“Le da la espalda a su estado natal”: la gobernadora Hochul avanza contra Trump por la negativa de fondos
Nueva York solicitará la revisión del caso ante FEMA; el origen del reclamo se basa en el rechazo federal de asistencia por la tormenta de nieve de febrero pasado que afecto al estado
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La administración de Kathy Hochul anunció que apelará la negativa del gobierno de Donald Trump de aprobar una Declaración de Desastre Mayor para Nueva York. La solicitud original buscaba obtener asistencia económica para recuperar las zonas afectadas por la severa tormenta de nieve que azotó al estado en febrero de 2026.
Hochul apelará la negativa de Trump a declarar desastre mayor en Nueva York
La gobernadora Hochul manifestó su descontento por la decisión de la Casa Blanca. “Tras meses de espera, el presidente Trump denegó hoy nuestra solicitud de una Declaración de Desastre Mayor tras la tormenta de nieve que azotó la ciudad de Nueva York, Long Island y la región del Mid-Hudson en febrero de este año”, declaró la mandataria en un comunicado oficial.
Asimismo, recordó: “Muchas zonas de nuestro estado sufrieron temperaturas peligrosamente frías, fuertes vientos y nevadas récord durante toda la duración de la tormenta; algunas zonas de los condados de Nassau y Suffolk registraron casi un metro de nieve en un solo día”.
En ese marco, apuntó directamente contra Trump. Lamentó que, según ella, los ciudadanos tengan “un presidente que le da la espalda a su estado natal”.
Por último, la demócrata resaltó que los socorristas, conductores de quitanieves y el personal de gestión de emergencias “arriesgaron sus vidas” durante la crisis. “Como resultado, nuestro gobierno estatal y local incurrieron en enormes costos debido a esta tormenta histórica”, añadió.
Qué asistencia de FEMA buscaba Nueva York tras la tormenta de nieve de febrero
De acuerdo con el pedido formal publicado por la Oficina de Hochul en marzo, la solicitud buscaba activar el Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para apoyar a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. El financiamiento permitiría cubrir gastos críticos derivados de la respuesta ante la histórica tormenta de febrero.
De ser aprobada, la asistencia federal hubiera facilitado la remoción de escombros y medidas de protección en infraestructura dañada. Esto incluye reparaciones esenciales en carreteras, puentes, escuelas, parques y plantas de tratamiento de agua potable o aguas residuales.
Tormenta de nieve de febrero en Nueva York: nieve récord, cortes de luz y transporte afectado
La tormenta provocó condiciones extremas y paralizó gran parte de la región sur de Nueva York durante el 22 y 23 de febrero. De acuerdo con un blog de noticias de ABC7, afectó a millones de personas y dejó fuertes datos:
- Acumulaciones récord: algunas zonas de Long Island registraron más de 76 centímetros de nieve.
- Condiciones de ventisca: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó vientos superiores a 56 kilómetros por hora y visibilidad casi nula en ocho condados.
- Afectación eléctrica: más de 40.000 hogares perdieron el suministro de energía eléctrica en toda la región afectada por la tormenta, según la Oficina de Hochul.
- Transporte y educación: autoridades locales confirmaron que se cancelaron vuelos, el servicio del ferrocarril de Long Island se suspendió y más de 175 distritos escolares cerraron sus puertas.
- Respuesta estatal: la gobernadora declaró estado de emergencia en más de 20 condados y desplegó 100 efectivos de la Guardia Nacional para tareas de socorro.
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