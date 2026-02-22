Alerta en Nueva York por tormenta de frío invernal, hoy: trayectoria y cuántas pulgadas de nieve se esperan

Nueva York se enfrenta a una de las tormentas de nieve más severas en el noreste de Estados Unidos. Se pronostican acumulaciones de 24 pulgadas en el área metropolitana de Nueva York y ráfagas de viento de 45 a 60 mph.

Cómo avanza la tormenta invernal en Nueva York

La nieve comenzará a caer de forma ligera a partir del domingo por la mañana. La nevada se intensificará en la noche del 22 de febrero y se mantendrá de esta forma hasta el lunes por la mañana, con picos de hasta tres pulgadas de nieve por hora, según consignó un informe del NWS.

Se prevén hasta 24 pulgadas de nieve en la Gran Manzana y otras zonas de Nueva York X/@NWSNewYorkNY

De acuerdo con NBC New York, se pronostican acumulaciones generalizadas de 16 a 24 pulgadas en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey. En áreas específicas de Long Island, los totales podrían superar los dos pies.

Al principio, la nieve será pesada y húmeda. Luego se volverá más seca y polvorienta el lunes por la mañana, por lo que el viento facilitará su desplazamiento.

Ráfagas peligrosas y el pedido de las autoridades

Los vientos sostenidos serán de al menos 35 mph, con ráfagas frecuentes de entre 45 y 60 mph. En las zonas costeras y los Twin Forks de Long Island, las ráfagas podrían alcanzar los 65 y 70 mph, lo que puede causar cortes de energía y caída de ramas.

Se esperan condiciones de “whiteout” por la nieve y los vientos en varios condados de Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Asimismo, se esperan condiciones de “whiteout” (visibilidad inferior a un cuarto de milla) por la nieve y los vientos, lo que hará que viajar sea “peligroso o imposible”.

Con este panorama, las autoridades y el NWS declararon el estado de emergencia en toda la ciudad de Nueva York, Long Island, gran parte de Nueva Jersey, condado de Orange y Putnam en el Lower Hudson Valley.

Entre los primeros en emitir una alerta estuvo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien solicitó a la ciudadanía que se quede en sus casas por seguridad.

“Nuestra ciudad se enfrenta a su segunda tormenta de nieve en menos de un mes y nuestra primera ventisca desde 2016. Los neoyorquinos pueden esperar que el viaje del lunes por la mañana sea extremadamente peligroso, con fuertes nevadas y vientos máximos que coincidirán para crear condiciones resbaladizas y una visibilidad muy reducida“, señaló Mamdani en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de febrero.

Luego agregó: “Les pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa y eviten circular por las calles. Estas condiciones podrían ser aún más peligrosas que las que enfrentamos durante la última tormenta".

Medidas estatales para mitigar los efectos de la tormenta

Mamdani activó el protocolo Code Blue desde el sábado a las 16 hs para garantizar que nadie sea rechazado en los refugios.

Asimismo, el alcalde de Nueva York habilitó 18 autobuses de calentamiento, 11 espacios en hospitales y 13 centros en escuelas para quienes necesiten refugio contra el frío.

El DSNY preparó más de 2.200 vehículos con palas para la tormenta invernal

El Departamento de Sanidad de NYC (DSNY), por su parte, preparó más de 2.200 vehículos con palas, 700 esparcidores de sal y contrató cerca de mil trabajadores de emergencia para palear.

¿Hasta cuándo se mantiene la tormenta en Nueva York?

De acuerdo con el NWS, la madrugada y la mañana del lunes presentarán las condiciones más peligrosas con nieve pesada, vientos huracanados y visibilidad nula.

La nieve comenzará a disminuir durante la tarde, aunque el viento seguirá desplazando la nieve acumulada. Para el martes 24 de febrero por la mañana, la tormenta se habría alejado por completo, dando paso a cielos despejados y sol.