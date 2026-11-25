El desfile de Acción de Gracias de Macy’s recorrerá Manhattan el jueves 26 de noviembre en su edición número 100. La transmisión comenzará a las 8.30 de la mañana en todas las zonas horarias de Estados Unidos, por NBC, Peacock y Telemundo.

Todos los detalles del desfile del Día de Acción de Gracias 2026 en Nueva York

La tienda anunció 100 elementos inflables para la celebración, además de carrozas y actuaciones musicales. Este 2026 el desfile incluirá nuevos globos con personajes como Bluey, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel, Hello Kitty, Joe Cool y Woodstock, Sorcerer’s Apprentice Mickey, Underdog y Billie Brightpaw, un oso creado por Macy’s Studios.

El desfile de Thanksgiving de Macy's se realizará el 26 de noviembre de 2026

Megan Moroney y Teddy Swims actuarán frente a la tienda de Herald Square. Nueve musicales de Broadway, entre ellos Hamilton, Wicked y Chicago, harán una presentación de 10 minutos, y Megan Hilty encabezará un homenaje a Dolly Parton, según NBCUniversal.

El recorrido comienza en la calle 77 y Central Park West, baja hacia Columbus Circle y Central Park South, y continúa por la Sexta Avenida hasta la calle 34 y Herald Square, frente a Macy’s. La ciudad publicó avisos de cierres para la zona de Central Park West y la Sexta Avenida.

Para quienes viajen a Manhattan, los cierres y los controles pueden afectar la llegada al recorrido. Conviene verificar las indicaciones actualizadas de la ciudad y del organizador antes de salir, ya que no todas las áreas junto a la ruta se destinan a espectadores.

La edición coincide con Thanksgiving, una festividad estadounidense que muchas familias latinas celebran con reuniones y comidas compartidas .

. Telemundo anunció una transmisión en español, una alternativa para quienes prefieran seguir el espectáculo desde casa.

El desfile de Thanksgiving de Macy's se realizará el 26 de noviembre de 2026 Seth Wenig - AP

El número 100 identifica la edición del desfile, no cien años consecutivos: el evento comenzó en 1924 y tuvo interrupciones.

El pronóstico también merece atención: Associated Press informó que una tormenta prevista en la costa este podría afectar a los globos, aunque no existe una cancelación confirmada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.