Macy´s Parade 2026: todos los detalles del desfile del Día de Acción de Gracias 2026 en Nueva York
La celebración del 26 de noviembre recorrerá Manhattan y tendrá transmisión en inglés y español; los organizadores anunciaron 100 elementos inflables
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El desfile de Acción de Gracias de Macy’s recorrerá Manhattan el jueves 26 de noviembre en su edición número 100. La transmisión comenzará a las 8.30 de la mañana en todas las zonas horarias de Estados Unidos, por NBC, Peacock y Telemundo.
Todos los detalles del desfile del Día de Acción de Gracias 2026 en Nueva York
La tienda anunció 100 elementos inflables para la celebración, además de carrozas y actuaciones musicales. Este 2026 el desfile incluirá nuevos globos con personajes como Bluey, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel, Hello Kitty, Joe Cool y Woodstock, Sorcerer’s Apprentice Mickey, Underdog y Billie Brightpaw, un oso creado por Macy’s Studios.
Megan Moroney y Teddy Swims actuarán frente a la tienda de Herald Square. Nueve musicales de Broadway, entre ellos Hamilton, Wicked y Chicago, harán una presentación de 10 minutos, y Megan Hilty encabezará un homenaje a Dolly Parton, según NBCUniversal.
El recorrido comienza en la calle 77 y Central Park West, baja hacia Columbus Circle y Central Park South, y continúa por la Sexta Avenida hasta la calle 34 y Herald Square, frente a Macy’s. La ciudad publicó avisos de cierres para la zona de Central Park West y la Sexta Avenida.
Para quienes viajen a Manhattan, los cierres y los controles pueden afectar la llegada al recorrido. Conviene verificar las indicaciones actualizadas de la ciudad y del organizador antes de salir, ya que no todas las áreas junto a la ruta se destinan a espectadores.
- La edición coincide con Thanksgiving, una festividad estadounidense que muchas familias latinas celebran con reuniones y comidas compartidas.
- Telemundo anunció una transmisión en español, una alternativa para quienes prefieran seguir el espectáculo desde casa.
El número 100 identifica la edición del desfile, no cien años consecutivos: el evento comenzó en 1924 y tuvo interrupciones.
El pronóstico también merece atención: Associated Press informó que una tormenta prevista en la costa este podría afectar a los globos, aunque no existe una cancelación confirmada.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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