un total de más de 8,2 millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante tres años (2023-2025), las falsas denuncias representan el 0,09% del total. Así lo mostró un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos que dimensionó por primera vez el fenómeno. Además, en las provincias que pudieron desagregar las causas, la mayoría de las falsas denuncias no fueron por violencia de género.

El proyecto de Losada se enmarca a la vez en una expansión de reformas similares en Latinomaerica, aunque la información oficial disponible no muestra un fenómeno extendido de falsas denuncias por violencia de género.

Un relevamiento de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) identificó al menos 46 iniciativas con fundamentos comunes en 10 países: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, España, Colombia y México. Las primeras se registraron en Brasil en 2019 y en España en 2020. Desde 2023 comenzó una nueva ola, que se aceleró en 2025: 32 de las 46 iniciativas fueron presentadas entre comienzos de ese año y agosto de 2026, cuando cerró el estudio.

3. Inicialmente se registraron iniciativas en Brasil (2019) y en España (2020), pero en 2023 se inició una ola de presentadores que se acelera y expande a partir de 2025. Acá se puede ver esta aceleración: pic.twitter.com/8zGx40zFG4 — Mariela Labozzetta (@Marielabozzetta) November 25, 2026

“No hay razones aparentes que justifiquen los proyectos que agravan penas y se vuelven, así, discriminatorios contra una población que ya tiene muchos obstáculos para acceder a la justicia”, sostuvo Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nacion.

“¿Cuál es el verdadero problema? La violencia de género y el acceso a la justicia”, marcó y aportó más datos. Según los registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2024, solo el 18% (42) de las 228 víctimas de femicidio directo habia denunciado previamente a su agresor. En 2025, se registraron denuncias previas de 36 víctimas (18%), sobre un total de 200 víctimas directas.

Frente a ese escenario, el diagnóstico regional propone fortalecer las fiscalías especializadas, simplificar los procedimientos para denunciar y mejorar el seguimiento de las medidas de protección. También reclama registros más precisos para distinguir las acusaciones falsas de los casos que no avanzan por dificultades probatorias.