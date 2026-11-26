El desfile de Acción de Gracias de Macy’s recorre la ciudad de Nueva York este jueves 26 de noviembre de 2026 en su edición número 100. La transmisión en Thanksgiving comienza a las 8.30 hs y el recorrido parte en Central Park West.

Horario y cómo ver el desfile de Macy’s en vivo

El evento se emite a las 8.30 hs por NBC y Peacock, con repetición a las 14 hs.

por NBC y Peacock, con repetición a las 14 hs. Telemundo va a transmitir en vivo en español. Según Central Park, lo conducen Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

Según Central Park, lo conducen Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. El miércoles, de 20 a 21 hs, NBC y Peacock emiten un especial previo desde la línea de salida.

El desfile de Macy's se emite a las 8.30 hs por NBC este jueves 26 de noviembre Frank Franklin - AP

Cómo será el recorrido del desfile de Macy’s

Los desfilantes bajan 18 cuadras por Central Park West hasta Columbus Circle . Luego, siguen por Central Park South y la Sexta Avenida hasta la calle 34, según consignó Central Park.

bajan . Luego, siguen por Central Park South y la Sexta Avenida hasta la calle 34, según consignó Central Park. Se recomienda al público estar entre las calles 75 y 61 de la Central Park West. Se recomienda llegar hacia las 6 hs.

No habrá acceso público en Central Park West y la calle 77, en Central Park South, ni en la Sexta Avenida entre las calles 38 y 34.

Vuelo de globos en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s

NBC News informa que el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS , por sus siglas en inglés) prevé hasta tres pulgadas de lluvia y ráfagas de hasta 70 millas por hora .

, por sus siglas en inglés) prevé y ráfagas de hasta . La tormenta llegaría a fines de la mañana o la tarde del Día de Acción de Gracias 2026.

Las reglas de la ciudad impiden volar los globos con vientos de más de 23 mph o ráfagas de más de 34 mph. Si se impide el evento, sería la primera vez desde 1971 .

de más de 23 mph o ráfagas de más de 34 mph. Si se impide el evento, . Macy’s y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) deciden en la mañana si los globos vuelan.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé hasta tres pulgadas de lluvia en la tarde del Día de Acción de Gracias Seth Wenig - AP

Globos, carrozas y artistas del desfile número 100 de Macy’s

Macy’s anunció 100 elementos inflables para esta edición . Entre los nuevos están Bluey, Hello Kitty, Underdog y Billie Brightpaw , un oso creado por Macy’s Studios.

. Entre los nuevos están , un oso creado por Macy’s Studios. Felix the Cat , el primer globo de personaje del desfile, introducido en 1927, regresa en esta edición.

, el primer globo de personaje del desfile, introducido en 1927, regresa en esta edición. Megan Moroney y Teddy Swims van a actuar frente a la tienda. Las carrozas llevan, entre otros, a Feid, Anthony Ramos e Il Volo.

van a actuar frente a la tienda. Las carrozas llevan, entre otros, a Feid, Anthony Ramos e Il Volo. Nueve musicales de Broadway, como Hamilton , Wicked y Chicago , presentarán un popurrí de diez minutos.

, presentarán un popurrí de diez minutos. El desfile nació en 1924. Se cumplen 100 ediciones este 2026 porque no se realizó entre 1942 y 1944, según Macy’s.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.