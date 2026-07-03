“Le da la espalda a su estado natal”: la gobernadora Hochul avanza contra Trump por la negativa de fondos

La administración de Kathy Hochul anunció que apelará la negativa del gobierno de Donald Trump de aprobar una Declaración de Desastre Mayor para Nueva York. La solicitud original buscaba obtener asistencia económica para recuperar las zonas afectadas por la severa tormenta de nieve que azotó al estado en febrero de 2026.

Hochul apelará la negativa de Trump a declarar desastre mayor en Nueva York

La gobernadora Hochul manifestó su descontento por la decisión de la Casa Blanca. “Tras meses de espera, el presidente Trump denegó hoy nuestra solicitud de una Declaración de Desastre Mayor tras la tormenta de nieve que azotó la ciudad de Nueva York, Long Island y la región del Mid-Hudson en febrero de este año”, declaró la mandataria en un comunicado oficial.

Hochul enfrentó a Trump por denegar una solicitud de ayuda para reparaciones tras la tormenta de nieve que afectó a Nueva York en febrero Instagram Hochul y Trump

Asimismo, recordó: “Muchas zonas de nuestro estado sufrieron temperaturas peligrosamente frías, fuertes vientos y nevadas récord durante toda la duración de la tormenta; algunas zonas de los condados de Nassau y Suffolk registraron casi un metro de nieve en un solo día”.

En ese marco, apuntó directamente contra Trump. Lamentó que, según ella, los ciudadanos tengan “un presidente que le da la espalda a su estado natal”.

Por último, la demócrata resaltó que los socorristas, conductores de quitanieves y el personal de gestión de emergencias “arriesgaron sus vidas” durante la crisis. “Como resultado, nuestro gobierno estatal y local incurrieron en enormes costos debido a esta tormenta histórica”, añadió.

Qué asistencia de FEMA buscaba Nueva York tras la tormenta de nieve de febrero

De acuerdo con el pedido formal publicado por la Oficina de Hochul en marzo, la solicitud buscaba activar el Programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para apoyar a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. El financiamiento permitiría cubrir gastos críticos derivados de la respuesta ante la histórica tormenta de febrero.

Estudiantes y padres del barrio Greenpoint de Brooklyn pasan entre la nieve camino al colegio mientras las clases se reanudan en Nueva York tras la tormenta invernal, el martes 24 de febrero de 2026. (Foto AP/Jake Offenhartz) Jake Offenhartz - AP

De ser aprobada, la asistencia federal hubiera facilitado la remoción de escombros y medidas de protección en infraestructura dañada. Esto incluye reparaciones esenciales en carreteras, puentes, escuelas, parques y plantas de tratamiento de agua potable o aguas residuales.

Tormenta de nieve de febrero en Nueva York: nieve récord, cortes de luz y transporte afectado

La tormenta provocó condiciones extremas y paralizó gran parte de la región sur de Nueva York durante el 22 y 23 de febrero. De acuerdo con un blog de noticias de ABC7, afectó a millones de personas y dejó fuertes datos:

El video de ataques con bolas de nieve a oficiales de policía de Nueva York